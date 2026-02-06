W piątek oficjalnie rozpoczęły się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina 2026. Wyczekiwane przez miłośników sportu wydarzenie otworzyła ceremonia, która odbyła się na legendarnym stadionie San Siro w Mediolanie. Miejsce nie jest przypadkowe – organizatorzy zawodów chcieli oddać hołd słynnemu obiektowi, który – decyzją jego właścicieli – zostanie w najbliższych latach zburzony. Stadion nierzadko nazywany jest „świątynią futbolu”. To dom dla dwóch gigantów piłkarskich: AC Milan i Inter Mediolan.

Zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się na 14 arenach ulokowanych w pięciu strefach. Pierwszą z nich tworzy Mediolan, na czele ze znanym fanom piłki nożnej stadionem San Siro, gdzie odbędzie się ceremonia otwarcia. Foto: PAP

Oficjalnym motywem wielkiego widowiska była harmonia – organizatorzy chcieli bowiem, by nawiązywało ono do współpracy między regionami, sportowcami oraz kulturami. Po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk oficjalnie organizują je dwa miasta – Mediolan w regionie Lombardia i Cortina d’Ampezzo w Wenecji Euganejskiej, gdzie także odbyła się ceremonia otwarcia imprezy. Miastom przyznano organizację igrzysk w czerwcu 2019 r.

Łącznie wydarzenia otwarcia były aż cztery, bo w tylu miejscach sportowcy zawalczą o medale – w Mediolanie, Cortinie, Predazzo i Livigno.