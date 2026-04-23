Z tego artykułu dowiesz się: Jakie regulacje prawne umożliwiają zmiany w składzie uczestników mistrzostw świata w piłce nożnej?

Które reprezentacje są rozważane w kontekście potencjalnego zastąpienia Iranu?

Jakie jest aktualne oficjalne stanowisko FIFA w tej kwestii?

Czy podobne sytuacje miały miejsce w historii dużych imprez piłkarskich i jak je wówczas rozwiązywano?

Dyskusja o tym, czy Iran będzie w stanie zagrać w mistrzostwach świata, trwa od kilku tygodni. Irańczycy grozili najpierw bojkotem imprezy, bo jej głównym gospodarzem będzie kraj, z którym toczą wojnę. Potem poprosili o przeniesienie swoich meczów w fazie grupowej z USA do Meksyku, ale na to nie zgodziła się FIFA, tłumacząc, że na zmiany w harmonogramie jest już za późno.

Donald Trump twierdzi, że irańscy piłkarze są mile widziani w Ameryce, ale zaznacza, że nie może zagwarantować im bezpieczeństwa. To wszystko sprawia, że pytań wciąż jest więcej niż odpowiedzi, choć Gianni Infantino jeszcze kilka dni temu podkreślał, że Iran „z całą pewnością wystąpi na mundialu”.

Mundial 2026. Czy FIFA może sama wyznaczyć uczestnika turnieju?

– Muszą przyjechać, jeśli chcą reprezentować swój naród. Wywalczyli awans, chcą grać i są całkiem niezłą drużyną – opowiadał szef FIFA, który spotkał się niedawno z tą reprezentacją w Turcji.

Spekulacje wróciły za sprawą wywiadu Paolo Zampollego w „Financial Times”. Specjalny wysłannik Trumpa ds. globalnych partnerstw powiedział, że zwrócił się do prezydenta USA i szefa FIFA z sugestią o zastąpienie Iranu Włochami. Uważa, że czterokrotni mistrzowie świata zasłużyli na to ze względu na swoje historyczne osiągnięcia, nawet jeśli dwa poprzednie mundiale również obejrzeli w telewizji.

Według informacji „Financial Times” to mogłaby też być część planu naprawy relacji między Trumpem a premier Włoch Giorgią Meloni, które ucierpiały po atakach prezydenta USA na papieża Leona XIV w związku z wojną z Iranem.

Zampolli nie ukrywa, że kierowały nim także motywy osobiste. – Jestem rodowitym Włochem i byłoby spełnieniem marzeń zobaczyć Azzurri w turnieju organizowanym przez USA – przyznaje.

FIFA tych rewelacji nie komentuje, a włoska federacja zaprzecza, by wiedziała coś na temat tej propozycji.

Logiczne i sprawiedliwe byłoby, żeby miejsce Iranu zajęła inna ekipa ze strefy azjatyckiej, w tym przypadku Zjednoczone Emiraty Arabskie, które dotarły najdalej w eliminacjach spośród zespołów, które nie wywalczyły awansu. Fakty są jednak takie, że FIFA nie musiałaby organizować nawet żadnych dodatkowych meczów barażowych, o których dyskutuje się od kilku tygodni. Przepisy dają jej „wyłączną swobodę” w działaniu w razie wycofania się jednego z uczestników.

„FIFA może zdecydować o zastąpieniu danego stowarzyszenia członkowskiego innym stowarzyszeniem” – można przeczytać w regulaminie. Z tego prawa skorzystała rok temu przed Klubowymi Mistrzostwami Świata, przyznając dziką kartę Interowi Miami, w którym gwiazdą jest Leo Messi. Chodziło rzecz jasna o podniesienie atrakcyjności turnieju, który jest nowym dzieckiem FIFA.

Euro 1992. Dlaczego Dania zastąpiła Jugosławię?

Kiedyś z podobnym problemem musiały się zmierzyć władze europejskiego futbolu. W 1992 r. ogarniętą wojną domową Jugosławię zastąpiła w mistrzostwach Europy Dania. Ten wybór UEFA był jednak w pełni uzasadniony, bo obie drużyny rywalizowały ze sobą w tej samej grupie – Duńczycy eliminacje zakończyli na drugim miejscu, punkt za Jugosławią, z którą zresztą wygrali w Belgradzie.

Decyzja zapadła 10 dni przed startem turnieju. Duńczycy musieli więc porzucić wakacyjne plany. Do gry przystąpili niemal z marszu, a mimo to osiągnęli największy sukces w swych dziejach. W finale pokonali mistrzów świata Niemców, dla których był to pierwszy turniej po zjednoczeniu kraju.

Reprezentacja ZSRR wystąpiła z kolei pod szyldem Wspólnoty Niepodległych Państw. To były szczególne mistrzostwa również dlatego, że po raz ostatni brało w nich udział tylko osiem zespołów. Dziś na Euro kwalifikuje się już pół kontynentu, a na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku zadebiutuje aż 48 drużyn.

Choć Włosi przegrali w barażach z Bośnią i Hercegowiną, a w eliminacjach dwukrotnie nie poradzili sobie z Norwegią, nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że mogliby postarać się o powtórkę duńskiego scenariusza, gdyby tylko dostali od FIFA szansę.