Władimir Semirunnij dla „Rzeczpospolitej”. „Może trzeba w końcu zrobić igrzyska w Tomaszowie”

Korespondencja z Mediolanu
Ja zawsze jestem z siebie dumny, bez względu na wynik. Nieważne, czy to podium, czy dziesiąte miejsce. Trzeba się cieszyć z tego, że w ogóle jestem tutaj, na igrzyskach, i mogę się ścigać z najlepszymi na świecie.
Ogólnie to był naprawdę dobry wyścig. Technicznie musiałem trochę przypilnować, ale kontrolowałem sytuację. To nie był idealny przejazd, bo zawsze można coś poprawić, ale jestem zadowolony.
Tak, na pewno. Mam dobre wyniki na rowerze, dobrze jeżdżę, więc potencjał jest. Trzeba to tylko w pełni przenieść na lód. I może w końcu zrobić igrzyska w Tomaszowie – żartuję oczywiście. A tak serio, potrzeba więcej treningów na naprawdę szybkich torach. Kiedy częściej trenuje się na takim lodzie, rośnie pewność siebie i łatwiej potem od początku wejść na wyższe obroty.
Zawsze mam odpowiednie skupienie. Nie mam z tym problemu. Zakładam słuchawki, włączam swoje ulubione kawałki – trochę techno – i jestem w swoim świecie. Kiedy przychodzi dzień startu, liczy się tylko dystans. Reszta nie istnieje.
Szczerze? Sam jestem ciekaw. Dawno nie startowałem w mass starcie, więc trudno mi powiedzieć, czego się spodziewać. To będzie bardzo interesujące doświadczenie, bo ostatni raz brałem udział w takim wyścigu chyba cztery lata temu. To jest trochę jak połączenie długiego toru z short trackiem – więcej kontaktu, więcej walki o pozycję.
Ja wolę swoje tempo, swoją pracę na dystansie. Nie lubię przepychanek, ale zobaczymy, jak będzie. Porozmawiam jeszcze z trenerem i moimi przyjaciółmi, którzy startują w tych biegach, więc z pewnością dostanę dobre rady. Na pewno nie będę czekał tylko na ostatnie okrążenie.
