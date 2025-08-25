Armand Duplantis dla „Rzeczpospolitej": Nie wiem, gdzie są moje granice

Aktualizacja: 25.08.2025 17:01 Publikacja: 25.08.2025 13:46
Armand Duplantis podczas zawodów w Chorzowie
Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Moja więź z waszym krajem jest wyjątkowa. Trudno, żeby było inaczej, skoro właśnie w Polsce po raz pierwszy poprawiłem rekord świata. Pamiętam dobrze też ten przedostatni. Za każdym razem, kiedy wracam, czuję się tutaj szczególnie. To ekscytujące. Zawsze wiem, że czekają mnie niezwykłe zawody. Polska zajmuje bardzo ważne miejsce w moim sercu.
Wie pan, igrzyska olimpijskie zawsze są wielkim wydarzeniem, ale poprawienie rekordu świata po raz pierwszy to mój najwspanialszy moment, taki zmieniający całe życie. Najpiękniejszy, najbardziej wyjątkowy mityng. Jestem za niego wdzięczny.
Mam wciąż rezerwy w wielu obszarach. Szybkość i jej maksymalizacja na rozbiegu prawdopodobnie zawsze będą kluczowe. To najważniejsze w naszej konkurencji, dzięki niej skaczę najwyżej.
Armand Duplantis
Foto: Fredrik Persson/TT News Agency via REUTERS
Nie wiem, czy to efekt moich występów, ale poziom na pewno wzrósł. To piękne dla sportu, dla wszystkich tyczkarzy, ale również dla mnie, bo popycha mnie do przodu.
Armand Duplantis
To nie jest trudne, bo cały czas chcę się poprawiać, staram się być coraz lepszą wersją siebie. A w sporcie na wszystko trzeba sobie zasłużyć. Nigdy nie dostajemy niczego za darmo. To, że niedawno pobiłem rekord świata i jestem faworytem, nie oznacza, że po przyjeździe na zawody dostanę od razu trofeum. Tak to nie działa. Każdego dnia trzeba zasługiwać na kolejne wyróżnienia. To mnie napędza. I niezmiennie staram się tym wszystkim cieszyć.
Jak najbardziej. To się nie zmieniło. Nie wiem, gdzie są moje granice.
