Aktualizacja: 27.09.2025 18:36 Publikacja: 27.09.2025 13:40
W pierwszym meczu na Motoarenie klub z Torunia wygrał wysoko - aż 54:36.
Foto: PAP/Tytus Żmijewski
Zespół z Torunia jest o krok od pierwszego od 2008 roku tytułu mistrzowskiego. Wynik z pierwszego meczu oznacza, że aby sięgnąć po złoto, PRES musi zdobyć w Lublinie co najmniej 37 punktów. 36 „oczek” oznaczałoby remis w dwumeczu i mistrzostwo dla Motoru, który był wyżej w tabeli po rundzie zasadniczej.
Atutem „Aniołów” jest szeroka grupa liderów – Patryk Dudek, Robert Lambert, Mikkel Michelsen i Emil Sajfutdinow. Słabszym elementem mogą być natomiast starty, które na lubelskim owalu mają duże znaczenie.
Motor stoi przed wyzwaniem, któremu w historii fazy play off PGE Ekstraligi nie sprostał jeszcze nikt – odrobienia 18-punktowej straty w finale. Lublinianie są jednak niepokonani na własnym torze od 27 meczów i w tym czasie wielokrotnie wygrywali różnicą, jaka teraz jest im potrzebna. Np. w półfinale w poprzednim sezonie po porażce 39:51 w Toruniu, „Koziołki” zwyciężyły u siebie 59:31.
Czytaj więcej
Bartosz Zmarzlik obronił przewagę nad Bradym Kurtzem i po raz szósty w karierze został indywidual...
– Przegraliśmy w Toruniu wysoko, ale już kiedyś odrabialiśmy tak dużą stratę. Mamy 15 biegów w Lublinie na to, aby oddać serducho na torze i walczyć o nasze marzenia – mówił po pierwszym spotkaniu Dominik Kubera. – Ciągle jest jeszcze piętnaście biegów do odjechania. (…) Musimy się dopasować i spróbować odrobić stratę – podkreślał Jack Holder.
Lublinianie liczą na skuteczność Bartosza Zmarzlika, który w decydujących momentach często przejmuje ciężar rywalizacji, oraz na formę Holdra, notującego w Lublinie średnią ponad 2,6 pkt na bieg. Ważne może być także przebudzenie Fredrika Lindgrena i Mateusza Cierniaka, którzy w pierwszym meczu zawiedli. Niewiadomą pozostaje stan zdrowia Wiktora Przyjemskiego.
– Mamy za sobą treningi i planujemy kolejne, tak by możliwie najlepiej przygotować się do finałowego starcia – zapowiadał przed finałową niedzielę trener Motoru Maciej Kuciapa. – Wszyscy wspólnie wymieniamy się informacjami i staramy się nie myśleć o pierwszym spotkaniu, ponieważ przed nami zupełnie nowa konfrontacja – dodawał Bartosz Zmarzlik.
Na trybunach w Lublinie zasiądzie komplet publiczności – bilety na finał rozeszły się błyskawicznie. Początek rewanżowego meczu finału PGE Ekstraligi zaplanowano na godzinę 19:30. Transmisja w Canal+ Sport.
W cieniu rywalizacji o złoto toczyć się będą dwa inne boje. Już w sobotę po brązowe medale sięgną żużlowcy Betardu Sparty Wrocław, bo odrobienie przez Bayersystem GKM Grudziądz straty 32 punktów wydaje się zupełnie niemożliwe. Z kolei w niedzielę, trzy godziny przed finałem, w Bydgoszczy rozpocznie się pierwszy pojedynek barażowy o miejsce w PGE Ekstralidze – Abramczyk Polonia podejmie Gezet Stal Gorzów Wlkp.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zespół z Torunia jest o krok od pierwszego od 2008 roku tytułu mistrzowskiego. Wynik z pierwszego meczu oznacza, że aby sięgnąć po złoto, PRES musi zdobyć w Lublinie co najmniej 37 punktów. 36 „oczek” oznaczałoby remis w dwumeczu i mistrzostwo dla Motoru, który był wyżej w tabeli po rundzie zasadniczej.
Atutem „Aniołów” jest szeroka grupa liderów – Patryk Dudek, Robert Lambert, Mikkel Michelsen i Emil Sajfutdinow. Słabszym elementem mogą być natomiast starty, które na lubelskim owalu mają duże znaczenie.
Bartosz Zmarzlik obronił przewagę nad Bradym Kurtzem i po raz szósty w karierze został indywidualnym mistrzem św...
Przed ostatnią rundą Speedway Grand Prix Bartosz Zmarzlik ma tylko trzy punkty przewagi w klasyfikacji generalne...
Brady Kurtz wygrał czwartą z rzędu rundę Grand Prix, wyprzedzając we Wrocławiu Bartosza Zmarzlika. W klasyfikacj...
Żużlowa PGE Ekstraliga wkracza w decydującą fazę. Nowy regulamin sprawia, że dodatkowych emocji po rundzie zasad...
Dominik Kubera wygrał w duńskim Holsted zawody Grand Prix Challenge, których stawką był awans do przyszłorocznej...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas