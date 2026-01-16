Reklama

Lech i Jagiellonia znają rywali w Lidze Konferencji. Znany włoski klub znów w Polsce

Losowanie 1/16 finału Ligi Konferencji interesowało głównie kibiców Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok, bo Raków wywalczył bezpośredni awans do 1/8 finału. Rywalem Lecha będzie KuPS Kuopio, a Jagiellonii - Fiorentina. Mecze 19 i 26 lutego.

Publikacja: 16.01.2026 13:33

Mikael Ishak (Lech Poznań)

Mikael Ishak (Lech Poznań)

Foto: CTK Photo/Ludek Perina

Bartosz Nosal

Polskie kluby w fazie ligowej Ligi Konferencji zajęła miejsca we wszystkich trzech częściach tabeli.  Dopiero 28. miejsce zajęła Legia Warszawa i zakończyła swój udział w rozgrywkach. Raków Częstochowa był drugi i uzyskał bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Z kolei jedenasty Lech Poznań i siedemnasta Jagiellonia Białystok o tę rundę będą grały w barażu (play-off), nazywanym też 1/16 finału. I właśnie pary tej fazy były losowane w piątek w siedzibie UEFA w Nyonie.

Losowanie Ligi Konferencji – rywale Lecha i Jagiellonii

Zasady Ligi Konferencji sprawiają, że losowanie 1/16 finału odbywało się w ograniczonym zakresie, według następującego klucza: 

  • zespół z miejsca 9. trafia na zespół z miejsca 23. lub 24., podobnie zespół z miejsca 10. może trafić rywala z lokaty 23. lub 24.
  • zespoły z miejsca 11. i 12. mogą wylosować drużyny z miejsc 21. i 22. itd.

To oznaczało, że w 1/16 finału polskie kluby mogły trafić tylko na jednego z dwóch rywali:

  • 11. Lech Poznań kontra 21. KuPS Kuopio (Finlandia) lub 22. Shkëndija Tetowo (Macedonia Północna),
  • 17. Jagiellonia Białystok kontra 15. Fiorentina (Włochy) lub 16. HNK Rijeka (Chorwacja).
O ile w przypadku Lecha obaj rywale prezentują podobną, przeciętną klasę, to w przypadku Jagiellonii różnica była spora – wylosowanie włoskiej Fiorentiny oznaczałoby znaczne ograniczenie szans na awans (i jednocześnie na skuteczną walkę polskiej ligi na 10. miejsce w krajowym rankingu ligowym UEFA).

Losowanie, którego gwiazdą był William Gallas (wicemistrz świata z Francją i były as Chelsea i Arsenalu) przyniosło następujące pary:

  • Lech Poznań - KuPS Kuopio (pierwszy mecz w Finlandii, drugi w Polsce),
  • Jagiellonia Białystok - Fiorentina (pierwszy mecz w Polsce, rewanż we Włoszech).

Ziścił się więc trudniejszy scenariusz. Fiorentina ostatni raz gościła w Polsce wiosną 2023 r., gdy w ćwierćfinale Ligi Konferencji mierzyła się z Lechem. W Poznaniu wygrała aż 4:1, ale w rewanżu przegrała 2:3 (Lech prowadził już 3:0, wyrównując straty). W tym sezonie Serie A zespół z Florencji spisuje się bardzo słabo (dwa zwycięstwa w 20 meczach), ale po zmianie trenera ze Stafano Piolego na Paolo Vanoliego, drużyna zaczęła punktować i opuściła ostatnie miejsce. Największymi gwiazdami Fiorentiny są napastnik Moise Kean, bramkarz David de Gea, obrońca Pietro Comuzzo i pomocnik Nicolo Fagioli.

Z KuPS Kuopio w fazie ligowej Ligi Konferencji w tym sezonie mierzyła się Jagiellonia i wygrała 1:0. W zespole z Finlandii występuje polski napastnik Piotr Parzyszek.

Jeśli Lech awansuje do 1/8 finału, zmierzy się w niej z Rayo Vallecano (Hiszpania) lub Szachtarem Donieck (Ukraina), a Jagiellonia ze Strasbourgiem (Francja) lub... Rakowem Częstochowa. Raków może się zmierzy się bowiem albo ze zwycięzcą pary Jagiellonia – Fiorentina albo z lepszym w dwumeczu Omonia - Rijeka.

Liga Konferencji – terminarz meczów i lista triumfatorów

Mecze 1/16 finału Ligi Konferencji odbędą się w czwartki 19 i 26 lutego. Z kolei losowanie 1/8 finału nastąpi dzień po rewanżach play-off, czyli w piątek 27 lutego. Spotkania 1/8 finału zaplanowano na czwartki 12 i 19 marca.

Jak wygląda terminarz kolejnych rund Ligi Konferencji?

  • ćwierćfinały w czwartki 9 i 16 kwietnia (losowanie w piątek 27 lutego),
  • półfinały w czwartki 30 kwietnia i 7 maja (losowanie w piątek 27 lutego),
  • finał w środę 27 maja w Lipsku.

Trwa piąta edycja Ligi Konferencji, dotychczasowe finały były następujące:

  • AS Roma (Włochy) - Feyenoord Rotterdam (Holandia) 1:0 (Tirana, 2022),
  • West Ham United (Anglia) - Fiorentina (Włochy) 2:1 (Praga, 2023),
  • Olympiakos (Grecja) - Fiorentina (Włochy) 1:0 (Pireus, 2024),
  • Chelsea (Anglia) - Betis Sewilla (Hiszpania) 4:1 (Wrocław, 2025).

Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Ekstraklasa Polskie Kluby Piłkarskie Europejskie Puchary Lech Poznań Jagiellonia Białystok Liga Konferencji Europy
