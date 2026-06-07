Christian Eriksen
Christian Eriksen – 34-letni reprezentant Danii i zawodnik Wolfsburga – upadł na murawę, tracąc przytomność około 65. minuty spotkania. Norweski arbiter Sigurd Kringstad natychmiast wstrzymał grę, a wokół zawodnika zgromadzili się piłkarze obu reprezentacji.
Ostatecznie podjęto decyzję o wcześniejszym zakończeniu meczu. Spotkanie oficjalnie zamknięto w 78. minucie przy wyniku 2:1 dla reprezentacji Danii.
Norweska stacja TV2 podaje, że Christian Eriksen odzyskał przytomność. Piłkarz został zniesiony z boiska i przeniesiony do karetki.
Duńska federacja piłkarska (DBU) przekazała, że „biorąc pod uwagę okoliczności, Eriksen czuje się dobrze”. - Z tego, co zrozumiałem, to chyba jego rozrusznik serca wyłączył się, kiedy grał. Widziałem, jak chwycił się za klatkę piersiową, a potem upadł. Teraz przeanalizują jego rozrusznik, ponieważ może on wskazać przyczynę - powiedział w rozmowie z TV2 Morten Boesen, lekarz duńskiej reprezentacji.
Dotychczas nie pojawiło się więcej informacji na temat stanu zdrowia sportowca ani przyczyn niedzielnego incydentu.
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To już kolejny taki incydent – podczas meczu Euro 2020 pomocnik Danii Christian Eriksen upadł na boisko bez świadomości.
Do dramatu doszło w 43. minucie spotkania. Eriksen bez kontaktu z piłką upadł nagle na murawę. Pojawiły się służby medyczne, a telewizja pokazała, jak ratownicy wykonują masaż serca. Piłkarze Danii utworzyli kordon wokół reanimowanego kolegi.
Przez kilka minut sportowiec był reanimowany – po ok. pięciu minutach udało się przywrócić u niego bicie serca.
W czerwcu 2021 r. pojawiły się informacje, że Eriksen będzie musiał mieć wszczepiony kardiowerter-defibrylator serca (ICD) – urządzenie mające za zadanie przerwać potencjalnie groźną dla życia arytmię i przywrócić rytm zatokowy serca.
ICD stosuje się u chorych, u których istnieje duże ryzyko wystąpienia groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca.
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Christian Eriksen (ur. 14 lutego 1992) to duński piłkarz występujący na pozycji pomocnika, reprezentant Danii i zawodnik VfL Wolfsburg.
Jest wychowankiem Ajax Amsterdam, a w trakcie kariery reprezentował także barwy Tottenham Hotspur, Inter Milan, Brentford FC oraz Manchester United.
Z reprezentacją Danii dotarł do półfinału mistrzostw Europy w 2021 r. oraz występował na mistrzostwach świata i Europy.
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