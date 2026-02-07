Od Mikaeli Shiffrin do Domena Prevca. Kto zostanie bohaterem zimowych igrzysk olimpijskich?

Lindsey Vonn (narciarstwo alpejskie)

Amerykanka to prawdziwy fenomen. 41-latka tuż przed igrzyskami podczas treningu zjazdu w Szwajcarii zerwała więzadło krzyżowe w lewym kolanie, ale ani myśli się poddawać i prawdopodobnie wystąpi w olimpijskiej rywalizacji, co nie podoba się niektórym ortopedom. Ma trzy olimpijskie krążki, w tym złoto za zjazd w Vancouver (2010), i aż 20 kryształowych kul. Do tego została niedawno zdecydowanie najstarszą zwyciężczynią zawodów Pucharu Świata, bijąc na głowę dotychczasowy rekord Didiera Cuche.

Arianna Fontana (short track)

Dla Włoszki to szóste igrzyska w karierze. Nic więc dziwnego, że wymieniano ją w gronie kandydatów do zapalenia olimpijskiego znicza. Fontana to w swojej ojczyźnie uznana marka, która na olimpijskich arenach zadebiutowała w Turynie w 2006 r., mając raptem 15 lat. I mimo tak młodego wieku wywalczyła wtedy brązowy medal w sztafecie. W sumie w CV ma aż jedenaście olimpijskich krążków, co czyni ją największą gwiazdą w historii short tracku. Jej najcenniejsze skalpy to indywidualne złota z Pjongczangu (2018) i Pekinu (2022) na 500 m, ale o obronę tytułu będzie jej w tym roku niezwykle ciężko. Rywalka Natalii Maliszewskiej na krótkim torze imponuje szybkością, regularnością i mądrą taktyką.

Martina Sablikova (łyżwiarstwo szybkie)

Wiele olimpijskich medali, tyle że na długim torze, ma z kolei Sablikova. Czeszka w czasie igrzysk siedmiokrotnie stawała na podium, w tym trzy razy na jego najwyższym stopniu. W odróżnieniu od Fontany nie jest sprinterką, gdyż na lodzie najlepiej radzi sobie w wyścigach na 3000 i 5000 m. Jest absolutną królową tych dystansów i jako jedna z nielicznych wiedziała, jak pokonać na nich Holenderkę Irenę Wuest. Igrzyska zaczęły się jednak dla niej pechowo. Ze względu na chorobę musiała się wycofać z rywalizacji na 3000 m. Nadal ma szansę wystartować na 1500 i 5000 m.

Kjeld Nuis (łyżwiarstwo szybkie)

Ten panczenista to człowiek–instytucja. 36-letni Holender jest trzykrotnym mistrzem olimpijskim, który po profesorsku rozkłada swoje siły na 1000 i 1500 m. W tej pierwszej konkurencji będzie jednym z najgroźniejszych rywali dla Damiana Żurka. Nuis należy do ścisłej światowej czołówki już od 2011 r.