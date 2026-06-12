Każdy z gospodarzy mundialu ma swoją ceremonię otwarcia. W Meksyku wystąpiła Shakira, której piosenka „Waka waka” była oficjalnym hymnem imprezy w 2010 r., oraz lokalne gwiazdy.

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Swoje show będą mieć też Kanadyjczycy i Amerykanie. W Toronto, przed meczem gospodarzy z Bośnią i Hercegowiną, zaśpiewają m.in. Alanis Morissette i Michael Bublé, ale więcej emocji budzi druga piątkowa uroczystość zaplanowana w Los Angeles.

Otwarcie mundialu w Los Angeles. Kto będzie reprezentował USA?

Tam główną gwiazdą będzie Katy Perry, „Gwiaździsty Sztandar” wykona zespół Dan + Shay, a hymn Paragwaju – Purahei Soul. Kibiców przywita aktor Jason Sudeikis, którego widzowie na całym świecie znają jako Teda Lasso, czyli trenera futbolu amerykańskiego, który przenosi się do Anglii, żeby objąć drużynę piłkarską. FIFA zaprasza kibiców na stadion już cztery godziny przed meczem i zapowiada, że samo show zacznie się półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem.

Stadion będzie już wtedy na pewno pełny, ale nie będzie kibica, na którego wszyscy czekają, czyli prezydenta Donalda Trumpa. Potwierdził to Andrew Giuliani, czyli szef Grupy Operacyjnej Mistrzostw Świata, a jako oficjalny powód podał napięty grafik głowy państwa. Amerykańską administrację będą reprezentować sekretarz stanu Marco Rubio, szef resortu transportu Sean Duffy i minister bezpieczeństwa wewnętrznego Markwayne Mullin.

Oficjalnie prezydenta nie będzie, bo ma bardzo napięty kalendarz, ale może chodzić też o coś innego. Donald Trump nie jest zbyt popularny w Kalifornii, a dodatkowo w zeszłym roku wysłał żołnierzy na ulice Los Angeles w ramach walki z przestępczością. Jego decyzję zakwestionował amerykański sąd.

Donald Trump wygwizdany na meczu finałowym NBA

Prezydent pojawił się ostatnio w Madison Square Garden, na trzecim meczu finału NBA, i usłyszał gwizdy. W Los Angeles mogłoby być podobnie. Być może Trump przyjedzie na jedno z kolejnych spotkań mundialu.

Zazwyczaj głowy państw gospodarzy mistrzostw świata pojawiają się na meczach otwarcia, tak zrobili np. emir Kataru Tamim bin Hamad Al Thani w 2022 r., przywódca Rosji Władimir Putin w 2018 r. czy prezydent Brazylii Dilma Rousseff cztery lata wcześniej.

W otwarciu nie uczestniczyła prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum, ale ona zapowiedziała to już dawno i swoją wejściówkę VIP przekazała do narodowej loterii. Sama oglądała spotkanie w strefie kibica.