Dominik Kubera i Kacper Woryna
Foto: PAP/Krzysztof Świderski
W tym sezonie Polskę w cyklu Speedway Grand Prix reprezentują jedynie pięciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik i debiutujący Dominik Kubera. W kolejnym roku Biało-Czerwonych w stawce będzie już więcej.
Po ośmiu rundach SGP Zmarzlik prowadzi w klasyfikacji generalnej i zmierza po szósty tytuł. Kubera jest dziewiąty. Automatyczny awans do następnej edycji uzyska czołowa siódemka, ale można też wywalczyć miejsce przez Grand Prix Challenge. Do głównego cyklu wchodzi najlepsza czwórka turnieju, poprzedzonego krajowymi i międzynarodowymi eliminacjami.
Tegoroczny Challenge wygrał w Holsted Kubera – regulamin pozwala bowiem jednocześnie walczyć o miejsce w czołowej siódemce SGP i startować w eliminacjach. Drugi był Kacper Woryna, który w ten sposób po raz pierwszy w karierze zapewnił sobie miejsce w regularnej stawce Grand Prix. 28-latek z Włókniarza Częstochowa jest wnukiem Antoniego Woryny – pierwszego Polaka z medalem indywidualnych MŚ na żużlu (brąz w 1966 roku).
Na trzecim miejscu uplasował się Duńczyk Leon Madsen, wielki nieobecny tegorocznego cyklu, a na czwartym Łotysz Andžejs Ļebedevs. Ten ostatni jest obecnie szósty w klasyfikacji SGP. Jeśli utrzyma się w czołowej siódemce, awans przypadnie piątemu w Challenge'u Duńczykowi Michaelowi Jepsenowi Jensenowi. W przypadku miejsca w siódemce także dla Kubery, kolejny bilet trafi do szóstego w Holsted Andersa Thomsena.
Trzeci z Polaków w GP Challenge, Mateusz Cierniak, nie włączył się do walki o awans. Po słabym początku (zdobył tylko dwa punkty w trzech pierwszych biegach), poprawił się w końcówce, ale było już za późno na włączenie się do walki o top-4. Zakończył zawody na ósmej pozycji.
1. Dominik Kubera (Polska) - 13 (3,2,3,2,3) - 1. miejsce w finale
2. Kacper Woryna (Polska) - 11 (3,3,2,3,0) - 2. miejsce w finale
3. Leon Madsen (Dania) - 12 (3,3,2,3,1) - 3. miejsce w finale
4. Andžejs Ļebedevs (Łotwa) - 12 (1,3,3,3,2) - 4. miejsce w finale
5. Michael Jepsen Jensen (Dania) - 10 (3,3,w,1,3)
6. Anders Thomsen (Dania) - 9 (2,2,0,2,3)
7. Martin Vaculik (Słowacja) - 8 (1,0,3,1,3)
8. Mateusz Cierniak (Polska) - 7 (1,0,1,3,2)
9. Jan Kvěch (Czechy) - 7 (0,1,3,2,1)
10. Matej Žagar (Słowenia) - 6 (2,1,2,1,0)
11. Kim Nilsson (Szwecja) - 5 (2,1,1,0,1)
12. Kevin Wölbert (Niemcy) - 4 (0,2,0,0,2)
13. Bastian Pedersen (Dania) - 4 (2,2)
14. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 4 (0,0,1,2,1)
15. Francis Gusts (Łotwa) - 3 (1,2,0,0,0)
16. Mathias Pollestad (Norwegia) - 3 (2,0,1,0,0)
17. Rasmus Jensen (Dania) - 1 (0,1,-,-,-)
18. Mikkel Andersen (Dania) - 1 (1)
Oprócz czołowej siódemki tegorocznego SGP i czterech najlepszych z GP Challenge, miejsce w przyszłorocznym Grand Prix zapewni sobie zwycięzca cyklu Tauron SEC (mistrzostw Europy), którego liderem jest obecnie Patryk Dudek. Pozostałych uczestników wyłonią organizatorzy, przyznając trzy tzw. dzikie karty.
