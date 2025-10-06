Polska w czołówce. 16 medali mistrzostw świata w paralekkoatletyce

Aktualizacja: 06.10.2025 18:21 Publikacja: 06.10.2025 15:51
Karolina Kucharczyk-Urbańska
Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra
Rywalizacja o medal w skoku w dal (klasa T20) była zacięta. Kucharczyk-Urbańska po swojej próbie z pierwszej kolejki, najlepszej w sezonie (5,49 m), była druga. Wkrótce wyprzedziła ją jednak Turczynka Fatma Dalma Altin (5,68 m, później 5,72 m), a blisko była także Chorwatka Mikela Ristoski (5,48 m).
Polka do końca czuła jej oddech na plecach, choć w przedostatniej próbie poprawiła swój wynik na 5,55 m i powiększyła przewagę. To dało brąz. Tytuł skokiem z pierwszej kolejki (5,88 m) zapewniła sobie Brazylijka Zileide Cassiano da Silva.
Sukces w New Delhi rodził się w trudzie, bo Kucharczyk-Urbańska przez dwa miesiące nie trenowała. Miała zapalenie ścięgna Achillesa.
– Ten brąz smakuje dzięki temu niczym złoto igrzysk. Ja przecież w ostatnich tygodniach więcej czasu spędziłam, robiąc przy ścianie kalistenikę, niż trenując. Nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać – wyjaśnia Polka.
Pochodzi z Rawicza i uczyła się w tej samej szkole, co młociarka Anita Włodarczyk. To najwyraźniej zobowiązuje. Nawet medale igrzysk panie zaczęły zdobywać w tym samym czasie, bo trzynaście lat temu w Londynie. Dziś mają po trzy złota, odpowiednio paralimpijskie oraz olimpijskie, ale Kucharczyk-Urbańska dołożyła do nich jedno srebro. Obie zdobyły też po cztery tytuły mistrzyni świata, lecz skoczkini w dal ma też w życiorysie jedno drugie oraz – od teraz, po imprezie New Delhi – jedno trzecie miejsce.
– Sama już nie wiem, ile mam tych medali – mówi Kucharczyk-Urbańska, ale tytułu „królowej sportowego Rawicza” konsekwentnie odmawia. – Nawet nie mogę równać się z Anitą. Wiem, jak ciężko pracuje na swoje sukcesy – mówi.
To, że jest w swojej konkurencji gwiazdą, zobaczyliśmy także po zawodach, gdy w strefie wywiadów o rozmowy prosili ją Hindusi i Portugalczycy.
Polacy podczas tegorocznych mistrzostw z udziałem 2000 zawodników z całego świata stawali na podium szesnaście razy, w tym ośmiokrotnie na jego najwyższym stopniu, i zajęli ostatecznie piąte miejsce w klasyfikacji medalowej. Tak wysoko nie byliśmy od 2011 r.
Triumfowała Brazylia (15 złotych medali, 20 srebrnych i 9 brązowych) przed Chinami (13-22-17), Iranem (9-2-5) i Holandią (8-3-1).
Dla Polski po dwa złota zdobyły Magdalena Andruszkiewicz (100 m i 400 m T72) oraz Faustyna Kotłowska (pchnięcie kulą i rzut dyskiem F64), a po jednym – Bartosz Górczak (pchnięcie kulą F53), Róża Kozakowska (rzut maczugą F32), Artur Krzyżek (100 m T71) oraz Bartosz Sienkiewicz (skok w dal T38). Drugie były Barbara Bieganowska-Zając (1500 m T20) i Lucyna Kornobys (pchnięcie kulą F34), a brązowe medale padły łupem Miriam Dominikowskiej (100 m T71), Zofii Kałuckiej (100 m T72), Karoliny Kucharczyk-Urbańskiej (skok w dal T20), Joanny Mazur-Dziedzic (1500 m T11, z przewodnikiem Marcinem Kęsym), Piotra Siejwy (400 m T72) i Lecha Stoltmana (pchnięcie kulą F55).
– Cieszymy się, że mimo trudnych warunków nasi lekkoatleci startowali bardzo dobrze, a wynik medalowy jest naprawdę jakościowy. To wielki sukces. Jesteśmy w światowej czołówce. Zawodnicy oraz szkoleniowcy stanęli na wysokości zadania, co potwierdza duża liczba rekordów życiowych i sezonu – mówi trener Zbigniew Lewkowicz, który w Starcie Gorzów Wlkp. opiekuje się sześciorgiem spośród medalistów.
– Mistrzostwa świata były udane, o czym świadczy pozycja w klasyfikacji medalowej. Nawet odejmując krążki zdobyte w konkurencjach nieolimpijskich, nasz dorobek i tak jest dwa razy lepszy niż rok temu w Paryżu – zaznacza członek Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, Marcel Jarosławski. – Niektórzy mogliby powiedzieć, że nie wszyscy tu przyjechali, bo to pierwsza taka impreza po igrzyskach, ale nie jest to prawda. Zawody były mocno obsadzone, padło wiele rekordów. To pokazuje, że świat nigdy nie śpi, a my sobie na jego tle poradziliśmy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
