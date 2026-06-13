Mecz numer 5.

Katar – Szwajcaria, 13 czerwca, 21.00

Mecz numer 6

Brazylia – Maroko, 14 czerwca 0.00

Mecz numer 7

Haiti – Szkocja, 14 czerwca 3.00

Mecz numer 8

Australia – Turcja, 14 czerwca 6.00

Tabela grupy B

Mecze Punkty Bramki
1. Bośnia i Hercegowina 1 1 1-1
. Kanada 1 1 1-1
2. Katar 0 0 0-0
. Szwajcaria 0 0 0-0

Tabela grupy D

Mecze Punkty Bramki
1. Brazylia 0 0 0-0
2. Haiti 0 0 0-0
3. Maroko 0 0 0-0
4. Szkocja 0 0 0-0