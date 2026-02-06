Aktualizacja: 06.02.2026 23:38 Publikacja: 06.02.2026 20:02
Otwarto XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina 2026
Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
W piątek oficjalnie rozpoczęły się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina 2026. Wyczekiwane przez miłośników sportu wydarzenie otworzyła ceremonia, która odbyła się na legendarnym stadionie San Siro w Mediolanie. Miejsce nie jest przypadkowe – organizatorzy zawodów chcieli oddać hołd słynnemu obiektowi, który – decyzją jego właścicieli – zostanie w najbliższych latach zburzony. Stadion nierzadko nazywany jest „świątynią futbolu”. To dom dla dwóch gigantów piłkarskich: AC Milan i Inter Mediolan.
Zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się na 14 arenach ulokowanych w pięciu strefach. Pierwszą z nich tworzy Mediolan, na czele ze znanym fanom piłki nożnej stadionem San Siro, gdzie odbędzie się ceremonia otwarcia.
Foto: PAP
Oficjalnym motywem wielkiego widowiska była harmonia – organizatorzy chcieli bowiem, by nawiązywało ono do współpracy między regionami, sportowcami oraz kulturami. Po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk oficjalnie organizują je dwa miasta – Mediolan w regionie Lombardia i Cortina d’Ampezzo w Wenecji Euganejskiej, gdzie także odbyła się ceremonia otwarcia imprezy. Miastom przyznano organizację igrzysk w czerwcu 2019 r.
Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Łącznie wydarzenia otwarcia były aż cztery, bo w tylu miejscach sportowcy zawalczą o medale – w Mediolanie, Cortinie, Predazzo i Livigno.
Oficjalnymi maskotkami Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo są w tym roku Tina i Milo – rodzeństwo gronostajów. Zaprojektowane zostały one przez włoskich uczniów w miejscowości Taverna i reprezentować mają włoskiego ducha, miłość do przyrody oraz innowacje.
Maskotki Zimowych Igrzysk Olimpijskich
Foto: PAP
Jeszcze przed ceremonią jej organizatorzy zapowiadali, że impreza będzie połączeniem nowoczesności – zwłaszcza pod względem oprawy wizualnej – oraz historii i tradycji Włoch. Marco Balich – wielokrotny reżyser olimpijskich imprez – zaznaczał, że otwarcie będzie miało poważny charakter, lecz nie zabraknie w nim także włoskiego stylu.
Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo
Flagę Włoch na San Siro wniosła Vittoria Ceretti – ceniona włoska modelka, która od 14. roku życia współpracuje z najważniejszymi domami mody na świecie.
Na inauguracji igrzysk wystąpiła amerykańska piosenkarka Mariah Carey. Artystka zaśpiewała niezwykle popularny włoski utwór „Nel blu dipinto di blu”, znany także jako „Volare”.
Foto: REUTERS/Yves Herman
Podczas widowiska zobaczyć można było również m.in. gwiazdę włoskiej piosenki Laurę Pausini, aktora Pierfrancesco Favino, mezzosopranistkę Cecilię Bartoli, włosko-tunezyjskiego rapera o pseudonimie Ghali oraz chińskiego pianistę Langa Langa. W trakcie wydarzenia słynne „Nessun Dorma” – podczas finałowej sztafety z flagą – wykonał natomiast Andrea Bocelli, światowej sławy włoski tenor, kompozytor i śpiewak operowy.
W wydarzeniu udział wzięła także Charlize Theron, pochodząca z RPA aktorka i Posłanniczka Pokoju ONZ (UN Messenger of Peace).
W programie otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 znalazły się także tradycyjne elementy inauguracji – parada reprezentacji narodowych, oficjalne otwarcie igrzysk, zapalenie znicza olimpijskiego oraz występy artystyczne przygotowane specjalnie na potrzeby wydarzenia.
W spektaklu łącznie wzięło udział ponad tysiąc wykonawców. Za przygotowanie ceremonii odpowiadał komitet organizacyjny igrzysk Mediolan–Cortina 2026, który współpracował z zespołem artystów, choreografów i realizatorów wydarzeń masowych. Szczegółowy scenariusz ceremonii pozostawał objęty tajemnicą aż do dnia inauguracji.
4 lutego włoska „La Gazzetta dello Sport” informowała, że podczas uroczystości otwarcia igrzysk znicze zapalą włoscy mistrzowie olimpijscy w narciarstwie alpejskim: 59-letni Alberto Tomba i 55-letnia Deborah Compagnoni. To złoci medaliści olimpijscy i jedni z najpopularniejszych włoskich sportowców.
Częściowo doniesienia dziennika się potwierdziły. W Cortinie d’Ampezzo znicz zapaliła włoska narciarka Sofia Goggia, natomiast w Mediolanie – właśnie Tomba i Compagnoni.
26 stycznia Polski Komitet Olimpijski ogłosił, że podczas otwarcia tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich biało-czerwone flagi nieść będą Natalia Czerwonka i Kamil Stoch. Ze względu na duże odległości pomiędzy olimpijskimi strefami trzykrotny złoty medalista niósł polską flagę w Predazzo, zaś drużynowa wicemistrzyni z 2014 r. – na stadionie San Siro w Mediolanie.
Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Foto: REUTERS/Hannah Mckay
Dla Kamila Stocha to już szóste igrzyska. Trzykrotny mistrz olimpijski dwie dekady od swojego olimpijskiego debiutu w Turynie pożegna się z igrzyskami na skoczni w Predazzo. Dla Natalii Czerwonki to natomiast już piąty olimpijski występ.
Panczenistkę zaszczyt niesienia polskiej flagi spotkał już drugi raz – miała to zrobić już cztery lata temu w Pekinie, jednak zachorowała na COVID-19.
XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 oficjalnie wystartowały w piątek 6 lutego i potrwają do niedzieli 22 lutego – przed nami więc ponad dwa tygodnie sportowych emocji.
Włosi przekonywali, że igrzyska w Cortinie i Mediolanie będą pierwszymi, które odbywają się na tak dużym obszarze. Między jedną miejscowością a drugą jest ponad 400 km jazdy samochodem (a do Livigno, gdzie rywalizują snowboardziści, trzeba odbić jeszcze sporo w bok), więc lepiej powiedzieć, że zawody będą rozgrywane w całych północnych Włoszech. Dlatego po raz pierwszy będą płonęły dwa znicze olimpijskie, a sportowcy będą mieszkali w kilku wioskach (Mediolan, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Bormio, Predazzo i Anterselva). Ta wybudowana w Mediolanie zostanie po igrzyskach zamieniona na akademiki, a ta w Cortinie po prostu zniknie, bo składa się z 377 domków mobilnych.
Medale zimowych igrzysk 2026
Foto: PAP
Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 sportowcy będą rywalizować w 16 dyscyplinach i 116 konkurencjach. O medale zawalczą olimpijczycy z 93 krajów. W tegorocznych igrzyskach weźmie udział 59 reprezentantów Polski, wśród nich 30 kobiet i 29 mężczyzn. Nasi reprezentanci wystartują łącznie w 12 dyscyplinach.
Dyscypliny na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
Foto: PAP
Rywalizacja w części dyscyplin ruszyła już w środę 4 lutego.
Z poprzednich Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 r. nasza reprezentacja przywiozła tylko jeden medal, był to brązowy krążek wywalczony przez Dawida Kubackiego w skokach narciarskich. Tym razem eksperci mówią o sporych szansach medalowych Polaków, m.in. w łyżwiarstwie szybkim i short tracku, a także w narciarstwie alpejskim czy snowboardzie. Nadzieją w skokach narciarskich jest natomiast Kacper Tomasiak.
Medale na zimowych igrzyskach
Foto: PAP
Polscy sportowcy wystąpili we wszystkich zimowych igrzyskach olimpijskich, począwszy od Chamonix w 1924 roku. Ich dorobek to 23 medale - po siedem złotych i srebrnych oraz dziewięć brązowych. 15 z nich zdobyli w ostatnich czterech edycjach tej imprezy.
Foto: PAP
Tegoroczna, 25. edycja zawodów, których historia rozpoczęła się w 1924 r. odbędzie się pod hasłem „To twój klimat”.
Harmonogram i starty Polaków podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 znaleźć można TUTAJ.
Terminarz Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026
Foto: PAP
