Mundial 2026, dzień drugi. Wyniki meczów

Po tym jak Meksyk w pierwszym meczu dość pewnie wygrał z RPA 2:0), drugiego dnia mistrzostw pierwsze mecze rozgrywają dwaj pozostali współgospodarze mundialu - Kanada i USA. Pierwsza z tych reprezentacji zdobyła pierwszy w historii swoich występów na mundialu punkt, druga zaliczyła efektowne zwycięstwo.

