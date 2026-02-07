Od Mikaeli Shiffrin do Domena Prevca. Kto zostanie bohaterem zimowych igrzysk olimpijskich?

Aktualizacja: 08.02.2026 03:55 Publikacja: 07.02.2026 22:11
Lindsey Vonn tuż przed igrzyskami podczas treningu zjazdu w Szwajcarii zerwała więzadło krzyżowe w lewym kolanie, ale ani myśli się poddawać.
W gronie zawodników, którzy mogą zostać bohaterami tych igrzysk, umieściliśmy m.in. hegemona biegów narciarskich Johannesa Hoeflota Klaebo, niezniszczalną Lindsey Vonn oraz inną mistrzynię narciarstwa alpejskiego Mikaelę Shiffrin, a także dominującego na skoczni Domena Prevca.
Tak wszechstronnej alpejki jeszcze chyba nie było. Shiffrin w swoim sportowym CV ma trzy olimpijskie medale – złota za slalom (2014) i slalom gigant (2018) oraz srebro za superkombinację (2018) Amerykanka to jedyna zawodniczka, która wygrywała zawody Pucharu Świata w sześciu różnych konkurencjach, co tylko potwierdza jej niesamowitą uniwersalność. Przez magazyn „Time” była uznana za jedną ze stu najbardziej wpływowych osób na świecie. Blondwłosa piękność śrubuje rekord w liczbie pucharowych zwycięstw – na razie licznik zatrzymał się na 108.
Norweg ma w dorobku siedem medali z igrzysk, w tym aż pięć z tego najcenniejszego kruszcu. W wieku 21 lat został w swojej dyscyplinie najmłodszym mistrzem olimpijskim i od tego czasu nadal rozdaje karty na biegowych trasach. Klaebo to najmocniejszy punkt norweskiej ekipy. Jest niezwykle wszechstronny, potrafi wygrać zarówno sprint, jak i bieg łączony czy maraton na 50 km. Od lat utrzymuje się na sportowym szczycie, a we Włoszech planuje wystartować we wszystkich konkurencjach. Może stać się największą gwiazdą tych igrzysk, zgarniając nawet komplet medali.
Lindsey Vonn wróciła do sportu po kilku latach przerwy. Z nowym kolanem i nowym ogniem w sercu wy...
Amerykanka to prawdziwy fenomen. 41-latka tuż przed igrzyskami podczas treningu zjazdu w Szwajcarii zerwała więzadło krzyżowe w lewym kolanie, ale ani myśli się poddawać i prawdopodobnie wystąpi w olimpijskiej rywalizacji, co nie podoba się niektórym ortopedom. Ma trzy olimpijskie krążki, w tym złoto za zjazd w Vancouver (2010), i aż 20 kryształowych kul. Do tego została niedawno zdecydowanie najstarszą zwyciężczynią zawodów Pucharu Świata, bijąc na głowę dotychczasowy rekord Didiera Cuche.
Dla Włoszki to szóste igrzyska w karierze. Nic więc dziwnego, że wymieniano ją w gronie kandydatów do zapalenia olimpijskiego znicza. Fontana to w swojej ojczyźnie uznana marka, która na olimpijskich arenach zadebiutowała w Turynie w 2006 r., mając raptem 15 lat. I mimo tak młodego wieku wywalczyła wtedy brązowy medal w sztafecie. W sumie w CV ma aż jedenaście olimpijskich krążków, co czyni ją największą gwiazdą w historii short tracku. Jej najcenniejsze skalpy to indywidualne złota z Pjongczangu (2018) i Pekinu (2022) na 500 m, ale o obronę tytułu będzie jej w tym roku niezwykle ciężko. Rywalka Natalii Maliszewskiej na krótkim torze imponuje szybkością, regularnością i mądrą taktyką.
Olimpijska rywalizacja hokeistów w Mediolanie zapowiada się pasjonująco. Zagrają największe gwiaz...
Wiele olimpijskich medali, tyle że na długim torze, ma z kolei Sablikova. Czeszka w czasie igrzysk siedmiokrotnie stawała na podium, w tym trzy razy na jego najwyższym stopniu. W odróżnieniu od Fontany nie jest sprinterką, gdyż na lodzie najlepiej radzi sobie w wyścigach na 3000 i 5000 m. Jest absolutną królową tych dystansów i jako jedna z nielicznych wiedziała, jak pokonać na nich Holenderkę Irenę Wuest. Igrzyska zaczęły się jednak dla niej pechowo. Ze względu na chorobę musiała się wycofać z rywalizacji na 3000 m. Nadal ma szansę wystartować na 1500 i 5000 m.
Ten panczenista to człowiek–instytucja. 36-letni Holender jest trzykrotnym mistrzem olimpijskim, który po profesorsku rozkłada swoje siły na 1000 i 1500 m. W tej pierwszej konkurencji będzie jednym z najgroźniejszych rywali dla Damiana Żurka. Nuis należy do ścisłej światowej czołówki już od 2011 r.
Zimowe igrzyska olimpijskie właśnie się zaczynają, ale podniecenia nimi nie widać, jakbyśmy zdawa...
Takiej gwiazdy możemy naszym południowym sąsiadom pozazdrościć. Czeszka jest pierwszą kobietą, która na jednych zimowych igrzyskach (2018) wywalczyła złote medale w dwóch różnych dyscyplinach – snowboardzie i narciarstwie alpejskim. 30-latka jazdę na desce i nartach ma opanowaną do perfekcji, szczególnie w gigancie równoległym. Ledecka będzie w tej konkurencji jedną z najgroźniejszych rywalek dla Aleksandry Król-Walas.
Można o nim powiedzieć „stary, ale jary”. Niemiec to trzykrotny mistrz olimpijski, a najlepiej powiodło mu się w Soczi (2014), gdzie zdobył złoto indywidualnie i w sztafecie. Loch ma prawie 37 lat i o powtórkę wyczynu z Rosji będzie mu niezwykle trudno, ale nigdy nie należy przekreślać jego szans. Atutem wielokrotnego mistrza świata jest ogromne doświadczenie i bardzo dobry sprzęt. Plany naszym zachodnim sąsiadom mogą pokrzyżować jednak Austriacy i Włosi.
Bieg indywidualny, bieg pościgowy, sprint, sztafeta i bieg ze startu wspólnego – w każdej z tych konkurencji medale mistrzostw świata zdobywała ta Francuzka. Jej atutem jest nie tylko precyzyjne strzelanie, ale i szybki bieg. 29-latka do tej pory sięgnęła po dwa olimpijskie krążki – złoto w biegu masowym (2022) oraz brąz w sztafecie (2018). Francuzki znajdują się w wybornej formie, ale Braisaz-Bouchet o miejsce w składzie tej reprezentacji raczej nie powinna się martwić.
Ten skoczek ma sezon jak z bajki. Zawodnik z Kranju seryjnie wygrywał konkursy Pucharu Świata, triumfował w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni i został mistrzem świata w lotach narciarskich. 26-latkowi do pełni szczęścia brakuje tylko olimpijskiego złota. We Włoszech ma się o co bić, bo stoi przed ogromną szansą na powtórzenie wyczynu Mattiego Nykaenena. Fin jest jedynym zawodnikiem w historii, który wygrał wszystko, co było do zdobycia. Czy Słoweniec postawi wisienkę na torcie? Dowiemy się już niebawem.
Na liście największych gwiazd igrzysk nie powinno zabraknąć też innych nazwisk. Na miejsce w tym zacnym gronie bez wątpienia zasługują m.in. znakomita biegaczka narciarska, Amerykanka Jessica Diggins, król narciarstwa dowolnego, Kanadyjczyk Mikael Kingsbury czy japoński skoczek Ryoyu Kobayashi.
