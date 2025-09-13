Bartosz Zmarzlik po raz szósty. O wygranej w Grand Prix 2025 zdecydował finał finałów

Polak przez pierwszą część fazy zasadniczej przeszedł perfekcyjnie – tylko w jednym biegu tempa dotrzymywał mu Daniel Bewley, w pozostałych z każdym okrążeniem tylko powiększał przewagę nad rywalami. Australijczyk, który deptał mu po piętach w klasyfikacji generalnej, robił to również w Vojens. W pierwszym biegu przegrał wprawdzie w Bewleyem, ale w dwóch kolejnych odsłonach był już najlepszy.

Dwaj kandydaci do złota spotkali się w biegu 16. Australijczyk objechał Polaka na wyjeździe z pierwszego łuku i niezagrożony pognał do mety. Jego przewaga nad Zmarzlikiem była na mecie gigantyczna. Jednak wyścig później, po równaniu toru, Kurtz dla odmiany wystartował fatalnie. Na dystansie zdołał wyprzedzić tylko jednego rywala. Po chwili Zmarzlik przywiózł dwa punkty i już było wiadomo, że rywale do tytułu awansują bezpośrednio do finału. W tym momencie było wiadomo, że nie będzie biegu dodatkowego o złoto – fachowcy wyliczyli 14 możliwych scenariuszy, w których Kurtz dogania Zmarzlika, ale żaden z nich nie zakładał obecność ich obu w finale w Vojens.

Z półfinałów do Zmarzlika i Kurtza dołączyli Michael Jepsen Jensen – który startował z „dziką kartą” i zaczął zawody od dwóch zer – oraz Bewley, dla którego awans ten oznaczał zapewnienie sobie pierwszego w karierze brązowego medalu mistrzostw świata. Po 229 biegach odjechanych w Speedway Grand Prix 2025, o losach tytułu miał zdecydować ten 230.

Zmarzlik wybrał przed finałem pole B, Kurtz – to najbliżej krawężnika. Polak musiał w najgorszym przypadku przyjechać bezpośrednio za Australijczykiem, by obronić tytuł. I tak się stało, choć pretendent robił wszystko, by jak najbardziej zaszkodzić Zmarzlikowi na pierwszym łuku. To nie pomogło. Kurtz wprawdzie wygrał - piątą rundę z rzędu – ale tytuł mistrza świata obronił - jednym punktem! – Bartosz Zmarzlik.