Fortuna leży na korcie w Rijadzie. Miliony dla najlepszych tenisistek

Iga Świątek
Dobiega końca sezon, w którym Iga Świątek zdołała wyjść z największego kryzysu w karierze. Przed rokiem przyjeżdżała do Arabii Saudyjskiej mocno poobijana.
Nie spełniła marzenia o olimpijskim złocie, straciła pozycję liderki światowego rankingu, zmieniła trenera. Wkrótce dowiedzieliśmy się też, że przerwa, jaką sobie zrobiła, była przymusowa, bo w jej organizmie wykryto zabronioną substancję, która znalazła się w zanieczyszczonym leku z melatoniną.
– Było dużo płaczu, nieprzespanych nocy. Najgorsza była niepewność, bo nie wiedziałam, co się wydarzy z moją karierą i czy będę mogła grać w tenisa. To najtrudniejsze doświadczenie w moim życiu, ale nauczyło mnie bardzo dużo – nie ukrywała Iga.
Wróciła silniejsza. Rok temu z rywalizacji w Rijadzie odpadła już po fazie grupowej, triumfowała Coco Gauff. Teraz będzie jedną z głównych kandydatek do zwycięstwa. Nie może być inaczej, skoro w lipcu po raz pierwszy wygrała Wimbledon – i to w jakim stylu (6:0, 6:0 z Amandą Anisimovą w finale), a potem, po zwycięstwie w Cincinnati, wspięła się ponownie na drugie miejsce w rankingu. Nie obroniła co prawda tytułu w Roland Garros, ale z drugiej strony w każdym z turniejów wielkoszlemowych była w czołowej ósemce.
W Australian Open przegrała w półfinale po super tie-breaku z późniejszą triumfatorką Madison Keys. Dla 30-letniej Amerykanki było to pierwsze zwycięstwo w Wielkim Szlemie.
Nadarza się więc okazja do rewanżu, bo to właśnie Keys będzie pierwszą rywalką Igi w WTA Finals. Grały ze sobą dotąd siedmiokrotnie. Bilans jest korzystny dla Polki, która odniosła pięć zwycięstw – ostatnie z nich wiosną w ćwierćfinale w Madrycie, po trzysetowym pojedynku. Trudno powiedzieć, w jakiej formie jest Keys, bo od sierpnia nie grała. Po szybkim pożegnaniu z US Open zrobiła sobie przerwę od tenisa, ale na pewno nie można jej lekceważyć. Będzie najbardziej wypoczętą i głodną gry zawodniczką w stawce. Od jej ostatniego występu w Finałach WTA minęło już blisko dziesięć lat.
W drugim meczu w Rijadzie Iga spotka się z Anisimovą, która za bolesną porażkę w Wimbledonie wzięła już na Polce rewanż, odsyłając ją do domu w ćwierćfinale US Open. Na koniec grupowej rywalizacji zmierzy się z Rybakiną. Z Kazaszką grało jej się kiedyś ciężko, ale ten rok przyniósł przełom – Świątek pokonała ją już cztery razy, tracąc tylko jednego seta.
Osiem najlepszych tenisistek tego sezonu zostało podzielonych na dwie grupy. Iga trafiła do tej nazwanej na cześć Sereny Williams. W drugiej – imienia Steffi Graf – zmierzą się Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula oraz Włoszka o polskich korzeniach Jasmine Paolini.
W Arabii Saudyjskiej Świątek jest już od kilku dni. W oczekiwaniu na pierwszy mecz trenuje i zwiedza. O tej umiejętności odpoczywania i oczyszczania głowy opowiadał niedawno Wim Fissette.
– Jej intensywność na treningach jest taka sama jak w meczach. Widziałem to jeszcze, zanim zaczęliśmy współpracować, ale to, czego naprawdę się od Igi nauczyłem, to w jaki sposób umie zarządzać swoim czasem między spotkaniami. Zwłaszcza podczas turniejów wielkoszlemowych. Potrafi całkowicie się zresetować, idzie do parku albo na plażę, w pełni się odcina. Dzięki temu koncentruje się tylko na kolejnym meczu. Z pewnością będę próbował przekazać to swoim przyszłym zawodniczkom. Ta umiejętność całkowitego wyłączenia się to prawdziwa supermoc – przyznał Fissette w podcaście „The Inside-In”.
Świątek na kort w Rijadzie wyjdzie już w sobotnie popołudnie, to będzie pierwsze spotkanie turnieju. Awans zapewnią sobie po dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy. Półfinały zaplanowano na 7 listopada, finał – dzień później. Jest o co walczyć, bo pula nagród wynosi 15,5 mln dol. Tenisistka, która wygra wszystkie pięć meczów, wzbogaci się o ponad 5 mln oraz 1500 punktów do rankingu.
Dla Igi to wielka szansa, by zbliżyć się do prowadzącej w rankingu Sabalenki. Polka zna już smak triumfu w WTA Finals. Dwa lata temu zwyciężyła w Cancun. Powtórka mile widziana.
Transmisje w Canal+ Sport 2
