Na co kibice powinni zwrócić uwagę?

IFAB wprowadza zmiany w przepisach gry co roku, ale teraz rzeczywiście będzie ich dość dużo. Będą to zmiany, które pomogą utrzymać tempo gry, bo kibice lubią oglądać płynną piłkę nożną.

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Często zawodnik zwija się z bólu, a potem nagle wstaje i gra dalej.

Zawodnicy kontuzjowani nie mogą być opatrywani na boisku. Jeśli gra zostanie przerwana z powodu kontuzji piłkarza lub wznowienie gry zostanie opóźnione z tego tytułu, to zawodnik kontuzjowany musi opuścić boisko i może na nie powrócić minutę po wznowieniu gry. Podczas gry piłkarz może powrócić jedynie przez linię boczną, a jeżeli piłka jest poza grą, to może wejść również przez linię bramkową. Gdyby to zawodnik drużyny broniącej chciał wejść przez linię bramkową w czasie gry, to linia spalonego automatycznie przesuwałaby się na jego wysokości – czasem o kilkadziesiąt metrów. Czas pomaga kontrolować sędzia techniczny lub asystent. Zawodnik nie może sobie wbiec na boisko, gdzie chce i kiedy chce. Zgodę na powrót daje sędzia.

Co z kontuzjowanymi bramkarzami?

W przepisach gry jest wymienione kilka przypadków, które stanowią odstępstwa od tej reguły. Ma to między innymi miejsce w sytuacji, gdy: kontuzjowany jest bramkarz, bramkarz i zawodnik z pola zderzą się i potrzebują pomocy, kontuzja zawodnika wynika z przewinienia, za które przeciwnik otrzymał żółtą lub czerwoną kartkę. I jeszcze kilku innych… Wówczas nie stosuje się tej procedury i zawodnik nie musi opuszczać boiska.

Czas kradnie się nie tylko udając kontuzję. Czasami na wrzut z autu trzeba czekać bardzo długo.

Rok temu wprowadzono osiem sekund dla bramkarza na zwolnienie piłki z rąk od momentu przejęcia nad nią pełnej kontroli. Ten przepis płynnie wszedł w życie i nikt już o tym nie mówi. Teraz przyszedł czas na zajęcie się rzutami od bramki i wrzutami z autu. Jeśli sędzia zorientuje się, że piłkarz marnuje czas, to da sygnał gwizdkiem i rozpocznie odliczanie pięciu sekund. Jeśli drużyna nie wznowi gry z rzutu od bramki w tym czasie, to przeciwnik dostanie rzut rożny, a w przypadku wrzutu będzie tak, że wykona go przeciwnik. Marnowanie czasu nie będzie się opłacało.

Zawodnik będzie miał dziesięć sekund na zejście z boiska od momentu, gdy sędzia techniczny pokaże tablicę z numerami Paweł Gil

Zawsze można ukraść czas przy wymianie piłkarzy.

I właśnie dlatego od mundialu zawodnik będzie miał dziesięć sekund na zejście z boiska od momentu, gdy sędzia techniczny pokaże tablicę z numerami. Piłkarz musi opuścić pole gry w tym czasie. Jeżeli tego nie zrobi, to zawodnik rezerwowy będzie mógł wejść na pole gry podczas najbliższej przerwy w grze po upływie minuty od jej wznowienia. Niebezpieczeństwo gry przez ponad minutę w osłabieniu powinno zdecydowanie przyspieszyć wymiany zawodników.

Na mundialu zacznie również obowiązywać zmiana dotycząca kar indywidualnych przy zastosowaniu korzyści. Jeżeli zawodnik popełni przewinienie na przeciwniku w sytuacji realnej szansy na zdobycie bramki, ale współpartner poszkodowanego przejmie piłkę, sędzia zastosuje korzyść i w efekcie drużyna poszkodowana tę bramkę zdobędzie, to sędzia odstąpi od pokazania żółtej kartki.

Zmiany będą też w protokole VAR?

Teraz VAR będzie interweniował w przypadku oczywistego błędu związanego z pokazaniem drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartki. Będzie to między innymi dotyczyło przypadków, gdy VAR po analizie zauważy, że nie było nierozważnego ataku, albo nie doszło do przerwania korzystnej akcji, bo zawodnik symulował i druga żółta kartka się nie należy. Trzeba tylko pamiętać, że protokołowi VAR nie podlegają sytuacje, gdy druga żółta kartka nie została pokazana. Sędziowie na wozie nie mogą interweniować, gdy komuś taka kara się należała, a sędzia jej nie zastosował.

A co w sytuacji, gdy ktoś dostał drugą żółtą kartkę, bo sędzia się pomylił i wręczył ją nie temu, komu powinien?

Jeśli sędzia błędnie ukarał niewłaściwego zawodnika z tej samej drużyny, to VAR mógł interweniować już wcześniej. Teraz będzie mógł również wtedy, jeśli kartkę dostał zawodnik z drużyny A, a powinien był z drużyny B. W tym przypadku nie ma limitu czasu. W razie błędnej identyfikacji VAR może interweniować również po wznowieniu gry, nawet kilka/kilkadziesiąt minut później.

Jest jeszcze jeden przypadek, w którym VAR będzie mógł interweniować...

Tak. VAR będzie mógł interweniować także w przypadku błędnej decyzji o przyznaniu rzutu rożnego, ale tylko wtedy, jeśli decyzja będzie mogła być zmieniona natychmiast i bez opóźnienia wznowienia gry. Ten błąd musi się rzucać w oczy już na pierwszej powtórce.