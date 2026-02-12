Reklama
Lindsey Vonn już po trzeciej operacji. „Słowo sukces ma dziś dla mnie inne znaczenie”

41-letnia Lindsey Vonn przeszła trzecią operację złamanej nogi po wypadku na olimpijskim stoku. Amerykanka zapewnia, że czuje się coraz lepiej. Jej ojciec zapowiada, że nie pozwoli, by wróciła do rywalizacji.

Publikacja: 12.02.2026 06:05

Lindsey Vonn w szpitalu po kolejnym zabiegu

Foto: @lindseyvonn via Instagram/via REUTERS

Tomasz Wacławek

Lindsey Vonn inaczej wyobrażała sobie powrót na igrzyska olimpijskie. W niedzielę stanęła na starcie zjazdu, ale już po kilkunastu sekundach wypadła z trasy. Zahaczyła o jedną z bramek, z dużą prędkością uderzyła o ziemię. Do szpitala została zabrana helikopterem.

Jeszcze tego samego dnia przeszła pierwszą operację złamanej nogi. Później okazało się, że potrzebny był też drugi zabieg, by zapobiec komplikacjom związanym z obrzękiem i przepływem krwi. A po kilku dniach przeprowadzono kolejny zabieg.

Lindsey Vonn pod opieką rodziny. Pokazała zdjęcia ze szpitala

„Miałam trzecią operację, która zakończyła się sukcesem. Dziś to słowo ma dla mnie zupełnie inne znaczenie niż jeszcze kilka dni temu. Robię postępy i choć idą one powoli, wiem, że wszystko będzie dobrze” – napisała Amerykanka na Instagramie.

Lindsey Vonn opublikowała zdjęcie po trzeciej operacji

Foto: Instagram

Dołączyła zdjęcia ze szpitalnego łóżka, na których pokazuje kciuk w górę. Przekazała też gratulacje swoim kolegom z reprezentacji. – Inspirują mnie i dają powody, by im kibicować – przyznała mistrzyni olimpijska w zjeździe z Vancouver (2010).

Ojciec Lindsey Vonn: Ma 41 lat, to koniec jej kariery

W szpitalu cały czas towarzyszy jej rodzina. – Zostaniemy tu tak długo, jak będzie trzeba – zaznaczył w rozmowie z agencją Associated Press ojciec Vonn Alan Kildow. – Ona jest bardzo silną osobą. Wie, co to ból, i potrafi sobie z tym poradzić. Lepiej niż się spodziewałem. Ale dopóki będę miał cokolwiek do powiedzenia, nie wystartuje w zawodach. Ma 41 lat i to koniec jej kariery – dodał. 

Wydaje się, że to rzeczywiście już finał tej opowieści i po takich przejściach Amerykanka nie wróci na stok. Ale czy ktoś przypuszczał, że tydzień po wypadku w Crans-Montanie będzie w stanie przystąpić do rywalizacji na igrzyskach?

Źródło: rp.pl

