Christian Eriksen – 34-letni reprezentant Danii i zawodnik Wolfsburga – upadł na murawę, tracąc przytomność około 65. minuty spotkania. Norweski arbiter Sigurd Kringstad natychmiast wstrzymał grę, a wokół zawodnika zgromadzili się piłkarze obu reprezentacji.

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Ostatecznie podjęto decyzję o wcześniejszym zakończeniu meczu. Spotkanie oficjalnie zamknięto w 78. minucie przy wyniku 2:1 dla reprezentacji Danii.

Norweska stacja TV2 podaje, że Christian Eriksen odzyskał przytomność. Piłkarz został zniesiony z boiska i przeniesiony do karetki.

Duńska federacja piłkarska (DBU) przekazała, że „biorąc pod uwagę okoliczności, Eriksen czuje się dobrze”. - Z tego, co zrozumiałem, to chyba jego rozrusznik serca wyłączył się, kiedy grał. Widziałem, jak chwycił się za klatkę piersiową, a potem upadł. Teraz przeanalizują jego rozrusznik, ponieważ może on wskazać przyczynę - powiedział w rozmowie z TV2 Morten Boesen, lekarz duńskiej reprezentacji.

Dotychczas nie pojawiło się więcej informacji na temat stanu zdrowia sportowca ani przyczyn niedzielnego incydentu.

Tragiczne dla Eriksena Euro 2020. Sportowiec był reanimowany

To już kolejny taki incydent – podczas meczu Euro 2020 pomocnik Danii Christian Eriksen upadł na boisko bez świadomości.

Do dramatu doszło w 43. minucie spotkania. Eriksen bez kontaktu z piłką upadł nagle na murawę. Pojawiły się służby medyczne, a telewizja pokazała, jak ratownicy wykonują masaż serca. Piłkarze Danii utworzyli kordon wokół reanimowanego kolegi.

Przez kilka minut sportowiec był reanimowany – po ok. pięciu minutach udało się przywrócić u niego bicie serca.

W czerwcu 2021 r. pojawiły się informacje, że Eriksen będzie musiał mieć wszczepiony kardiowerter-defibrylator serca (ICD) – urządzenie mające za zadanie przerwać potencjalnie groźną dla życia arytmię i przywrócić rytm zatokowy serca.

ICD stosuje się u chorych, u których istnieje duże ryzyko wystąpienia groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca.

Czytaj więcej Piłka nożna Euro 2020: Christian Eriksen reanimowany, mecz przerwany Podczas meczu Euro 2020 pomocnik Danii Christian Eriksen upadł na boisko bez świadomości. Po długiej reanimacji 29-letni zawodnik Interu Mediolan z...

Kim jest Christian Eriksen?

Christian Eriksen (ur. 14 lutego 1992) to duński piłkarz występujący na pozycji pomocnika, reprezentant Danii i zawodnik VfL Wolfsburg.

Jest wychowankiem Ajax Amsterdam, a w trakcie kariery reprezentował także barwy Tottenham Hotspur, Inter Milan, Brentford FC oraz Manchester United.

Z reprezentacją Danii dotarł do półfinału mistrzostw Europy w 2021 r. oraz występował na mistrzostwach świata i Europy.