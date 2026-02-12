Władysław Heraskewycz został zdyskwalifikowany z igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo
O sprawie poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Ukraiński skeletonista został powiadomiony o swej dyskwalifikacji wczesnym rankiem na torze.
Wcześniej Władysław Heraskewycz spotkał się z przewodniczącą MKOl Kirsty Coventry. W rozmowie z dziennikarzami szefowa MKOl powiedziała, że chciała osobiście porozmawiać z ukraińskim zawodnikiem, by podjąć ostatnią próbę przełamania impasu.
– Nie miałam tu być, jednak pomyślałam, że to naprawdę ważne, bym tu przyjechała i porozmawiała z nim twarzą w twarz – mówiła. – Nikt, a na pewno nie ja, nie podważa tego przekazu. Tu chodzi o mocny przekaz, o przekaz upamiętnienia, pamięci – zadeklarowała, odnosząc się do kasku Heraskewycza.
Kirsty Coventry stwierdziła, że wyzwaniem było znalezienie rozwiązania, które mogło zostać zastosowane na igrzyskach. – Niestety, nie udało nam się to – przyznała. Szefowa MKOl powiedziała też, że naprawdę chciała zobaczyć Heraskewycza biorącego udział w olimpijskich zmaganiach. – To był poranek pełen emocji – wyznała.
Coventry zaznaczyła, że w sprawie chodziło o przepisy i regulacje. – Musimy być w stanie zapewnić wszystkim bezpieczne środowisko, a to niestety oznacza, że zabronione są po prostu wszelkie demonstracje – tłumaczyła.
Szefowa MKOl Kirsty Coventry
Agencja Reutera poinformowała, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski był gotów na kompromis. Władysław Heraskewycz otrzymał możliwość zaprezentowania swego „kasku upamiętnienia”, przedstawiającego wizerunki 24 zabitych Ukraińców, przed startem i po zakończeniu czwartkowego wyścigu. Ukraińskiemu sportowcowi udzielono też zgody na noszenie czarnej opaski podczas zawodów.
– Zostałem zdyskwalifikowany z wyścigu. Nie będę miał swojego momentu na igrzyskach – skomentował sprawę Heraskewycz, cytowany przez Reutera. – Oni zginęli, lecz ich głos jest tak głośny, że MKOl się ich boi. Powiedziałem Coventry, że ta decyzja wpisuje się w rosyjską narrację – mówił Ukrainiec, komentując swe wykluczenie z zawodów.
Władysław Heraskewycz mówił, iż wierzy, że to dzięki poświęceniu poległych ukraińskich sportowców igrzyska olimpijskie 2026 mogą się odbyć. – Chociaż MKOl chce zdradzić pamięć tych sportowców, ja ich nie zdradzę – dodał.
Mychajło Heraskewycz, ojciec Władysława Heraskewycza, reaguje na wiadomość o dyskwalifikacji swojego syna
Zawody olimpijskie w skeletonie rozpoczęły się w czwartek. W poniedziałek Władysław Heraskewycz wystąpił na treningu w swym „kasku upamiętnienia”. MKOl zakazał mu takiego zachowania, powołując się na art. 50 Karty Olimpijskiej, który zakazuje na obiektach olimpijskich demonstracji m.in. o charakterze politycznym. Ukrainiec na środowym treningu znów pojawił się w kontrowersyjnym kasku i zapowiedział, że wystąpi w nim w czwartkowych zawodach.
Ukraiński Komitet Olimpijski, który udzielił Heraskewyczowi wsparcia w sprawie kasku, oświadczył, że w związku z dyskwalifikacją zawodnika nie ma zamiaru bojkotować igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo.
Trener Ivo Steinbergs domaga się przywrócenia Ukraińca do zawodów. Szkoleniowiec powiedział Reuterowi, że złożył w tej sprawie protest do Międzynarodowej Federacji Bobslei i Skeletonu. W sprawie dyskwalifikacji Heraskewycza strona ukraińska zapowiedziała złożenie apelacji do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu
