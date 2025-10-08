Grand Prix na żużlu. Kontrowersje wokół „dzikich kart” na sezon 2026

Ostatnie trzy (a do niedawna nawet cztery) miejsca wypełniają władze światowego żużla. Kierują się przy tym zmiennymi regułami, choć zwykle jedną z tzw. stałych dzikich kart przyznają pierwszemu zawodnikowi „pod kreską” w klasyfikacji generalnej. Tak też stało się w tym roku – bilet do SGP dostał Max Fricke, który do siódmego Lamberta tracił tylko 3 punkty. Ta nominacja budzi względnie małe kontrowersje, choć są i tacy, którzy zauważają, że Australijczyk bierze udział w cyklu od lat, a nigdy nie zajął miejsca powyżej ósmego.

Dalej jest znacznie gorzej. Pominięty w nominacjach do „dzikich kart” został dziesiąty w tym roku Mikkel Michelsen, kolejną szansę będzie miał za to 40-letni już Jason Doyle, mistrz świata z 2017 r., który w innych latach nawet nie ocierał się o podium.

Jeśli uda mi się przejechać sezon bez urazów, będę w czołówce Tai Woffinden o Grand Prix 2026

Prawdziwą sensacją jest jednak „dzika karta” dla Taia Woffindena. Trzykrotny (2013, 2015, 2018) mistrz świata szczyt kariery zdawał się mieć już dawno za sobą. Ostatni raz stałym uczestnikiem cyklu był w 2024 r. – w żadnej rundzie nie awansował nawet do półfinału. Podczas Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim doznał fatalnej kontuzji łokcia i przedwcześnie zakończył sezon. Następnie po 13 latach opuścił Spartę Wrocław i zszedł szczebel niżej w hierarchii ligowej w Polsce, do Stali Rzeszów.

Nigdy w jej barwach w lidze nie wystartował. 30 marca, podczas meczu sparingowego w Krośnie, uczestniczył w poważnym wypadku – z impetem uderzył w drewnianą bandę, co doprowadziło do rozległych obrażeń – złamanych miał 15 kości. Cały sezon miał stracony.

Bardziej złośliwi, komentujący jego „dziką kartę”, zwracają uwagę, że jedynym występem Brytyjczyka w tym roku było... didżejowanie przed rundą we Wrocławiu, a wciąż „na chodzie” jest inny potrójny czempion, 48-letni już Duńczyk Nicki Pedersen. Mniej złośliwi z kolei zauważają, że skoro w zeszłym roku nie dostał nominacji do cyklu, nie wydarzyło się nic, co uzasadniałoby to po roku nieobecności.