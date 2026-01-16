Aktualizacja: 16.01.2026 18:20 Publikacja: 16.01.2026 13:33
Mikael Ishak (Lech Poznań)
Foto: CTK Photo/Ludek Perina
Polskie kluby w fazie ligowej Ligi Konferencji zajęła miejsca we wszystkich trzech częściach tabeli. Dopiero 28. miejsce zajęła Legia Warszawa i zakończyła swój udział w rozgrywkach. Raków Częstochowa był drugi i uzyskał bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Z kolei jedenasty Lech Poznań i siedemnasta Jagiellonia Białystok o tę rundę będą grały w barażu (play-off), nazywanym też 1/16 finału. I właśnie pary tej fazy były losowane w piątek w siedzibie UEFA w Nyonie.
Zasady Ligi Konferencji sprawiają, że losowanie 1/16 finału odbywało się w ograniczonym zakresie, według następującego klucza:
To oznaczało, że w 1/16 finału polskie kluby mogły trafić tylko na jednego z dwóch rywali:
O ile w przypadku Lecha obaj rywale prezentują podobną, przeciętną klasę, to w przypadku Jagiellonii różnica była spora – wylosowanie włoskiej Fiorentiny oznaczałoby znaczne ograniczenie szans na awans (i jednocześnie na skuteczną walkę polskiej ligi na 10. miejsce w krajowym rankingu ligowym UEFA).
Losowanie, którego gwiazdą był William Gallas (wicemistrz świata z Francją i były as Chelsea i Arsenalu) przyniosło następujące pary:
Ziścił się więc trudniejszy scenariusz. Fiorentina ostatni raz gościła w Polsce wiosną 2023 r., gdy w ćwierćfinale Ligi Konferencji mierzyła się z Lechem. W Poznaniu wygrała aż 4:1, ale w rewanżu przegrała 2:3 (Lech prowadził już 3:0, wyrównując straty). W tym sezonie Serie A zespół z Florencji spisuje się bardzo słabo (dwa zwycięstwa w 20 meczach), ale po zmianie trenera ze Stafano Piolego na Paolo Vanoliego, drużyna zaczęła punktować i opuściła ostatnie miejsce. Największymi gwiazdami Fiorentiny są napastnik Moise Kean, bramkarz David de Gea, obrońca Pietro Comuzzo i pomocnik Nicolo Fagioli.
Z KuPS Kuopio w fazie ligowej Ligi Konferencji w tym sezonie mierzyła się Jagiellonia i wygrała 1:0. W zespole z Finlandii występuje polski napastnik Piotr Parzyszek.
Jeśli Lech awansuje do 1/8 finału, zmierzy się w niej z Rayo Vallecano (Hiszpania) lub Szachtarem Donieck (Ukraina), a Jagiellonia ze Strasbourgiem (Francja) lub... Rakowem Częstochowa. Raków może się zmierzy się bowiem albo ze zwycięzcą pary Jagiellonia – Fiorentina albo z lepszym w dwumeczu Omonia - Rijeka.
Mecze 1/16 finału Ligi Konferencji odbędą się w czwartki 19 i 26 lutego. Z kolei losowanie 1/8 finału nastąpi dzień po rewanżach play-off, czyli w piątek 27 lutego. Spotkania 1/8 finału zaplanowano na czwartki 12 i 19 marca.
Jak wygląda terminarz kolejnych rund Ligi Konferencji?
Trwa piąta edycja Ligi Konferencji, dotychczasowe finały były następujące:
