Polskie kluby w fazie ligowej Ligi Konferencji zajęła miejsca we wszystkich trzech częściach tabeli. Dopiero 28. miejsce zajęła Legia Warszawa i zakończyła swój udział w rozgrywkach. Raków Częstochowa był drugi i uzyskał bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Z kolei jedenasty Lech Poznań i siedemnasta Jagiellonia Białystok o tę rundę będą grały w barażu (play-off), nazywanym też 1/16 finału. I właśnie pary tej fazy były losowane w piątek w siedzibie UEFA w Nyonie.

Reklama Reklama

Losowanie Ligi Konferencji – rywale Lecha i Jagiellonii

Zasady Ligi Konferencji sprawiają, że losowanie 1/16 finału odbywało się w ograniczonym zakresie, według następującego klucza:

zespół z miejsca 9. trafia na zespół z miejsca 23. lub 24., podobnie zespół z miejsca 10. może trafić rywala z lokaty 23. lub 24.

zespoły z miejsca 11. i 12. mogą wylosować drużyny z miejsc 21. i 22. itd.

To oznaczało, że w 1/16 finału polskie kluby mogły trafić tylko na jednego z dwóch rywali: