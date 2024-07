Tadej Pogacar odpiera zarzuty. "Jeśli osiągasz cele, jesteś znienawidzony"

Pogacar spróbował i nie dość, że wygrał, to zrobił to w niebywałym stylu. W Giro i Tour wygrał po sześć etapów. We Francji był najlepszy na trzech ostatnich najtrudniejszych etapach, kiedy nawet nie musiał wygrywać. W klasyfikacji generalnej Wiekiej Pętli nad drugim Duńczykiem Jonasem Vingegaardem osiągnął przewagę sześciu minut i 17 sekund. W Giro wicelidera Daniela Felipe Martineza wyprzedził o blisko 10 minut. „Sam na dachu świata” – napisało „L’Equipe” po jednym z jego zwycięstw w wysokich Alpach.

Ponury czas kolarstwa i odnowa

Tę historię świetnie się opowiada i czyta. Kolarstwo wiele zyskuje na tym, że pojawił się nowy wspaniały atleta, heros szos. Niewinna twarz z szerokim uśmiechem wywołuje dodatkowy pozytywny efekt. Ale to sport, który w ostatnich kilkunastu latach przeżył głęboki wizerunkowy kryzys spowodowany skandalami dopingowymi. Rozpoczęła go afera Festiny z 1998 roku, tuż przed rozpoczęciem Tour de France zakończonego zwycięstwem Pantaniego.

Włoch właśnie wtedy sięgnął po dublet. Rok później Pantani został zdyskwalifikowany i rozpoczęła się era Lance’a Armstronga. Zakończyły ją działania Travisa Tygarta, szefa Amerykańskiej Agencji Antydopingowej, który udowodnił Teksańczykowi „największe oszustwo w historii sportu”.

Kolarstwo skutecznie ograniczyło doping dzięki paszportom biologicznym. Bardzo rozwinęło się w innych aspektach, co pozwala osiągać lepsze wyniki. Sprzęt jest nowoczesny, zawodowe drużyny mają do dyspozycji najlepszych lekarzy i naukowców, którzy mogą do maksimum poprawiać możliwości fizjologiczne, aerodynamiczne, techniczne kolarzy, ale na dyscyplinie pozostał cień podejrzeń.

Tadej Pogacar: Chcemy być zdrowymi ludźmi

Po zwycięstwie w Tour de France na konferencji prasowej w Centrum Kongresowym w Nicei Pogacar podobno czekał na to pytanie. Pytanie o doping. „Czy rozumie pan wszystkie wątpliwości, które dotyczą pańskich wyników?” – padło w końcu pytanie z sali.