PRES Grupa Deweloperska Toruń żużlowym mistrzem Polski

Aktualizacja: 28.09.2025 21:49 Publikacja: 28.09.2025 21:20
Prezentacja przed meczem - na zdjęciu zawodnicy Pres Grupy Deweloperskiej Toruń
Foto: PAP/Wojtek Jargiło
W pierwszym meczu finałowym, przed tygodniem PRES Grupa Deweloperska Toruń, trzecia drużyna w tabeli po fazie zasadniczej, pokonała lidera i obrońcę tytułu 54:36. Nigdy wcześniej w dwumeczu decydującym o tytule taka przewaga nie została roztrwoniona.
I faktycznie, choć gospodarze podeszli do meczu bardzo ambitnie, czasami nawet zbyt (wykluczenia Jacka Holdera i Dominika Kubery), to po 14. biegu wiadomo było, że lublinianie tytułu nie obronią. W tym momencie zespół z Torunia był już pewny, że osiągnie swój cel – 37 punktów w rewanżu, co oznaczało, że kwestia mistrzostwa Polski jest rozstrzygnięta. Kropkę nad „i” postawił wygraną w pierwszym biegu nominowanym Mikkel Michelsen – Duńczyk, który w latach 2019-2022 bronił barw „Koziołków”.
Lublin: Dominik Kubera 4+1 (3,1*, w,0), Fredrik Lindgren 8+1 (2*,2,2,1,1), Jack Holder 8+1 (w,1,3,3,1*), Mateusz Cierniak 9 (0,3,1,3,2), Bartosz Zmarzlik 12+1 (2,1*,3,3,3), Wiktor Przyjemski 6 (3,3,0), Bartosz Bańbor 5+1 (2*,2,1), Bartosz Jaworski ns.
Toruń: Patryk Dudek 12+2 (2,3,1*, 3,1*,2), Robert Lambert 6 (3,0,1,2,0), Jan Kvěch 1 (1,-,-,-), Mikkel Michelsen 10 (1,2,2,2,0,3), Emil Sajfutdinow 8 (1,0,3,2,2,0), Antoni Kawczyński 1 (1,0,0,0), Mikołaj Duchiński 0 (0,0,-), Krzysztof Lewandowski ns.
Dla klubu z Torunia to piąte złoto w historii. Wcześniej „Anioły” wygrywały mistrzostwo w 1986, 1990, 2001 (jako Apator) i 2008 roku (jako Unibax). Z kolei dla zespołu z Lublina to trzecie srebro (wcześniej w 1991 i 2021 roku) i szósty medal w ogóle – pozostałe to triumfy w trzech ostatnich sezonach.
Czytaj więcej
Bartosz Zmarzlik obronił przewagę nad Bradym Kurtzem i po raz szósty w karierze został indywidual...
W sobotę brązowe medale wywalczyli żużlowcy Betardu Sparty Wrocław, mimo porażki w rewanżowym meczu o trzecie miejsce z Bayersystem GKM-em Grudziądz 44:46. W pierwszym starciu górą aż 61:29 byli wrocławianie.
W niedzielę z kolei rozegrano także pierwszy mecz barażowy o miejsce w PGE Ekstralidze. Niedużą zaliczkę wypracowali sobie w nim zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszcz, pokonując Gezet Stal Gorzów 47:43. Rewelacyjny debiut zaliczył Maksymilian Pawełczak, który kilka dni temu skończył 16 lat – zdobył 10 punktów. Wśród gości brylował Anders Thomsen, który w siedmiu startach wywalczył aż 19 punktów. Rewanżowe starcie za tydzień temu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W pierwszym meczu finałowym, przed tygodniem PRES Grupa Deweloperska Toruń, trzecia drużyna w tabeli po fazie zasadniczej, pokonała lidera i obrońcę tytułu 54:36. Nigdy wcześniej w dwumeczu decydującym o tytule taka przewaga nie została roztrwoniona.
I faktycznie, choć gospodarze podeszli do meczu bardzo ambitnie, czasami nawet zbyt (wykluczenia Jacka Holdera i Dominika Kubery), to po 14. biegu wiadomo było, że lublinianie tytułu nie obronią. W tym momencie zespół z Torunia był już pewny, że osiągnie swój cel – 37 punktów w rewanżu, co oznaczało, że kwestia mistrzostwa Polski jest rozstrzygnięta. Kropkę nad „i” postawił wygraną w pierwszym biegu nominowanym Mikkel Michelsen – Duńczyk, który w latach 2019-2022 bronił barw „Koziołków”.
W niedzielę 28 września w Lublinie poznamy żużlowego mistrza Polski sezonu 2025. Orlen Oil Motor Lublin podejmie...
Bartosz Zmarzlik obronił przewagę nad Bradym Kurtzem i po raz szósty w karierze został indywidualnym mistrzem św...
Przed ostatnią rundą Speedway Grand Prix Bartosz Zmarzlik ma tylko trzy punkty przewagi w klasyfikacji generalne...
Brady Kurtz wygrał czwartą z rzędu rundę Grand Prix, wyprzedzając we Wrocławiu Bartosza Zmarzlika. W klasyfikacj...
Żużlowa PGE Ekstraliga wkracza w decydującą fazę. Nowy regulamin sprawia, że dodatkowych emocji po rundzie zasad...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas