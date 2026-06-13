Giovanni Reyna cieszy się z gola dla USA
Mecz numer 3.
Kanada – Bośnia i Hercegowina (1:1)
Gole: 0:1 Jovo Lukić (21), 1:1 Cyle Larin (79.)
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Kanada: 1. Maxime Crépeau, 2. Alistair Johnston, 3. Luc de Fougerolles, 13. Derek Cornelius, 22. Richie Laryea, 17. Tajon Buchanan (11. Ali Ahmed, 61.), 7. Stephen Eustáquio (K), 8. Ismaël Koné, 10. Liam Millar (14. Jacob Shaffelburg, 61.), 20. Jonathan David (9. Promise David, 61.), 24. Tani Oluwaseyi (19. Cyle Larin, 76.).
Bośnia i Hercegowina: 1. Nikola Vasilj, 7. Amar Dedić, 16. Nikola Katić, 18. Tarik Muharemović, 5. Sead Kolašinac (K) (20. Dženis Burnić, 84.), 23. Esmir Bajraktarević (13. Ivan Šunjić, 74.), 6. Benjamin Tahirović, 8. Ivan Basić, 15. Amar Memić, 10. Ermedin Demirović, 11. Jovo Lukić (9. Samed Baždar, 62.).
Żółte kartki: Alistair Johnston (Kanada) - Ermedin Demirović, Jovo Lukić (Bośnia i Hercegowina)
Mecz numer 4.
USA – Paragwaj 4:1 (3:0)
Gole: 1:0 Damian Bobadilla (7, samobójczy), 2:0 Florian Balogun (31), 3:0 Florian Balogun (45+5), 3:1 Mauricio (73), 4:1 Giovanni Reyna (90+8)
USA: 24. Matt Freese, 2. Sergino Dest (21. Timothy Weah, 72.), 3. Chris Richards, 5. Antonee Robinson 13. Tim Ream (K), 16. Alex Freeman, 4. Tyler Adams, 8. Weston McKennie, 17. Malik Tillman (7. Giovanni Reyna, 82.), 10. Christian Pulisic (14. Sebastian Berhalter, 46.), 20. Florian Balogun (9. Ricardo Pepi, 72.)
Paragwaj: 12. Orlando Gill, 3. Omar Alderete, 4. Juan Jose Caceres (2. Gustavo Velazquez, 79.), 6. Junior Alonso, 15. Gustavo Gomez (K), 8. Diego Gomez (17. Alejandro Romero Gamarra, 79.), 10. Miguel Almiron (7. Ramon Sosa, 79.), 14. Andres Cubas, 16. Damian Bobadilla (11. Mauricio, 46.), 9. Antonio Sanabria (18. Alex Arce, 62.), 19. Julio Enciso.
Żółte kartki: Tyler Adams (USA) - Juan Jose Caceres, Miguel Almiron, Diego Gomez, Alex Arce, Junior Alonso (Paragwaj)
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Bośnia i Hercegowina
|1
|1
|1-1
|. Kanada
|1
|1
|1-1
|2. Katar
|0
|0
|0-0
|. Szwajcaria
|0
|0
|0-0
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. USA
|1
|3
|4-1
|2. Australia
|0
|0
|0-0
|. Turcja
|0
|0
|0-0
|4. Paragwaj
|1
|0
|1-4
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