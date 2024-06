Euro 2024: Kim sa nasi rywale? Austria. Ciche echo wunderteamu

Konsekwencją tragedii narodu była też ta osobista Matthiasa Sindelara. Należał do tych Austriaków, którzy nie tylko odmówili gry w niemieckich barwach, ale mieli odwagę głośno sprzeciwiać się decyzjom Hitlera. Pomagał też Żydom. Znalazł się więc na liście proskrypcyjnej Gestapo, a styczniu 1939 roku znaleziono go martwego we własnym domu. Jako przyczynę śmierci podano zatrucie czadem. Sindelar spoczął na cmentarzu Centralnym niedaleko grobu Ludwika van Beethovena. Uznano go za najlepszego austriackiego piłkarza XX wieku. Na jego mogile codziennie pojawiają się świeże kwiaty.

Materialną pamiątką po najsłynniejszej austriackiej reprezentacji jest obraz „Das Wunderteam” Paula Meissnera z 1948 roku, który przedstawia piłkarzy wychodzących na boisko pod okiem Meisla.

Klub austriacki został mistrzem Niemiec

Austria rozegrała swój ostatni mecz międzypaństwowy przed wojną w 1937 roku, a następny – osiem lat później. W tym czasie kluby włączono do systemu rozgrywek Rzeszy. W 1941 roku doszło do niecodziennej sytuacji. W finale rozgrywek o mistrzostwo Rzeszy Rapid Wiedeń pokonał bowiem Schalke 4:3. W ten sposób klub austriacki został mistrzem Niemiec.

Trzy gole dla zwycięzców strzelił Franz „Bimbo” Binder. Był najprawdopodobniej pierwszym Europejczykiem, który zdobył w karierze ponad tysiąc bramek.

Binder trafił z karierą na czas po wunderteamie, a przed mundialem w Szwajcarii (1954), gdzie Austria zajęła trzecie miejsce i miała już nowe gwiazdy: Ernsta Happela, Gerharda Hanappiego czy Ernsta Ocwirka.