Zimowe Igrzyska Mediolan–Cortina 2026: Jest pierwszy medal dla Polski

Po brąz w konkursie sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.

– Skakałem bardzo dobrze, może nie idealnie, ale bardzo dobrze – powiedział Polak po tym, jak wiedział już, że do Polski przywiezie ze sobą srebro. – Bardzo się cieszę – dodał, podkreślając, że to „najszczęśliwszy dzień w jego sportowym życiu”.

Zwycięstwo Kacpra Tomasiaka skomentował prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. – Na początku nie mogliśmy uwierzyć, ale jak widziałem, jaki Kacper jest mocny, to docierało do mnie, że jest szansa na medal. Kacper jest bardzo mocny – powiedział. – Jest poukładany i ma bardzo mocną psychikę, co jest ważne u każdego młodego zawodnika, który jest silny, a później dochodzi do pewnej ściany i nie może sobie z tym poradzić. Kacper jest w tym bardzo dobry, pochodzi z bardzo dobrej rodziny, która go wspiera. Tata też jest trenerem, sportowo są bardzo poukładani, więc nie ma żadnych obaw – dodał Małysz.

– Przede wszystkim trzeba wierzyć. Trener to jest osoba, której trzeba wierzyć i jeśli on coś zakłada, to trzeba iść w to w ciemno, a rozliczać go dopiero później. Teraz go można rozliczyć na pewno. A jeśli chodzi o samo podejście, to młodzi zawodnicy – mamy ich kilku – muszą zobaczyć, że się da. Po tym, co zrobił Kacper, jeszcze bardziej będą o tym myśleć i chcieć tu być – zaznaczył prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.

Do wygranej polskiego skoczka w mediach społecznościowych z radością odnieśli się także premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki.