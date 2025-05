Jan-Krzysztof Duda dla „Rzeczpospolitej”: Nie boimy się sztucznej inteligencji

Choćby po to, żeby się rozwinąć, rozwiązać jakiś problem, coś sobie udowodnić?

Sam progres nie ma dla mnie większego znaczenia. Od początku chodziło mi o wygrywanie i takie podejście zostało we mnie do dzisiaj. Ma to swoje plusy, ale ma też i minusy. Taka postawa, jaką prezentują Hindusi, byłaby najlepsza, ale dla mnie jest dość ciężka do osiągnięcia ze względów filozoficznych.

Przyznał pan, że myślał o zakończeniu kariery. Jeśli nie szachy, to co?

Myślałem o tym, co mógłbym robić innego, ale nic nie wymyśliłem. Mam za małą wiedzę w wielu rzeczach. Zastanawiałem się, czy nie zostać streamerem szachowym. Wystarczyłoby trochę poopowiadać o szachach, a przecież i tak się na tym znam. Nie mówię, że to byłby mój główny dochód, ale byłoby to coś ciekawego.

Streamerzy są dzisiaj gwiazdami…

Co ciekawe, nie lubię mediów, cenię sobie prywatność i kiedyś myśl o zostaniu streamerem była dla mnie tak abstrakcyjna jak możliwość lotu w kosmos. Rozważałem to tylko przez moment i powiem nawet, że z pewnym prawdopodobieństwem to się może w przyszłości wydarzyć.

Sztuczna inteligencja może zmienić szachy jeszcze mocniej niż kiedyś zrobiły to silniki szachowe, czy jednak oba mechanizmy są do siebie podobne?

Kiedy w 2018 roku sztuczna inteligencja Alphazero wygrała z silnikiem Stockfish, doszło do rewolucji. Sztuczna inteligencja ma trochę inny styl, ale generalnie jest bardzo podobna do „tradycyjnych” silników. Oczywiście, jest dużo lepsza w tę grę od człowieka.