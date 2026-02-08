Damian Żurek dla „Rzeczpospolitej”. „Zawsze chcę jeździć szybko i wygrywać”

Aktualizacja: 08.02.2026 20:23 Publikacja: 08.02.2026 17:37
Damian Żurek to jeden z głównych kandydatów do zdobycia olimpijskiego medalu dla Polski
Foto: Paweł Skraba / AZS / Honest Media
Korespondencja z Mediolanu
Na razie jeszcze z chłodną głową podchodzę do igrzysk i staram się nie tracić zbędnie emocji i siły. Podchodzę stricte techniczno-taktycznie do zadań i ze spokojem patrzę w przyszłość.
Jest ok, nie widzę tutaj żadnych rzeczy, które by mi nie pasowały. Bardzo się cieszę, że wiraże są właściwie identyczne jak w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie na co dzień trenuję, bo promień jest dokładnie taki sam. Treningi pokazują, że naprawdę jestem na wysokim poziomie i wszystko idzie zgodnie z planem.
Tak, nie było żadnych problemów. Bardzo się cieszę, że ze zdrowiem było i jest wszystko w porządku. To dla mnie najważniejsze, bo wiem, że z resztą sobie dam radę. Świetnie przebiegło ostatnie przed igrzyskami zgrupowanie w Inzell, bo bardzo mocno i dobrze je przepracowaliśmy. Mam nadzieję, że to zaprocentuje w Mediolanie i będę mógł spełnić marzenie. Jestem dumny z tego, że jestem po raz drugi na igrzyskach olimpijskich i mogę reprezentować nasz kraj, ale także, jako żołnierz, Wojsko Polskie.
Damian Żurek
Bardzo dobre. Ja do tego mam jedynkę, więc mam też całkowity komfort wypoczynku po treningach. Wioska nie jest za duża, ale mnie to w 100 proc. odpowiada. Nigdzie nie jest daleko, nie ma wielu zbędnych miejsc i rzeczy, a na stołówkę mamy kilka kroków. Nie mam powodu do narzekania i nie sądzę, żeby ktoś je miał. Wiadomo, że Włosi robią fenomenalne makarony, a to jeden z głównych składników diety sportowca, więc więcej mi do szczęścia nie potrzeba. A do tego wygodne łóżko pozwala naprawdę dobrze wypocząć.
Działamy według planu, który na razie doskonale się sprawdza. Teraz jest czas, w którym łapiemy regenerację i już tylko szykujemy się pod sam start. Na razie jeszcze nie odczuwam żadnych napięć ani niepotrzebnych emocji, ani u mnie, ani u innych zawodników, więc podchodzimy do tego chyba wszyscy z dużym spokojem. Ja traktuję igrzyska tak naprawdę jak każde inne zawody. Zawsze chcę jeździć szybko, zawsze chcę wygrywać, więc tu różnicy nie ma. Czy to Puchar Świata, czy mistrzostwa świata, czy mistrzostwa Europy – zawsze podchodzę na 100 proc. i daję z siebie tyle, ile mogę.
Dokładnie. Mocno pracuję z psychologiem i wiem, że trzeba podejść do tego właśnie w taki sposób. Wiem też, że jeżeli zrobię wszystko technicznie i taktycznie dobrze, to pójdzie to po mojej myśli i spełni się plan, który sobie założyłem.
