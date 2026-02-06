Reklama

Zapłonął olimpijski znicz. XXV Zimowe Igrzyska rozpoczęte

Oficjalnie rozpoczęły się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina 2026. W Cortinie d’Ampezzo znicz zapaliła włoska narciarka Sofia Goggia, natomiast w Mediolanie – 59-letni Alberto Tomba i 55-letnia Deborah Compagnoni, włoscy mistrzowie w narciarstwie alpejskim.

Aktualizacja: 06.02.2026 23:38 Publikacja: 06.02.2026 20:02

Otwarto XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina 2026

Otwarto XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina 2026

Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Ada Michalak, Magdalena Zapart

W piątek oficjalnie rozpoczęły się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina 2026. Wyczekiwane przez miłośników sportu wydarzenie otworzyła ceremonia, która odbyła się na legendarnym stadionie San Siro w Mediolanie. Miejsce nie jest przypadkowe – organizatorzy zawodów chcieli oddać hołd słynnemu obiektowi, który – decyzją jego właścicieli – zostanie w najbliższych latach zburzony. Stadion nierzadko nazywany jest „świątynią futbolu”. To dom dla dwóch gigantów piłkarskich: AC Milan i Inter Mediolan. 

Zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się na 14 arenach ulokowanych w pięciu strefach. Pierwszą z nich

Zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się na 14 arenach ulokowanych w pięciu strefach. Pierwszą z nich tworzy Mediolan, na czele ze znanym fanom piłki nożnej stadionem San Siro, gdzie odbędzie się ceremonia otwarcia.

Foto: PAP

Oficjalnym motywem wielkiego widowiska była harmonia – organizatorzy chcieli bowiem, by nawiązywało ono do współpracy między regionami, sportowcami oraz kulturami. Po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk oficjalnie organizują je dwa miasta – Mediolan w regionie Lombardia i Cortina d’Ampezzo w Wenecji Euganejskiej, gdzie także odbyła się ceremonia otwarcia imprezy. Miastom przyznano organizację igrzysk w czerwcu 2019 r.

Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Łącznie wydarzenia otwarcia były aż cztery, bo w tylu miejscach sportowcy zawalczą o medale – w Mediolanie, Cortinie, Predazzo i Livigno. 

Reklama
Reklama

Oficjalnymi maskotkami Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo są w tym roku Tina i Milo – rodzeństwo gronostajów. Zaprojektowane zostały one przez włoskich uczniów w miejscowości Taverna i reprezentować mają włoskiego ducha, miłość do przyrody oraz innowacje. 

Maskotki Zimowych Igrzysk Olimpijskich

Maskotki Zimowych Igrzysk Olimpijskich

Foto: PAP

Kto wystąpi na ceremonii otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich?

Jeszcze przed ceremonią jej organizatorzy zapowiadali, że impreza będzie połączeniem nowoczesności – zwłaszcza pod względem oprawy wizualnej – oraz historii i tradycji Włoch. Marco Balich – wielokrotny reżyser olimpijskich imprez – zaznaczał, że otwarcie będzie miało poważny charakter, lecz nie zabraknie w nim także włoskiego stylu.

Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

Flagę Włoch na San Siro wniosła Vittoria Ceretti – ceniona włoska modelka, która od 14. roku życia współpracuje z najważniejszymi domami mody na świecie. 

Na inauguracji igrzysk wystąpiła amerykańska piosenkarka Mariah Carey. Artystka zaśpiewała niezwykle popularny włoski utwór „Nel blu dipinto di blu”, znany także jako „Volare”.

Reklama
Reklama

Foto: REUTERS/Yves Herman

Podczas widowiska zobaczyć można było również m.in. gwiazdę włoskiej piosenki Laurę Pausini, aktora Pierfrancesco Favino, mezzosopranistkę Cecilię Bartoli, włosko-tunezyjskiego rapera o pseudonimie Ghali oraz chińskiego pianistę Langa Langa. W trakcie wydarzenia słynne „Nessun Dorma” – podczas finałowej sztafety z flagą – wykonał natomiast Andrea Bocelli, światowej sławy włoski tenor, kompozytor i śpiewak operowy. 

W wydarzeniu udział wzięła także Charlize Theron, pochodząca z RPA aktorka i Posłanniczka Pokoju ONZ (UN Messenger of Peace).

Czytaj więcej

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026
Sporty zimowe
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Harmonogram i starty Polaków

W programie otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 znalazły się także tradycyjne elementy inauguracji – parada reprezentacji narodowych, oficjalne otwarcie igrzysk, zapalenie znicza olimpijskiego oraz występy artystyczne przygotowane specjalnie na potrzeby wydarzenia.

Reklama
Reklama

W spektaklu łącznie wzięło udział ponad tysiąc wykonawców. Za przygotowanie ceremonii odpowiadał komitet organizacyjny igrzysk Mediolan–Cortina 2026, który współpracował z zespołem artystów, choreografów i realizatorów wydarzeń masowych. Szczegółowy scenariusz ceremonii pozostawał objęty tajemnicą aż do dnia inauguracji.

Czytaj więcej

Justyna Kowalczyk ze złotym medalem igrzysk olimpijskich w Soczi
Sporty zimowe
Od Gąsienicy Gronia do Kubackiego. Medale Polaków na zimowych igrzyskach

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina 2026. Kto zapali znicz?

4 lutego włoska „La Gazzetta dello Sport” informowała, że podczas uroczystości otwarcia igrzysk znicze zapalą włoscy mistrzowie olimpijscy w narciarstwie alpejskim: 59-letni Alberto Tomba i 55-letnia Deborah Compagnoni. To złoci medaliści olimpijscy i jedni z najpopularniejszych włoskich sportowców.

Częściowo doniesienia dziennika się potwierdziły. W Cortinie d’Ampezzo znicz zapaliła włoska narciarka Sofia Goggia, natomiast w Mediolanie – właśnie Tomba i Compagnoni. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Antonio Tajani
Igrzyska Olimpijskie
Antonio Tajani dla „Rzeczpospolitej”: Igrzyska olimpijskie dla pokoju, od zaraz!

To oni będą nieść polską flagę na igrzyskach we Włoszech 

26 stycznia Polski Komitet Olimpijski ogłosił, że podczas otwarcia tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich biało-czerwone flagi nieść będą Natalia Czerwonka i Kamil Stoch. Ze względu na duże odległości pomiędzy olimpijskimi strefami trzykrotny złoty medalista niósł polską flagę w Predazzo, zaś drużynowa wicemistrzyni z 2014 r. – na stadionie San Siro w Mediolanie.

Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Czytaj więcej

W Mediolanie i Cortinie trenują już m.in. łyżwiarze figurowi. Na zdjęciu francuska para Jewgienia Ło
Igrzyska zimowe
W piątek ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich. Do Włoch przyjechały nawet gwiazdy NHL
Reklama
Reklama

Dla Kamila Stocha to już szóste igrzyska. Trzykrotny mistrz olimpijski dwie dekady od swojego olimpijskiego debiutu w Turynie pożegna się z igrzyskami na skoczni w Predazzo. Dla Natalii Czerwonki to natomiast już piąty olimpijski występ.

Panczenistkę zaszczyt niesienia polskiej flagi spotkał już drugi raz – miała to zrobić już cztery lata temu w Pekinie, jednak zachorowała na COVID-19. 

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 oficjalnie wystartowały w piątek 6 lutego i potrwają do niedzieli 22 lutego – przed nami więc ponad dwa tygodnie sportowych emocji.

Włosi przekonywali, że igrzyska w Cortinie i Mediolanie będą pierwszymi, które odbywają się na tak dużym obszarze. Między jedną miejscowością a drugą jest ponad 400 km jazdy samochodem (a do Livigno, gdzie rywalizują snowboardziści, trzeba odbić jeszcze sporo w bok), więc lepiej powiedzieć, że zawody będą rozgrywane w całych północnych Włoszech. Dlatego po raz pierwszy będą płonęły dwa znicze olimpijskie, a sportowcy będą mieszkali w kilku wioskach (Mediolan, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Bormio, Predazzo i Anterselva). Ta wybudowana w Mediolanie zostanie po igrzyskach zamieniona na akademiki, a ta w Cortinie po prostu zniknie, bo składa się z 377 domków mobilnych.

Reklama
Reklama
Medale zimowych igrzysk 2026

Medale zimowych igrzysk 2026

Foto: PAP

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 sportowcy będą rywalizować w 16 dyscyplinach i 116 konkurencjach. O medale zawalczą olimpijczycy z 93 krajów. W tegorocznych igrzyskach weźmie udział 59 reprezentantów Polski, wśród nich 30 kobiet i 29 mężczyzn. Nasi reprezentanci wystartują łącznie w 12 dyscyplinach. 

Dyscypliny na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

Dyscypliny na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

Foto: PAP

Rywalizacja w części dyscyplin ruszyła już w środę 4 lutego

Z poprzednich Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 r. nasza reprezentacja przywiozła tylko jeden medal, był to brązowy krążek wywalczony przez Dawida Kubackiego w skokach narciarskich. Tym razem eksperci mówią o sporych szansach medalowych Polaków, m.in. w łyżwiarstwie szybkim i short tracku, a także w narciarstwie alpejskim czy snowboardzie. Nadzieją w skokach narciarskich jest natomiast Kacper Tomasiak.

Medale na zimowych igrzyskach

Medale na zimowych igrzyskach

Foto: PAP

Polscy sportowcy wystąpili we wszystkich zimowych igrzyskach olimpijskich, począwszy od Chamonix w 1

Polscy sportowcy wystąpili we wszystkich zimowych igrzyskach olimpijskich, począwszy od Chamonix w 1924 roku. Ich dorobek to 23 medale - po siedem złotych i srebrnych oraz dziewięć brązowych. 15 z nich zdobyli w ostatnich czterech edycjach tej imprezy.

Foto: PAP

Tegoroczna, 25. edycja zawodów, których historia rozpoczęła się w 1924 r. odbędzie się pod hasłem „To twój klimat”. 

Harmonogram i starty Polaków podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 znaleźć można TUTAJ. 

Terminarz Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026

Terminarz Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026

Foto: PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Igrzyska Olimpijskie Społeczeństwo Sporty zimowe sport XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Justyna Kowalczyk ze złotym medalem igrzysk olimpijskich w Soczi
Sporty zimowe
Od Gąsienicy Gronia do Kubackiego. Medale Polaków na zimowych igrzyskach
W Mediolanie i Cortinie trenują już m.in. łyżwiarze figurowi. Na zdjęciu francuska para Jewgienia Ło
Igrzyska zimowe
W piątek ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich. Do Włoch przyjechały nawet gwiazdy NHL
XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026
Sporty zimowe
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Harmonogram i starty Polaków
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Sporty zimowe
Ammann, Granerud i inni. Wielcy nieobecni zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie
Władimir Semirunnij, jeden z kandydatów do olimpijskiego medalu, do Polski przeprowadził się w 2023
Sporty zimowe
Igrzyska olimpijskie. Urodzili się w Rosji, powalczą o medale dla Polski
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama