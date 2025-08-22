PGE Ekstraliga. Kto pojedzie w finale z wielkim faworytem?

Aktualizacja: 22.08.2025 11:56 Publikacja: 22.08.2025 11:00
Motor Lublin (na zdjęciu Jack Holder, Bartosz Zmarzlik i Mateusz Cierniak) zmierza po czwarty z rzędu tytuł mistrza Polski.
Foto: PAP/Tytus Żmijewski
Największe zainteresowanie budzą półfinały play–off. Hitem weekendu będzie starcie Pres Grupy Deweloperskiej Apatora Toruń z Betard Spartą Wrocław. Oba zespoły dostarczyły już kibicom widowiska w rundzie zasadniczej – ich pojedynek na Motoarenie był jednym z najbardziej emocjonujących spotkań sezonu. Teraz stawka jest jeszcze większa, bo zwycięzca dwumeczu awansuje do wielkiego finału.
W drugiej parze półfinałowej Bayersystem GKM Grudziądz stanie przed zadaniem niemożliwym – pokonać obrońcę tytułu, Orlen Oil Motor Lublin. Sam awans do najlepszej czwórki PGE Ekstraligi jest dla GKM–u wydarzeniem historycznym, ale drużyna nie zamierza na tym poprzestać. Nadzieję na sprawienie niespodzianki zwiększa kontuzja Wiktora Przyjemskiego, który we wtorek w Szwecji doznał pęknięcia lewej kostki i wypadł ze składu mistrzów Polski. Aby marzyć o awansie do finału, grudziądzanie muszą w piątek nie tylko wygrać na własnym torze, ale też wypracować solidną zaliczkę przed rewanżem.
Będzie to jednak bardzo trudne – w fazie zasadniczej GKM wyraźnie przegrał na własnym torze 41:49. Nawet bez Przyjemskiego Motor jest zdecydowanym faworytem, nie tylko do awansu do finału, ale i wygrania – czwarty raz z rzędu – całej ligi.
Równie ciekawie zapowiada się rywalizacja w play–down. Zgodnie z nowym regulaminem, nawet drużyna, która zajęła ostatnie miejsce w rundzie zasadniczej, ma jeszcze szansę uniknąć spadku. To właśnie napędza Innpro ROW Rybnik, który w półfinale zmierzy się z faworyzowanym Stelmet Falubazem Zielona Góra. Rybnicki beniaminek chce sprawić niespodziankę i wziąć rewanż za dotkliwą porażkę z czerwca (36:53). Do składu gospodarzy wraca Gleb Czugunow, który zastąpi kontuzjowanego Chrisa Holdera.
Rozczarowany brakiem awansu do play–off Falubaz jest jednak faworytem starcia. Znacznie trudniej wytypować zwycięzcę w drugiej parze fazy play–down, w której znalazły się zespoły Gezet Stali Gorzów i Krono–Plast Włókniarza Częstochowa. Na fali – zarówno sportowo, jak i medialnie – są gorzowianie, którzy kończą już kompletowanie składu pod kątem przyszłego sezonu. Włókniarz ma spore problemy na transferowej giełdzie, szczególnie po tym, jak były zawodnik klubu z Częstochowy Jakub Miśkowiak opowiedział o sięgających 650 tys. zł zaległościach sprzed dwóch lat.
Zwycięzcy pierwszej rundy play–down zakończą sezon. Przegrani powalczą o siódme miejsce w PGE Ekstralidze – zwycięzcę tej rywalizacji czeka następnie baraż z drugą drużyną Metalkas 2. Ekstraligi.
Transmisje z półfinałów i spotkań play–down pokażą Eleven Sports i Canal+.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Największe zainteresowanie budzą półfinały play–off. Hitem weekendu będzie starcie Pres Grupy Deweloperskiej Apatora Toruń z Betard Spartą Wrocław. Oba zespoły dostarczyły już kibicom widowiska w rundzie zasadniczej – ich pojedynek na Motoarenie był jednym z najbardziej emocjonujących spotkań sezonu. Teraz stawka jest jeszcze większa, bo zwycięzca dwumeczu awansuje do wielkiego finału.
W drugiej parze półfinałowej Bayersystem GKM Grudziądz stanie przed zadaniem niemożliwym – pokonać obrońcę tytułu, Orlen Oil Motor Lublin. Sam awans do najlepszej czwórki PGE Ekstraligi jest dla GKM–u wydarzeniem historycznym, ale drużyna nie zamierza na tym poprzestać. Nadzieję na sprawienie niespodzianki zwiększa kontuzja Wiktora Przyjemskiego, który we wtorek w Szwecji doznał pęknięcia lewej kostki i wypadł ze składu mistrzów Polski. Aby marzyć o awansie do finału, grudziądzanie muszą w piątek nie tylko wygrać na własnym torze, ale też wypracować solidną zaliczkę przed rewanżem.
Dominik Kubera wygrał w duńskim Holsted zawody Grand Prix Challenge, których stawką był awans do przyszłorocznej...
Brady Kurtz wygrał trzecią z rzędu rundę Grand Prix, tym razem w Rydze i ma już tylko trzy punkty straty w klasy...
Australijczyk Brady Kurtz wygrał drugą z rzędu rundę Grand Prix i nieznacznie zbliżył się do Bartosza Zmarzlika,...
Polska wymiera. Takie są fakty. Obudźmy się, zanim będzie za późno. Jakość życia i bezpieczeństwo dzieci to kluc...
Brady Kurtz po raz pierwszy w karierze wygrał rundę Speedway Grand Prix. W Gorzowie Wielkopolskim Australijczyk...
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas