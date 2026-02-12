Lindsey Vonn inaczej wyobrażała sobie powrót na igrzyska olimpijskie. W niedzielę stanęła na starcie zjazdu, ale już po kilkunastu sekundach wypadła z trasy. Zahaczyła o jedną z bramek, z dużą prędkością uderzyła o ziemię. Do szpitala została zabrana helikopterem.

Reklama Reklama

Jeszcze tego samego dnia przeszła pierwszą operację złamanej nogi. Później okazało się, że potrzebny był też drugi zabieg, by zapobiec komplikacjom związanym z obrzękiem i przepływem krwi. A po kilku dniach przeprowadzono kolejny zabieg.

Lindsey Vonn pod opieką rodziny. Pokazała zdjęcia ze szpitala

„Miałam trzecią operację, która zakończyła się sukcesem. Dziś to słowo ma dla mnie zupełnie inne znaczenie niż jeszcze kilka dni temu. Robię postępy i choć idą one powoli, wiem, że wszystko będzie dobrze” – napisała Amerykanka na Instagramie.