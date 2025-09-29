Mistrzostwa świata w paralekkoatletyce. Medalowa niedziela w New Delhi

Z tego artykułu dowiesz się: Kto zdobył medale drugiego dnia mistrzostw świata w paralekkoatletyce?

Co wyróżnia Magdalenę Andruszkiewicz w świecie paralekkoatletyki?

W jaki sposób Joanna Mazur-Dziedzic powróciła na podium mistrzostw świata?

– Jesteśmy potęgą. Mamy obsadzone wszystkie konkurencje – mówił jeszcze w sobotę o polskim frame runningu trener Grzegorz Dorszyński.

Artur Krzyżek zdobył wówczas złoty, a Miriam Dominikowska – brązowy medal biegu na 100 m w debiutującej na mistrzostwach świata klasie T71. Teraz nasza reprezentacja wzbogaciła się o kolejne medale, bo drugiego dnia imprezy w New Delhi rywalizację zaczęli specjaliści od klasy T72. Najpierw brąz na 400 metrów wywalczył Piotr Siejwa, a kilkanaście minut później po złoto na tym dystansie sięgnęła Magdalena Andruszkiewicz.

Kim jest Magdalena Andruszkiewicz?

To dla niej drugi w karierze złoty medal mistrzostw świata, rok temu w Kobe była najlepsza na 100 metrów. Biegu przez upadek nie ukończyła Zofia Kałucka, ale naszej zawodniczce na szczęście nic się nie stało.

We wtorek Andruszkiewicz będzie bronić tytułu na 100 m. Ta absolwentka architektury i urbanistyki na Politechnice Poznańskiej kilka lat temu tańczyła i uczyła tańczyć, uprawiała windsurfing, jeździła na nartach oraz konno, aż niezdiagnozowana w porę nadpłytkowość krwi w listopadzie 2018 r. spowodowała rozległy udar. Lekarze podobno dawali jej 1 proc. szans na przeżycie.