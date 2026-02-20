Igrzyska innowacji. „Zmierzyć to, czego ludzkie oko już nie wychwyci"

Od czego zależy sukces na zimowych igrzyskach olimpijskich? Przede wszystkim od wyników sportowców, które są efektem lat ciężkiej pracy. To jednak nie wszystko – sukces to też wynik wykorzystania najnowszych technologii, dzięki którym ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, kto jako pierwszy przekroczył metę, kto skoczył dalej, a kto szybciej pokonał trasę w danej konkurencji.
To 32. igrzyska, podczas których szwajcarska marka zegarkowa Omega odpowiada za pomiar czasu w trakcie zmagań na arenach olimpijskich. Początki wyglądały skromnie – jeden człowiek i walizka z kilkudziesięcioma stoperami mechanicznymi. Tak było w Los Angeles w 1932 r., pierwszych igrzyskach, podczas których Omedze powierzono obowiązki chronometrażysty.
Dzisiaj nawet ciężarówka wypełniona stoperami nie podołałaby wymogom współczesnych imprez sportowych. „Widać wyraźnie, że sportowcy zbliżają się do siebie pod względem wyników” – mówi Alain Zobrist, szef Omega Timing, firmy odpowiedzialnej za chronometraż na najważniejszych wydarzeniach sportowych na świecie. „Potrzeba rozwiązań, które będą w stanie mierzyć to, czego ludzkie oko już nie wychwyci”.
Historia chronometrażu to opowieść o innowacjach, które stopniowo przebijają się do sportu profesjonalnego. W Garmisch-Partenkirchen w 1936 r., podczas pierwszych igrzysk zimowych obsługiwanych przez Omegę, nowością były wspomniane mechaniczne stopery. W 1948 r. w St. Moritz pojawiły się elektryczne fotokomórki, które automatycznie zatrzymywały zegar po przekroczeniu mety przez zwycięzcę, zastępując niedoskonałe oko sędziego.
W 1956 r., na igrzyskach w Cortinie d’Ampezzo, pojawiły się bramki startowe, obecnie stały element we wszystkich konkurencjach narciarstwa alpejskiego czy snowboardu. W 1964 r., dzięki technologii OmegaScope, widzowie przed telewizorami po raz pierwszy mogli zobaczyć na ekranach wyniki zawodników i zawodniczek.
Prawdziwie „kosmiczna” technologia pojawiła się w 1992 r. w Albertville – mowa o Scan’O’Vision, fotokomórce, która mierzyła czas z dokładnością do 1/1000 sekundy. Przełomem był też debiut elektronicznego pistoletu startowego w Vancouver w 2010 r. Po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk sędziowie nie trzymali w dłoni broni palnej.
Na tegoroczne igrzyska Omega Timing przywiozła 130 ton sprzętu, ponad sto kilometrów bieżących kabli, a także 300 pracowników niezbędnych do obsługi sprzętu. Ich zadaniem jest połączenie wszystkich innowacyjnych rozwiązań w jeden skomplikowany, ale i niezawodny system. Jego podstawą są kamery Scan’O’Vision Ultimate, wykonujące 40 tysięcy zdjęć na linii mety. To one ułatwiają sędziom ocenę, kto zwyciężył, jeśli rywalizacja w danej konkurencji jest bardzo zacięta. Te charakterystyczne czerwone urządzenia można dostrzec podczas zawodów narciarskich, snowboardowych czy na torze do short tracku.
Wspomniany elektroniczny pistolet startowy, błyskawicznie przesyłający sygnał o rozpoczęciu rywalizacji do systemu pomiarowego, używany jest na przykład w trakcie zawodów w łyżwiarstwie szybkim czy w biegach narciarskich. Komórki fotoelektryczne, ustawione kilka centymetrów nad powierzchnią lodu, pomagają natomiast bezbłędnie wskazać zwycięzcę np. podczas zawodów w łyżwiarstwie szybkim.
Są też technologiczne innowacje, które mają światową premierę podczas igrzysk Milano Cortina. To między innymi wirtualny fotofinisz, pozwalający porównywać wyniki zespołów w zmaganiach bobsleistów, technologia Computer Vision obejmująca system kamer śledzących ruch sportowców, umożliwiająca analizę i prezentację danych dotyczących pozycji, odległości, prędkości czy przyspieszenia zawodników i zawodniczek, a także rozwiązanie pozwalające precyzyjnie analizować wybicie i parametry lotu zawodników w skokach narciarskich. Jest wreszcie technologia Vionardo w najnowszej wersji, pozwalająca generować w formacie 4K UHD ciekawe wizualnie grafiki wykorzystywane przez telewizje w transmisjach z igrzysk.
Sportowcy przygotowania do igrzysk mierzą w cyklach czteroletnich i podobnie podchodzi do tego zespół Omega Timing. Alain Zobrist tłumaczy, że projekt „olimpijski” rusza trzy lata przed startem igrzysk. Rok przed ceremonią otwarcia testowane są wszystkie rozwiązania. Pomyłki nie wchodzą w grę – na tablice wyników obsługiwane przez Omegę w czasie igrzysk w napięciu patrzą miliony kibiców z całego świata.
„Ćwiczymy podobnie jak zespoły Formuły 1 – nieustannie powtarzamy wszystkie procedury. W ciągu roku obsługujemy ponad 500 imprez na całym świecie. Zespół ma bardzo wiele okazji do tego, by poznać sprzęt, nauczyć się, jak rozwiązywać problemy, poznawać nowe technologie i rozwiązania. Regularnie wprowadzamy młodych pracowników i stopniowo uczymy ich tego, jak działa nasz system. Problem polega na tym, że na żadnym uniwersytecie nie można studiować chronometrażu. Stworzyliśmy więc wewnętrzny program zdobywania umiejętności przez naszych pracowników” – podsumowuje Alain Zobrist.
