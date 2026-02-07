Reklama

Zimowe igrzyska olimpijskie. Pierwszy taki turniej hokejowy od 12 lat

Olimpijska rywalizacja hokeistów w Mediolanie zapowiada się pasjonująco. Zagrają największe gwiazdy NHL, a każda z nich będzie chciała wrócić do domu ze złotem.

Publikacja: 07.02.2026 06:43

Zimowe igrzyska olimpijskie. Pierwszy taki turniej hokejowy od 12 lat

Foto: Adobe stock

Łukasz Majchrzyk

Ostatni raz taki turniej olimpijski mogliśmy oglądać 12 lat temu w Soczi, ale nie ma się czemu dziwić, bo Rosjanie zrobili wszystko, żeby ich największe gwiazdy, na czele z Aleksandrem Owieczkinem, zagrały w ojczyźnie. Wtedy udało się osiągnąć porozumienie na linii NHL – IIHF (Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie), ale kiedy igrzyska odbywały się w Korei Południowej (2018) i Chinach (2022) dobrej woli było jakby mniej.

Teraz wszyscy uzbroili się po zęby i do Mediolanu przyjedzie 147 zawodników z najlepszej ligi świata, a co ciekawe, tylko reprezentacja gospodarzy nie ma w swoim składzie nikogo, kto na co dzień występowałby za oceanem.

Kto faworytem olimpijskiego turnieju hokeistów?

Dla wielu hokeistów to może być ostatnia szansa na zdobycie złotego medalu olimpijskiego, bo do końca kariery mają bliżej niż dalej. Sidney Crosby ma już prawie 39 lat i wygrywa na każdych igrzyskach, na których się pojawia: pierwszy tytuł zdobył w ojczyźnie (Vancouver 2010), a drugi cztery lata później w Soczi. Z kolei lider reprezentacji Szwecji Victor Hedman ciągle czeka na pierwszy złoty medal. W 2014 r. nie znalazł się w składzie na finał z Kanadą, co było dla niego wielkim rozczarowaniem, ale pocieszał się, że kolejną szansę będzie mieć za cztery lata.

Okazało się, że musiał czekać trzy razy dłużej, a i tak jego występ stoi pod znakiem zapytania, bo niedawno przeszedł operację łokcia. Wszyscy spodziewają się jednak, że zdoła wrócić na turniej olimpijski. Kolejnej okazji może już nie mieć, bo na następnych igrzyskach będzie miał już 39 lat.

Kto jest największym faworytem do zdobycia złotego medalu? Na pewno duże szanse ma reprezentacja Kanady i to nie tylko ze względu na „złoty dotyk” Crosby’ego. Ich skład jest wypełniony świetnymi zawodnikami. W bramce stoi Jordan Binnington, w obronie świetny Cale Makar, a w ataku Connor McDavid, Macklin Celebrini czy Nathan MacKinnon.

Kim odpowiedzą Amerykanie? Tutaj wyliczanka jest niegorsza: bracia Brady i Matthew Tkachuk, a do tego Jack Eichel i Auston Matthews to tylko kilka nazwisk z formacji ataku, a dalej też jest dobrze. Eksperci podkreślają, że to zespół nie tylko z wielkimi umiejętnościami technicznymi, ale także znakomity fizycznie, bardzo energetyczny, który będzie mógł zdominować każdego rywala.

Zimowe igrzyska olimpijskie. Obrońcy tytułu bez swojej gwiazdy

Do walki o złoto włączą się również zapewne dwie drużyny ze Skandynawii. Finowie bronią mistrzowskiego tytułu, ale wywalczyli go na turnieju bez udziału zawodników NHL. Zabraknie jednak ich największej gwiazdy Aleksandra Barkova, który wraca do zdrowia po operacji kolana. Szwedzi liczą na Filipa Gustavssona i Jespera Wallstedta z Minnesota Wild, Rasmusa Dahlina (Buffalo Sabres), Gustava Forslinga (Florida Panthers) czy Erika Karlssona (Pittsburgh Penguins).

Na papierze te cztery zespoły są najsilniejsze i powinny w komplecie zagrać w półfinałach, ale w hokeju niespodzianki zdarzają się często. W fazie grupowej do rozegrania są tylko trzy mecze, a później jest już faza pucharowa, w której pokonana drużyna od razu odpada. Nikt nie chce wracać do domu przed czasem, więc – chociaż to igrzyska zimowe – na pewno będzie gorąco.

Źródło: rp.pl

Sporty zimowe Hokej XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
