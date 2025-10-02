Kiedy frame running zadebiutuje na igrzyskach?

Sprzęt dla jego podopiecznych spawa prywatna firma z Lipki, bo ceny tych produkowanych za granicą przez WISP sięgają 30 tys. zł. – My płacimy pięć razy mniej – mówi. Polacy w sumie zdobyli w tej konkurencji sześć medali, bo na najniższym stopniu podium stanęli także trenująca w Poznaniu Miriam Dominikowska (100 m) oraz Piotr Siejwa (400 m) z Wrocławia. Czwarty był zamościanin Wojciech Kukiełka (100 m). To pokazuje potencjał, ale o medale będzie tylko trudniej, bo za trzy lata frame running zadebiutuje na igrzyskach w Los Angeles.

Oni podbijają dyscyplinę młodą, ale w New Delhi radość dali nam także weterani. Joanna Mazur-Dziedzic na podium imprezy rangi światowej wróciła po ośmiu latach. – Nawet nie wiecie, jak ten ostatni okres był dla mnie trudny – mówi. – Mam nowego trenera, przewodnika, podejście oraz pracę z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi, która daje mi radość oraz ładuje energią. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie sztab psychologów i psychoterapeutów, spora garść leków oraz praca.

Sportową klasę potwierdził Lech Stoltman, czyli kulomiot i były kulturysta, który od 20 lat porusza się na wózku po wypadku motocyklowym. Był trzykrotnie na igrzyskach paralimpijskich i za każdym razem zdobywał brąz. Na mistrzostwach świata trzy razy sięgał zaś po srebro. Teraz podtrzymał medalową passę, stając na najniższym stopniu podium. Stoltman potwierdził, że można na nim polegać, a przełamał się inny kulomiot Bartosz Górczak. Był dwa razy czwarty na igrzyskach i raz na mistrzostwach świata, a teraz wreszcie zdobył złoto.

Srebro było szczytem marzeń dla startującej w tej samej konkurencji Lucyny Kornobys, która przegrała jedynie z chińską rekordzistką świata Zou Lijuan. Medal, jak zawsze, odda na aukcję charytatywną. – Ja robię sobie albumy ze zdjęciami z takich imprez i to są dla mnie pamiątki. A jeśli mój medal może komuś pomóc i przynieść coś dobrego, nawet 3, 5 czy 10 tys. zł, to go oddaję, bo musimy się dzielić tym, co mamy – mówi.

Faustyna Kotłowska, która jako 14-latka miała wypadek, po którym trzeba było amputować lewą nogę, wygrała w swojej klasie rywalizację dyskobolek, mając sześć najlepszych prób konkursu. – Wiem, że po konkursie będzie jakaś impreza czy dekoracja i Mazurek, ale nie ciasto, więc jestem lekko zawiedziona… A tak naprawdę ogromnie się cieszę. Po raz pierwszy na tak ważnej imprezie wysłucham hymnu. Do spełnienia marzeń brakuje mi tylko medalu igrzysk – mówi rekordzistka świata, która w New Delhi wystartuje jeszcze w pchnięciu kulą i będzie faworytką.