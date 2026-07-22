Kapitan reprezentacji Polski ma już za sobą przywitanie w Chicago i pierwszą konferencję. Zdążył poznać swoich nowych kolegów, odwiedził także inne słynne kluby z Chicago: koszykarzy Bulls i baseballistów Cubs.

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– Czy myślisz, że dałbyś radę wykonać wsad piłki do kosza? – został zapytany Lewandowski podczas wizyty w siedzibie Byków. – Musiałbym wysoko skakać – żartował, rozdając kibicom autografy. Sam dostał klubową koszulkę, którą z uśmiechem prezentował, stojąc przed pomnikiem Michaela Jordana.

Robert Lewandowski szykuje się do debiutu, Leo Messi odpoczywa

Lewandowski oglądał też w Nowym Jorku niedzielny finał mundialu – w loży VIP, w towarzystwie hiszpańskich legend. Przyszła w końcu pora, by sam wyszedł na boisko.

Do debiutu mogło dojść już tydzień temu, ale mecz z Vancouver Whitecaps trzeba było przełożyć ze względu na fatalną jakość powietrza spowodowaną pożarami lasów w Kanadzie. Polak nie zmarnował jednak okazji, by spotkać się ze swoim byłym kompanem z Bayernu Monachium Thomasem Müllerem, który gra od roku w Vancouver.

Teraz już nic nie powinno stanąć na przeszkodzie. Lewandowski będzie grał z „9” na koszulce, z którą wcześniej występował Belg Hugo Cuypers. Lider klasyfikacji strzelców MLS (13 goli) nie robił problemów, by oddać mu swój numer, wydawało się, że stworzą razem groźny duet, ale 29-letni Belg zdecydował się ostatecznie na transfer.

Inter, z którym zmierzy się nowa ekipa Lewandowskiego, w grudniu po raz pierwszy został mistrzem MLS, z dużą pomocą Leo Messiego. Argentyńczyk jeszcze w niedzielę grał w finale mundialu, więc było jasne, że nie będzie okazji, by zobaczyć już teraz jego pojedynek z Lewandowskim. Messi poleciał na wakacje, podobnie jak jego kolega z kadry i klubu Rodrigo De Paul. Obaj nie wystąpią również w Meczu Gwiazd MLS zaplanowanym na 29 lipca.

Mimo wszystko warto będzie zarwać noc ze środy na czwartek i sprawdzić, w jakiej formie jest Lewandowski, który ostatni mecz rozegrał na początku czerwca – w reprezentacji.

Gdzie można obejrzeć mecze Roberta Lewandowskiego w MLS?

– Robert to absolutny profesjonalista. Przez cały poprzedni tydzień zmagał się z jet-lagiem, wszedł do drużyny z marszu, a cały czas naciska na pozostałych zawodników na treningach. W dodatku po zajęciach chce dalej pracować z fizjoterapeutami. Teraz rozumiecie, dlaczego zdobył więcej bramek niż ktokolwiek inny w Europie w ostatnich 15 latach – chwalił polskiego napastnika trener Chicago Fire Gregg Berhalter. – Jeśli chodzi o Inter, to byłoby krzywdzące mówić, że są słabszym zespołem bez Messiego i De Paula. Messi jest oczywiście gwiazdą ligi, ale mają świetny skład. Nie bez powodu zostali mistrzami.

Po 14 z 34 meczów piłkarze Chicago Fire zajmują trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej. Do play-offów awansuje po siedem najlepszych drużyn z każdej Konferencji, a zespoły z miejsc 8.-9. zmierzą się w barażach o dziką kartę.

Meczu Inter Miami – Chicago Fire nie będzie można zobaczyć w żadnej polskiej telewizji. Wyłączne prawa do MLS posiada platforma Apple TV.