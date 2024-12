Czy to najlepszy sportowiec 2024 roku? Dokonał rzeczy wyjątkowych

Bo kolarz z położonej niedaleko Lublany wsi Komenda nie ograniczał się do wielkich tourów. Jak staje na starcie, to po to, aby zwyciężać. Był pierwszy w wieloetapówce, w Katalonii, ale także w słynnych klasykach – Liege-Bastogne-Liege, Strade Bianche, Il Lombardia, a oprócz tego w Grand Prix Montreal i Giro dell’Emilia. W tym świetle rozczarowujące było dla niego trzecie miejsce w „wiosennych mistrzostwach świata”, wyścigu Milan – San Remo.

Wygrywa samotnie, ale pomagają mu pieniądze, nauka i... Rafał Majka

Pogacar nie trafił na wyrwę pokoleniową w kolarskim peletonie. Ma silnych przeciwników: Vingegaarda, który dwa razy wygrywał Tour de France, Primoża Roglicia – czterokrotnego triumfatora Vuelty, Remco Evenepoela – dwukrotnego złotego medalisty olimpijskiego z Paryża, świetnego w klasykach Mathieu van der Poela. On w tym gronie był najlepszy.

Czytaj więcej Inne sporty Kolarstwo. Zakażą stosowania tlenku węgla? Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) chce zakazać wdychania tlenku węgla. Inhalacje gazem stosował m.in. zwycięzca tegorocznego Tour de France i Giro d'Italia, mistrz świata Tadej Pogacar.

Także dzięki temu, że może liczyć na pomoc mocnej grupy UAE Team Emirates, w której wciąż ściga się Rafał Majka. Polak bardzo mu pomógł w Giro. Z budżetem 50 milionów euro, ze znakomitymi pomocnikami, najlepszymi trenerami, lekarzami, inżynierami, unikalnym zapleczem, o zwycięstwa lidera zespołu było łatwiej. Wykorzystanie nowinek naukowych, technicznych i medycznych w tym inhalacji tlenkiem węgla, które wkrótce mają być zabronione, też przyczyniło się do dominacji.

W żaden sposób dziś nie można zakwestionować sukcesów Pogacara i jego wyjątkowego roku w peletonie. Na liście zwycięstw brakuje sukcesu na igrzyskach olimpijskich, z których Słoweniec zrezygnował. Do miana sportowca roku 2024 ma więc poważnych konkurentów, medalistów olimpijskich, ale także kierowcę formuły 1 Maxa Verstappena, boksera Ołeksandra Usyka, tenisistów Arynę Sabalenkę, Jannika Sinnera. Zrobił jednak tyle, że jest poważnym kandydatem do tego wyróżnienia.