„Kask upamiętnienia”. Władysław Heraskewycz wyrzucony z igrzysk olimpijskich

Startujący w skeletonie Władysław Heraskewycz z Ukrainy został zdyskwalifikowany z igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo z powodu swego kasku, na którym umieścił wizerunki sportowców i trenerów, którzy zginęli na wojnie Rosji z Ukrainą. Ukraina zapowiedziała odwołanie.

Publikacja: 12.02.2026 12:06

Władysław Heraskewycz został zdyskwalifikowany z igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo

Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Jakub Czermiński

O sprawie poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Ukraiński skeletonista został powiadomiony o swej dyskwalifikacji wczesnym rankiem na torze.

Wcześniej Władysław Heraskewycz spotkał się z przewodniczącą MKOl Kirsty Coventry. W rozmowie z dziennikarzami szefowa MKOl powiedziała, że chciała osobiście porozmawiać z ukraińskim zawodnikiem, by podjąć ostatnią próbę przełamania impasu.

Władysław Heraskewycz zdyskwalifikowany. Kirsty Coventry: Nie udało się znaleźć rozwiązania

– Nie miałam tu być, jednak pomyślałam, że to naprawdę ważne, bym tu przyjechała i porozmawiała z nim twarzą w twarz – mówiła. – Nikt, a na pewno nie ja, nie podważa tego przekazu. Tu chodzi o mocny przekaz, o przekaz upamiętnienia, pamięci – zadeklarowała, odnosząc się do kasku Heraskewycza.

Kirsty Coventry stwierdziła, że wyzwaniem było znalezienie rozwiązania, które mogło zostać zastosowane na igrzyskach. – Niestety, nie udało nam się to – przyznała. Szefowa MKOl powiedziała też, że naprawdę chciała zobaczyć Heraskewycza biorącego udział w olimpijskich zmaganiach. – To był poranek pełen emocji – wyznała.

Coventry zaznaczyła, że w sprawie chodziło o przepisy i regulacje. – Musimy być w stanie zapewnić wszystkim bezpieczne środowisko, a to niestety oznacza, że zabronione są po prostu wszelkie demonstracje – tłumaczyła.

Szefowa MKOl Kirsty Coventry

Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Władysław Heraskewycz: Oni zginęli, lecz ich głos jest głośny

Agencja Reutera poinformowała, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski był gotów na kompromis. Władysław Heraskewycz otrzymał możliwość zaprezentowania swego „kasku upamiętnienia”, przedstawiającego wizerunki 24 zabitych Ukraińców, przed startem i po zakończeniu czwartkowego wyścigu. Ukraińskiemu sportowcowi udzielono też zgody na noszenie czarnej opaski podczas zawodów.

– Zostałem zdyskwalifikowany z wyścigu. Nie będę miał swojego momentu na igrzyskach – skomentował sprawę Heraskewycz, cytowany przez Reutera. – Oni zginęli, lecz ich głos jest tak głośny, że MKOl się ich boi. Powiedziałem Coventry, że ta decyzja wpisuje się w rosyjską narrację – mówił Ukrainiec, komentując swe wykluczenie z zawodów.

Władysław Heraskewycz mówił, iż wierzy, że to dzięki poświęceniu poległych ukraińskich sportowców igrzyska olimpijskie 2026 mogą się odbyć. – Chociaż MKOl chce zdradzić pamięć tych sportowców, ja ich nie zdradzę – dodał.

Mychajło Heraskewycz, ojciec Władysława Heraskewycza, reaguje na wiadomość o dyskwalifikacji swojego

Mychajło Heraskewycz, ojciec Władysława Heraskewycza, reaguje na wiadomość o dyskwalifikacji swojego syna

Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Dyskwalifikacja ukraińskiego skeletonisty. Ukraina nie zbojkotuje igrzysk

Zawody olimpijskie w skeletonie rozpoczęły się w czwartek. W poniedziałek Władysław Heraskewycz wystąpił na treningu w swym „kasku upamiętnienia”. MKOl zakazał mu takiego zachowania, powołując się na art. 50 Karty Olimpijskiej, który zakazuje na obiektach olimpijskich demonstracji m.in. o charakterze politycznym. Ukrainiec na środowym treningu znów pojawił się w kontrowersyjnym kasku i zapowiedział, że wystąpi w nim w czwartkowych zawodach.

Ukraiński Komitet Olimpijski, który udzielił Heraskewyczowi wsparcia w sprawie kasku, oświadczył, że w związku z dyskwalifikacją zawodnika nie ma zamiaru bojkotować igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

Trener Ivo Steinbergs domaga się przywrócenia Ukraińca do zawodów. Szkoleniowiec powiedział Reuterowi, że złożył w tej sprawie protest do Międzynarodowej Federacji Bobslei i Skeletonu. W sprawie dyskwalifikacji Heraskewycza strona ukraińska zapowiedziała złożenie apelacji do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Igrzyska Olimpijskie Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
