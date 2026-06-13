Trzeciego dnia mundialu do gry wkracza Brazylia
Mecz numer 5.
Katar – Szwajcaria, 13 czerwca, 21.00
Mecz numer 6
Brazylia – Maroko, 14 czerwca 0.00
Mecz numer 7
Haiti – Szkocja, 14 czerwca 3.00
Mecz numer 8
Australia – Turcja, 14 czerwca 6.00
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Bośnia i Hercegowina
|1
|1
|1-1
|. Kanada
|1
|1
|1-1
|2. Katar
|0
|0
|0-0
|. Szwajcaria
|0
|0
|0-0
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Brazylia
|0
|0
|0-0
|2. Haiti
|0
|0
|0-0
|3. Maroko
|0
|0
|0-0
|4. Szkocja
|0
|0
|0-0
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