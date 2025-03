Wielka Wyprawa Maluchów. Zebrali ponad pięć milionów złotych dla dzieci poszkodowanych w wypadkach

- Naszym priorytetem jest, aby projekty realizowane w ramach ogólnopolskiego programu grantowego „Drogowskaz” w sposób przemyślany i przystępny edukowały dzieci na temat bezpieczeństwa na drodze. Dzięki różnorodnym i kreatywnym pomysłom realizowanym przez organizacje społeczne, fundacje, szkoły i przedszkola, dzieci staną się świadomymi i bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego - mówi Katarzyna Oleksowicz, członkini zarządu Fundacji Inter Cars.

Kiedy kolejna Wielka Wyprawa Maluchów?

Milion złotych otrzymała również Fundacja Polskiego Związku Motorowego. - Zgodnie z podziałem zadań Fundacja PZM skupia się na rehabilitacji dzieci i młodzieży w procesie powracania do zdrowia i sprawności. W pierwszej kolejności są to więc turnusy rehabilitacyjne, których odbyło się już 22, a pomocą zostało objętych 14 dzieci. Druga grupa wydatków to sprzęt do stałej rehabilitacji, jak chociażby zakupione dwa wózki inwalidzkie, dwa podnośniki do podnoszenia dziecka, bieżnia, tzw. rower poziomy, siodło do hipoterapii, stół do pionizacji, lampa rehabilitacyjna czy specjalistyczna platforma do rehabilitacji. Jak dotąd żaden wniosek, który spełniał kryteria programu Wielkiej Wyprawy Maluchów, nie został odrzucony - powiedział Cezary Droszcz, prezes Fundacji.

Czytaj więcej Sport Wielka Wyprawa Maluchów: z Warszawy do Monte Cassino, by pomóc dzieciom 5 lipca rusza kolejna Wielka Wyprawa Maluchów - największa charytatywna akcja motoryzacyjna, której celem jest zebranie miliona euro na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. 80 załóg pokona ponad 3 tys. km z Warszawy do Monte Cassino.

Kompleksowe wsparcie dla dzieci w ramach projektu uzupełnia Fundacja theGoodPeople, która dzięki milionowi złotych od Wielkiej Wyprawy Maluchów lepiej zadba o zdrowie psychiczne dzieci i rodziców, próbujących poradzić sobie z traumą po wypadku drogowym.

- Przed nami intensywne działania we współpracy z ekspertami z zakresu psychologii i psychiatrii, stworzenie technologicznej platformy edukacyjno-pomocowej, uruchomienie programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych i społecznych. Wszystko po to, aby żadna potrzeba nie pozostała bez odpowiedzi, dostęp do pomocy był łatwiejszy, a powrót do zdrowia szybszy - mówi prezes Fundacji theGoodPeople Aldona Lisowska.

Pozostała kwota uzbierana przez Wielką Wyprawę Maluchów zostanie przekazana na innowacyjne projekty edukacji BRD, które jeszcze w tym roku ogłosi Fundacja Stars4Stars.