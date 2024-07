- To wspaniała inicjatywa, cieszę się, że możemy być jej częścią i wspólnie pomagać poszkodowanym dzieciom. W pewnym sensie jest to też dla mnie powrót do przeszłości. Razem z Longinem Bielakiem w 1974 roku przejechaliśmy trasę małym fiatem do Monte Carlo, by pokazać milionom Polaków, że ten niewielki samochód sprawdzi się w każdych warunkach. Teraz trasa jest dużo dłuższa, ale napędza nas szczytny cel - opowiada Zasada, najbardziej utytułowany polski rajdowiec.

- To jest na pewno sentymentalna podróż, bo dokładnie takim maluchem jeździliśmy po Polsce z moimi rodzicami. To był ten sam kolor i niemal identyczne parametry. To więc nie tylko podróż w stronę Monte Cassino, ale także w przeszłość. Przede wszystkim jednak jedziemy dla dzieci - żeby pomagać i uświadamiać, że na drodze musimy być odpowiedzialni, skoncentrowani i ostrożni - podkreślał Kajetan Kajetanowicz, rajdowy wicemistrz świata w klasie WRC-2, którego pilotem jest żona Aneta.

Wielka Wyprawa Maluchów. Jak można pomóc?

Trasa wiedzie przez osiem krajów: Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bośnię i Hercegowinę, Serbię, Chorwację i Włochy. Tak skomplikowane przedsięwzięcie, w którym bierze udział 250 osób, stanowi wielkie wyzwanie logistyczne. Za organizację odpowiada Marcin Małysz, dyrektor generalny wyprawy wraz ze sztabem specjalistów, którym przewodzi jego żona Kinga.

- Przygotowując wyprawę, określiliśmy 60 obszarów, w których musieliśmy zadbać o najmniejsze szczegóły. Do Monte Cassino jedzie 80 maluchów, ale to ponad 100 samochodów i 250 ludzi. Mamy serwisy dzienne, serwisy nocne, system organizowania posiłków na trasie, a także zakwaterowania. Podzieliliśmy wyprawę na osiem grup. Każda z nich ma swojego supervisora. Utrzymujemy stałą łączność radiową. Mamy samochody techniczne, ambulanse, a także ratowników medycznych na motocyklach. Ta wyprawa to ogromny wysiłek kilkudziesięciu osób, które od ponad pół roku pracowały, by start doszedł do skutku - mówi Małysz.