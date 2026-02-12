Aktualizacja: 12.02.2026 07:52 Publikacja: 12.02.2026 06:05
Lindsey Vonn w szpitalu po kolejnym zabiegu
Foto: @lindseyvonn via Instagram/via REUTERS
Lindsey Vonn inaczej wyobrażała sobie powrót na igrzyska olimpijskie. W niedzielę stanęła na starcie zjazdu, ale już po kilkunastu sekundach wypadła z trasy. Zahaczyła o jedną z bramek, z dużą prędkością uderzyła o ziemię. Do szpitala została zabrana helikopterem.
Jeszcze tego samego dnia przeszła pierwszą operację złamanej nogi. Później okazało się, że potrzebny był też drugi zabieg, by zapobiec komplikacjom związanym z obrzękiem i przepływem krwi. A po kilku dniach przeprowadzono kolejny zabieg.
„Miałam trzecią operację, która zakończyła się sukcesem. Dziś to słowo ma dla mnie zupełnie inne znaczenie niż jeszcze kilka dni temu. Robię postępy i choć idą one powoli, wiem, że wszystko będzie dobrze” – napisała Amerykanka na Instagramie.
Lindsey Vonn opublikowała zdjęcie po trzeciej operacji
Foto: Instagram
Czytaj więcej
Lindsey Vonn po raz kolejny zapisała się w historii sportu, choć nie tak, jakby chciała. 41-letni...
Dołączyła zdjęcia ze szpitalnego łóżka, na których pokazuje kciuk w górę. Przekazała też gratulacje swoim kolegom z reprezentacji. – Inspirują mnie i dają powody, by im kibicować – przyznała mistrzyni olimpijska w zjeździe z Vancouver (2010).
W szpitalu cały czas towarzyszy jej rodzina. – Zostaniemy tu tak długo, jak będzie trzeba – zaznaczył w rozmowie z agencją Associated Press ojciec Vonn Alan Kildow. – Ona jest bardzo silną osobą. Wie, co to ból, i potrafi sobie z tym poradzić. Lepiej niż się spodziewałem. Ale dopóki będę miał cokolwiek do powiedzenia, nie wystartuje w zawodach. Ma 41 lat i to koniec jej kariery – dodał.
Czytaj więcej
Lindsey Vonn wróciła do sportu po kilku latach przerwy. Z nowym kolanem i nowym ogniem w sercu wy...
Wydaje się, że to rzeczywiście już finał tej opowieści i po takich przejściach Amerykanka nie wróci na stok. Ale czy ktoś przypuszczał, że tydzień po wypadku w Crans-Montanie będzie w stanie przystąpić do rywalizacji na igrzyskach?
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Damian Żurek był mocnym kandydatem do podium igrzysk w Mediolanie i Cortinie na dystansie 1000 m. Zaczął świetni...
Lindsey Vonn po raz kolejny zapisała się w historii sportu, choć nie tak, jakby chciała. 41-letnia gwiazda narci...
Aleksandra Król-Walas była wymieniana w gronie kandydatek do olimpijskiego medalu. Niestety swoje występy zakońc...
Igrzyska traktuję jak każde inne zawody – mówi „Rzeczpospolitej” Damian Żurek, który w Mediolanie powalczy o swó...
To miał być gotowy scenariusz na piękny hollywoodzki film. Niestety opowieść o Lindsey Vonn można w telegraficzn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas