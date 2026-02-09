Kacper Tomasiak już wskoczył do historii. Ale te igrzyska mogą być dla niego jeszcze piękniejsze

Aktualizacja: 10.02.2026 02:17 Publikacja: 09.02.2026 23:18
Kacper Tomasiak z olimpijskim medalem
Foto: PAP/Grzegorz Momot
To historia jak z bajki. Tomasiak, który w tym sezonie dopiero zadebiutował w Pucharze Świata i jeszcze nie stał na podium, zdobył 24. medal dla Polski w zimowych igrzyskach olimpijskich.
W konkursie na skoczni normalnej przegrał tylko z Niemcem Philippem Raimundem, brąz wywalczyli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.
– Nie wiem, jak tego dokonałem. Po prostu dobrze skakałem. Może nie idealnie, ale na pewno bardzo dobrze. Nie wiem, czy zdarzyły mi się wcześniej lepsze skoki. Myślę, że to najszczęśliwszy dzień w moim życiu, ale mam nadzieję, że jeszcze przydarzą się lepsze chwile – opowiadał Tomasiak przed kamerami Eurosportu. – Medal dedykuję całej rodzinie, która mnie wspierała od dziecka. Jestem im za to bardzo wdzięczny.
Tak młodego medalisty zimowych igrzysk jeszcze nie mieliśmy. Dopiero niedawno obchodził 19. urodziny. Pobił rekord Wojciecha Fortuny, który w 1972 r. skoczył w Sapporo po złoto, też w wieku 19 lat (był starszy o kilka miesięcy).
– Wielkim atutem Kacpra jest mocna psychika. Mam nadzieję, że inni młodzi będą brać z niego przykład. Pokazał im, że mimo młodego wieku czy różnych przeszkód można osiągać sukcesy. Myślę, że żadna sodówka mu nie odbije – przekonywał w rozmowie z TVP Sport prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.
Czasu na świętowanie Tomasiak nie będzie miał za dużo. Już we wtorek, na tej samej skoczni, pomoże reprezentacji w konkursie drużyn mieszanych. Wystartują też Paweł Wąsek, Anna Twardosz (w sobotę zajęła świetne dziesiąte miejsce w rywalizacji kobiet) i Pola Bełtowska.
W sobotę czeka go natomiast kolejny konkurs indywidualny, tym razem na dużej skoczni, a w następny poniedziałek zapewne jeszcze konkurs duetów.
Za wicemistrzostwo olimpijskie Tomasiak dostanie od PKOl 400 tys. zł w gotówce, 200 tys. w tokenach, poza tym obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię. Premia od Ministerstwa Sportu wyniesie 448 tys.
Transmisja konkursu mikstów we wtorek o 18.45 w TVP 1 i Eurosporcie 1
