Wieczysta Kraków świętuje awans do Ekstraklasy
Polski futbol nie znosi próżni. Skoro spadła Termalica Bruk-Bet Nieciecza, mająca siedzibę w niewielkiej wsi, to w zamian awansował klub osiedlowy. Wieczysta jest wprawdzie z dużego miasta, ale nie można jej nazwać dużym klubem.
Jeszcze kilka lat temu grała w lidze okręgowej i nikt nie myślał, że może osiągnąć coś więcej. Nikt, z wyjątkiem Wojciecha Kwietnia, właściciela sieci aptek „Słoneczna”, który pochodzi z osiedla Wieczysta i nagle postanowił zainwestować w klub wielkie pieniądze. Wcześniej mówiło się, że Kwiecień może wesprzeć Wisłę Kraków, której od dawna kibicuje, ale póki co te pogłoski się nie sprawdziły.
Zamiast tego wspiera mały klub, który rzuca wyzwanie największym, i płaci pieniądze takie, że jest w stanie skusić byłych reprezentantów Polski. W przeszłości grali tutaj Sławomir Peszko, który teraz jest wiceprezesem ds. sportowych, oraz Radosław Majewski. Teraz szefem obrony Wieczystej jest Michał Pazdan, a w pomocy gra były zawodnik Lecha Poznań Maciej Gajos. W ataku najważniejszym zawodnikiem jest 24-letni Austriak Stefan Feiertag. W półfinale baraży strzelił dwa gole Polonii, a w niedzielę wieczorem zdobył bramkę, która zadecydowała o awansie.
Trenerem Wieczystej jest Kazimierz Moskal, który w przeszłości cztery razy prowadził Wisłę Kraków, a teraz na jej stadionie świętował awans. Ten domowy, przy ul. Kazimierza Chałupnika, mieści niewiele ponad 1400 widzów i nie nadaje się nawet na 1. Ligę. Wieczysta gra więc na innych obiektach. Przed tym sezonem zawarła porozumienie z Wisłą, ale kiedy na Reymonta zgłosił się Szachtar Donieck, sentymenty odeszły na bok i Wieczysta przeniosła się do Sosnowca.
Być może awans przyspieszy proces budowy nowego obiektu. Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana w lipcu 2024 r., ale łopaty jeszcze nikt nie wbił.
Moskal jest już czwartym szkoleniowcem, który prowadził Wieczystą w tym sezonie. Zaczynał Przemysław Cecherz, który wywalczył awans na zaplecze Ekstraklasy, potem był szybko zwolniony Gino Lettieri, tymczasowy trener Rafał Jędrszczyk i wreszcie Moskal, który uspokoił sytuację.
Awans jest jak najbardziej zasłużony, bo chociaż Chrobry grał w niedzielny wieczór dobrze, oddał 14 strzałów na bramkę Wieczystej i nawet wyszedł na prowadzenie, to jednak zespół z Krakowa przetrwał trudne momenty i w nagrodę zagra w Ekstraklasie.
Ciekawe, jak w okienku transferowym będą się zachowywały władze Wieczystej i kto się zdecyduje na to, żeby przenieść się do Krakowa. Wojciech Kwiecień ma argumenty, żeby skusić każdego piłkarza w Polsce.
