Zimowe igrzyska olimpijskie. Niespodzianka na skoczni, nastolatek pierwszym polskim medalistą

Słabo skoczył Austriak Stephan Kraft, który awansował do drugiej serii jako jeden z ostatnich. Mocno zawiódł też Domen Prevc, który przyjeżdżał do Predazzo jako dominator, ale 100 metrów dało mu tylko ósme miejsce po pierwszym skoku. Słoweńcy byli tak pewni siebie, że odpuścili czwartkowe treningi i nie wiadomo, czy im to nie zaszkodziło, bo wszyscy skakali słabo. W pierwszej dziesiątce był tylko Prevc, a w kolejnej – jeszcze tylko Timi Zajc.

W drugim skoku lider Pucharu Świata wyraźnie się poprawił, jakby chciał pokazać wszystkim, że pogłoski o jego śmierci będą przesadzone, dołożył 105 m i wskoczył na pierwsze miejsce, ale tylko na moment. Za chwilę Ren Nikkaido wywołał euforię wśród japońskich kibiców, skacząc 106,5 metra, a potem emocje jeszcze tylko rosły. Ciśnienie wytrzymał kolejny zawodnik bez doświadczenia, czyli Deschwanden, który skoczył 107 metrów, a jego szkoleniowiec w euforii zaczął skakać w gnieździe trenerskim.

Potem na belce siadł Tomasiak i ten młody chłopak wytrzymał ciśnienie. Do tej pory w PŚ najwyżej był na piątym miejscu, a tymczasem, skacząc po olimpijski medal, uzyskał 107 metrów.

Kacper Tomasiak: „Mogło być trochę lepiej”

Jak trudno było poradzić sobie z presją, pokazały skoki Sundala i Fouberta, którzy zmarnowali swoje szanse na zdobycie medalu. Złoto było bardzo blisko, ale Raimund nie pozostawił wątpliwości. Uzyskał 106,5 m w pięknym stylu i już odjeżdżając z zeskoku, wiedział, że jest mistrzem. Tomasiak wyglądał na trochę rozczarowanego i chyba rzeczywiście tak było, bo powiedział przed kamerami Eurosportu, że „mogło być trochę lepiej”. Dodał też, że siadając na belce trochę się denerwował, ale potem było już dobrze.

Ten konkurs nie wyszedł za to staremu mistrzowi. Kamil Stoch skoczył 100 metrów, ale zajął dopiero 38. miejsce, trzy pozycje za Pawłem Wąskiem. Szkoda, że w pożegnalnych występach olimpijskich Stoch nie jest w lepszej formie.