Z tego artykułu dowiesz się: Kim jest Julian Zakrzewski-Hall?

Które reprezentacje starają się o utalentowanego piłkarza?

Jakie działania podjął PZPN w celu przekonania młodego zawodnika do gry dla Polski?

Robert Lewandowski ciągle jest w wysokiej formie, ale trzeba szukać jego następcy. W końcu najlepszy polski piłkarz ma już 38 lat i nie będzie grał wiecznie.

Reklama Reklama

W PKO BP Ekstraklasie trudno znaleźć napastników urodzonych w naszym kraju, którzy wybijaliby się ponad przeciętność. Najskuteczniejszy Karol Czubak z Motoru Lublin ma 26 lat i rozgrywa dopiero pierwszy udany sezon na najwyższym poziomie. W Legii szanse dostaje dwa lata młodszy Rafał Adamski, ale on jesienią występował jeszcze w Betclic 1. Lidze.

Może być następcą Roberta Lewandowskiego. Kim jest Julian Zakrzewski-Hall?

Na zapleczu Bundesligi błyszczy ostatnio Mateusz Żukowski (FC Magdeburg), a na wypożyczeniu do tureckiej Kasimpasy odblokował się Adrian Benedyczak. Jednak to Julian Zakrzewski-Hall ma spośród nich opinię zdecydowanie największego talentu i warto o niego walczyć.

Prezes Kulesza spotkał się z mamą piłkarza i wręczył jej koszulkę z numerem 16 oraz nazwiskiem „Zakrzewski", z którym nastolatek występuje w barwach New York Red Bulls. Pani Agnieszka jest bardzo ważna dla piłkarza, to ona odwoziła go na treningi i mecze, gdy był jeszcze dzieckiem.

18-letni Zakrzewski robi w tym sezonie furorę. Treningi zaczął mając niewiele ponad trzy lata, a w 2020 r. dołączył do akademii New York Red Bulls, jednej z najlepszych w MLS. Świetnie prezentował się w juniorskich drużynach, strzelał tam gola za golem i nic dziwnego, że po raz pierwszy wystąpił w MLS jeszcze jako 15-latek, a młodszy w dniu debiutu w lidze był od niego jedynie słynny Freddy Adu (potem Zakrzewskiego wyprzedził jeszcze Cavan Sullivan).

W tym sezonie Zakrzewski gra świetnie i w dziesięciu meczach ligowych zanotował już sześć goli oraz trzy asysty. Okazał się lepszy od Wiktora Bogacza, który nie przebił się do składu i został wypożyczony do Cracovii, a teraz leczy złamany obojczyk.

Nie wiadomo jednak, czy zagra dla Polski, bo – jak sam przyznawał w mediach – nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Kilka lat temu rodzina piłkarza sama zainicjowała kontakt z PZPN przez formularz „Gramy dla Polski", gdzie mogą się zgłaszać młodzi zawodnicy z polskimi korzeniami.

Zakrzewski-Hall pojechał na obóz do Chicago, był tam najlepszy i w nagrodę dostał koszulkę z podpisami piłkarzy pierwszej reprezentacji. Kiedy jednak przyszło powołanie na zgrupowanie, to się na nim nie pojawił. Zagrał za to w juniorskich reprezentacjach USA, wystąpił nawet w mistrzostwach świata do lat 17, co może sugerować, że bliżej mu jednak do gry dla kraju, w którym się urodził i wychował niż dla biało-czerwonych.

Zawsze warto jednak walczyć, bo Polska też ma argumenty, choćby możliwość trenowania z Robertem Lewandowskim, który jest idolem młodego piłkarza. Z kolei Amerykanie mają solidnych napastników pod dostatkiem, choćby znanych z występów w Europie: Folarina Baloguna, Ricardo Pepiego czy Hajiego Wrighta. Szanse na powołanie dla Zakrzewskiego na mundial są niewielkie, co z polskiego punktu widzenia jest pocieszające.

Czy Amerykanie znów wygrają wyścig o polskiego piłkarza?

Dwa razy Polacy przegrali już walkę z Amerykanami o utalentowanych piłkarzy. W 2023 r. w pierwszej reprezentacji USA zadebiutował bramkarz Gabriel Slonina i zamknął sobie możliwość występów dla Polski.

Kilka lat wcześniej takiego samego wyboru dokonał Matt Miazga (też wychowanek New York Red Bulls). On również długo wahał się, którą drużynę narodową wybrać.

– Amerykanie w październiku powołali mnie do drużyny olimpijskiej i to jest wyższy poziom niż ten, którego mogłem doświadczyć, grając w Turnieju Czterech Narodów. Myślałem, że będzie dobra okazja, żeby się pokazać. Nie chcę sobie zamykać drogi do żadnej reprezentacji. Rozmawiałem z trenerem Marcinem Dorną i innymi osobami z PZPN. Nie powiem, o czym rozmawialiśmy, ale sytuacja jest wyjaśniona – mówił w październiku 2014 r. portalowi polsatsport.pl.

Serwis fourfourtwo.com cytował jego słowa, w których Miazga zapewniał, że nie wybrał żadnej drużyny i czeka na to, kto pierwszy go powoła. Amerykanie dali mu szansę w listopadzie 2015 r. Trzeba się spieszyć, by nie uprzedzili nas także w przypadku Zakrzewskiego-Halla.