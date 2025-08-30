Aktualizacja: 31.08.2025 04:23 Publikacja: 30.08.2025 21:09
Podium Grand Prix we Wrocławiu. Od lewej: drugi Bartosz Zmarzlik, zwycięzca Brady Kurtz i trzeci Daniel Bewley.
Foto: PAP/Przemysław Karolczuk
Turniej we Wrocławiu poprzedził sprint, czyli punktowane kwalifikacje. Najlepsi okazali się Brytyjczycy – Daniel Bewley przed Robertem Lambertem. Bartosz Zmarzlik był trzeci, a jako że Brady Kurtz, jego główny rywal w walce o mistrzostwo świata, odpadł już w Q1, obrońca tytułu zarobił dodatkowe dwa punkty przewagi nad Australijczykiem w klasyfikacji generalnej. I w sumie miał już ich o pięć więcej.
Przez fazę zasadniczą polski „F-16” szedł jak burza. Nawet gdy słabiej wychodził ze startu, bez problemu mijał rywali. W ostatniej serii w bezpośrednim starciu Kurtz pozostawał z nim w kontakcie przez dwa okrążenia. Później Polak odjechał. Obaj awansowali jednak do finału – każdy po raz ósmy w tym sezonie. Obaj pomylili się tylko raz – Zmarzlik w Warszawie, jego rywal w Pradze.
Finałową stawkę uzupełnili Bewley i Jack Holder. Tym samym w decydującym biegu znaleźli się wszyscy tegoroczni zwycięzcy Grand Prix, bo Kurtz i Zmarzlik wygrali po trzy rundy, a Brytyjczyk i młodszy z australijskich braci Holderów – po jednej. W finale zapowiadały się grzmoty.
Przy wyborze pól startowych Zmarzlik, który nigdy wcześniej nie pojechał perfekcyjnej rundy zasadniczej, nie wahał się ani chwili i zdecydował się na start spod bandy. Kurtz stanął jak najdalej od niego, przy krawężniku. Po wyjściu spod taśmy Australijczyk spokojnie, nieniepokojony jechał po wewnętrznej, Polak tymczasem miał spore problemy z również podróżującymi szeroko w poszukiwaniu odsypanego Bewleyem i Holderem. Gdy w końcu z nimi sobie poradził, choć dysponował kosmiczną prędkością, nie zdołał dogonić Kurtza.
Australijczyk to absolutny debiutant w Grand Prix i największa rewelacja cyklu od lat. We Wrocławiu wygrał czwartą rundę z rzędu, a takiej sztuki dokonał wcześniej tylko wielki Tony Rickardsson.
Przed ostatnim turniejem w Danii, zaplanowanym na 13 września, Zmarzlik ma nad nim trzy punkty w klasyfikacji generalnej. Dlatego Kurtz w telewizyjnej wypowiedzi po turnieju nie mógł odżałować szybkiego odpadnięcia w kwalifikacjach we Wrocławiu. Za dwa tygodnie w Vojens, mekce żużlowego świata, 28-latek może wygrać nawet piąty raz z rzędu, a nie zapewni mu to tytułu, jeśli tuż za jego plecami przyjedzie Zmarzlik.
1. Brady Kurtz (Australia) - 16 (3,3,2,3,2,3)
2. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 17 (3,3,3,3,3,2)
3. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 9+3 (0,2,1,3,2,1)
4. Jack Holder (Australia) - 7+3 (1,2,2,2,0,0)
5. Jason Doyle (Australia) - 10+2 (3,3,0,2,2)
6. Andžejs Ļebedevs (Łotwa) - 7+2 (2,2,1,0,2)
7. Mikkel Michelsen (Dania) - 10+1 (3,2,2,2,1)
8. Anders Thomsen (Dania) - 9+1 (2,1,3,2,1)
9. Maciej Janowski (Polska) - 6+0 (2,3,0,0,1)
10. Max Fricke (Australia) - 11+w (1,1,1,3,3) - 7
11. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 5 (1,0,0,1,3) - 6
12. Jan Kvěch (Czechy) - 5 (2,w,1,1,1) - 5
13. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 4 (0,0,0,1,3) - 4
14. Martin Vaculik (Słowacja) - 4 (0,0,3,1,d) - 3
15. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 3 (0,1,2,w,0) - 2
16. Dominik Kubera (Polska) - 3 (1,1,1,0,0) - 1
Słabo we Wrocławiu spisali się dwaj pozostali Polacy. Ulubieniec miejscowych kibiców Maciej Janowski dobry miał tylko początek zawodów. Dominik Kubera nie miał nawet tego i zajął ostatnią pozycję, znacznie zmniejszając swoje szanse na pozostanie w Grand Prix na przyszły rok.
1. Zmarzlik – 165 pkt.
2. Kurtz – 162
3. Bewley – 128
4. Lindgren – 123
5. Holder – 112
6. Ļebedevs– 86
7. Fricke – 75
8. Lambert – 72
9. Thomsen – 63
10. Michelsen – 62
11. Kubera – 59
12. Doyle – 57
13. Kvěch – 57
14. Vaculik – 44
15. Huckenbeck – 37
16. Patryk Dudek (Polska) – 16
17. Leon Madsen (Dania) – 16
18. Janowski – 8
19. Charles Wright (Wielka Brytania) – 7
20. Jevgeņijs Kostigovs (Łotwa) – 5
21. Kim Nilsson (Szwecja) – 4
22. Erik Riss (Niemcy) - 2
23. Oskar Paluch (Polska) – 2
24. Daniel Klima (Czechy) – 1
25. Bartłomiej Kowalski (Polska) – 1
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Turniej we Wrocławiu poprzedził sprint, czyli punktowane kwalifikacje. Najlepsi okazali się Brytyjczycy – Daniel Bewley przed Robertem Lambertem. Bartosz Zmarzlik był trzeci, a jako że Brady Kurtz, jego główny rywal w walce o mistrzostwo świata, odpadł już w Q1, obrońca tytułu zarobił dodatkowe dwa punkty przewagi nad Australijczykiem w klasyfikacji generalnej. I w sumie miał już ich o pięć więcej.
Przez fazę zasadniczą polski „F-16” szedł jak burza. Nawet gdy słabiej wychodził ze startu, bez problemu mijał rywali. W ostatniej serii w bezpośrednim starciu Kurtz pozostawał z nim w kontakcie przez dwa okrążenia. Później Polak odjechał. Obaj awansowali jednak do finału – każdy po raz ósmy w tym sezonie. Obaj pomylili się tylko raz – Zmarzlik w Warszawie, jego rywal w Pradze.
Żużlowa PGE Ekstraliga wkracza w decydującą fazę. Nowy regulamin sprawia, że dodatkowych emocji po rundzie zasad...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Dominik Kubera wygrał w duńskim Holsted zawody Grand Prix Challenge, których stawką był awans do przyszłorocznej...
Brady Kurtz wygrał trzecią z rzędu rundę Grand Prix, tym razem w Rydze i ma już tylko trzy punkty straty w klasy...
Australijczyk Brady Kurtz wygrał drugą z rzędu rundę Grand Prix i nieznacznie zbliżył się do Bartosza Zmarzlika,...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Polska wymiera. Takie są fakty. Obudźmy się, zanim będzie za późno. Jakość życia i bezpieczeństwo dzieci to kluc...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas