W tym sezonie Polskę w cyklu Speedway Grand Prix reprezentują jedynie pięciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik i debiutujący Dominik Kubera. W kolejnym roku Biało-Czerwonych w stawce będzie już więcej.

Po ośmiu rundach SGP Zmarzlik prowadzi w klasyfikacji generalnej i zmierza po szósty tytuł. Kubera jest dziewiąty. Automatyczny awans do następnej edycji uzyska czołowa siódemka, ale można też wywalczyć miejsce przez Grand Prix Challenge. Do głównego cyklu wchodzi najlepsza czwórka turnieju, poprzedzonego krajowymi i międzynarodowymi eliminacjami.

Dominik Kubera i Kacper Woryna z awansem do cyklu Speedway GP po sukcesie w Holsted

Tegoroczny Challenge wygrał w Holsted Kubera – regulamin pozwala bowiem jednocześnie walczyć o miejsce w czołowej siódemce SGP i startować w eliminacjach. Drugi był Kacper Woryna, który w ten sposób po raz pierwszy w karierze zapewnił sobie miejsce w regularnej stawce Grand Prix. 28-latek z Włókniarza Częstochowa jest wnukiem Antoniego Woryny – pierwszego Polaka z medalem indywidualnych MŚ na żużlu (brąz w 1966 roku).

Na trzecim miejscu uplasował się Duńczyk Leon Madsen, wielki nieobecny tegorocznego cyklu, a na czwartym Łotysz Andžejs Ļebedevs. Ten ostatni jest obecnie szósty w klasyfikacji SGP. Jeśli utrzyma się w czołowej siódemce, awans przypadnie piątemu w Challenge'u Duńczykowi Michaelowi Jepsenowi Jensenowi. W przypadku miejsca w siódemce także dla Kubery, kolejny bilet trafi do szóstego w Holsted Andersa Thomsena.