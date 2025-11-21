Reklama
Rozwiń
Reklama

Stanisław Chomski nowym trenerem żużlowej reprezentacji Polski

68-letni Stanisław Chomski, wieloletni trener Stali Gorzów Wlkp., został nowym selekcjonerem żużlowej reprezentacji Polski.

Publikacja: 21.11.2025 12:32

Stanisław Chomski nowym trenerem żużlowej reprezentacji Polski

Foto: PAP/Waldemar Deska

Jakub Mikulski

Stanisław Chomski zastąpił Rafała Dobruckiego, który zrezygnował ze stanowiska miesiąc temu. Dobrucki był selekcjonerem reprezentacji juniorów od 2012 r., a w grudniu 2020 r., po odejściu Marka Cieślaka, objął również stery seniorskiej kadry. Choć w Grand Prix seryjnie triumfował Bartosz Zmarzlik, w zawodach drużynowych Biało-Czerwonym szło znacznie gorzej. Choć w 2023 r. Polacy wygrali Drużynowy Puchar Świata we Wrocławiu, to nigdy nie zdołali zwyciężyć w turniejach Speedway of Nations. 

Cel postawiony przed Chomskim to w pierwszej kolejności obrona tytułu w DPŚ (impreza rozgrywana jest co trzy lata). W przyszłym roku turniej ten odbędzie się w wyjątkowym miejscu – na PGE Narodowym. – Wiadomo, jakie są oczekiwania kibiców i środowiska. Łatwo nie będzie, ale mnie mobilizują takie wyzwania. To będzie szczególne, bo jeszcze nigdy DPŚ nie był rozgrywany na takim stadionie – powiedział nowy selekcjoner, cytowany przez oficjalny serwis żużlowej reprezentacji. 

Czytaj więcej

Właściciel i prezes Klubu Żużlowego Orzeł Łódź Witold Skrzydlewski na Moto Arenie podczas Indywidual
żużel
Grand Prix już bez wielkich piłkarskich stadionów. Będzie polski debiut

Chomski był już selekcjonerem polskiej kadry – w 2005 r. dowodzona przez niego drużyna wygrała DPŚ, który wówczas rozgrywany był jeszcze rokrocznie. Większość kariery trenerskiej spędził jednak w Stali Gorzów, w której wcześniej, w latach 70., występował także jako zawodnik. Oprócz Stali prowadził Polonię Piła (1996-1998), Wybrzeże Gdańsk (2010-2014) oraz Unibax Toruń (2014). 

Nowy selekcjoner wraca do pracy z trenerskiej emerytury. – Od roku nie jestem aktywnym trenerem. (...) Jak media zaczęły mnie pytać o kadrę, to mówiłem: nie. Sądziłem, że to powinien wziąć ktoś młodszy. Na początku rozmów z szefem żużla też byłem sceptyczny, ale jego argumenty sprawiły, że dobrnęliśmy do brzegu. Teraz mogę zapewnić, że będę się starał z całych sił, żeby kadra odniosła sukces – zapowiedział. 

Reklama
Reklama

– Dokonaliśmy najlepszego wyboru. Jestem zbudowany rozmowami, jakie przeprowadziłem z nowym selekcjonerem. Jego doświadczenie, odpowiedzialność i takie szerokie spojrzenie, to wszystko każe mi z optymizmem patrzeć w przyszłość – stwierdził z kolei Ireneusz Igielski, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego w Polskim Związku Motorowym. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Żużel

Stanisław Chomski zastąpił Rafała Dobruckiego, który zrezygnował ze stanowiska miesiąc temu. Dobrucki był selekcjonerem reprezentacji juniorów od 2012 r., a w grudniu 2020 r., po odejściu Marka Cieślaka, objął również stery seniorskiej kadry. Choć w Grand Prix seryjnie triumfował Bartosz Zmarzlik, w zawodach drużynowych Biało-Czerwonym szło znacznie gorzej. Choć w 2023 r. Polacy wygrali Drużynowy Puchar Świata we Wrocławiu, to nigdy nie zdołali zwyciężyć w turniejach Speedway of Nations. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Właściciel i prezes Klubu Żużlowego Orzeł Łódź Witold Skrzydlewski na Moto Arenie podczas Indywidual
żużel
Grand Prix już bez wielkich piłkarskich stadionów. Będzie polski debiut
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Szymon W. (kask żółty) w barażowym meczu o miejsce w PGE Ekstralidze ze Stalą Gorzów
żużel
Znany polski żużlowiec usłyszał zarzuty. Chodzi o wyłudzenia VAT
Tai Woffinden
Moto
Kontrowersje wokół „dzikich kart” w Grand Prix 2026. Wraca Tai Woffinden
PRES Grupa Deweloperska Toruń żużlowym mistrzem Polski
żużel
PRES Grupa Deweloperska Toruń żużlowym mistrzem Polski
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
W pierwszym meczu na Motoarenie klub z Torunia wygrał wysoko - aż 54:36.
żużel
Wielki finał PGE Ekstraligi w Lublinie. Motor spróbuje dokonać niemożliwego
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama