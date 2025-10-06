Polska w czołówce. 16 medali mistrzostw świata w paralekkoatletyce

Z tego artykułu dowiesz się: Kim jest Karolina Kucharczyk-Urbańska i jakie osiągnięcia ma na swoim koncie?

Które miejsce zajęła Polska w klasyfikacji medalowej na mistrzostwach świata w paralekkoatletyce?

Którzy polscy sportowcy zdobyli medale podczas tych mistrzostw?

Rywalizacja o medal w skoku w dal (klasa T20) była zacięta. Kucharczyk-Urbańska po swojej próbie z pierwszej kolejki, najlepszej w sezonie (5,49 m), była druga. Wkrótce wyprzedziła ją jednak Turczynka Fatma Dalma Altin (5,68 m, później 5,72 m), a blisko była także Chorwatka Mikela Ristoski (5,48 m).

Polka do końca czuła jej oddech na plecach, choć w przedostatniej próbie poprawiła swój wynik na 5,55 m i powiększyła przewagę. To dało brąz. Tytuł skokiem z pierwszej kolejki (5,88 m) zapewniła sobie Brazylijka Zileide Cassiano da Silva.

Kim jest Karolina Kucharczyk-Urbańska?

Sukces w New Delhi rodził się w trudzie, bo Kucharczyk-Urbańska przez dwa miesiące nie trenowała. Miała zapalenie ścięgna Achillesa.

– Ten brąz smakuje dzięki temu niczym złoto igrzysk. Ja przecież w ostatnich tygodniach więcej czasu spędziłam, robiąc przy ścianie kalistenikę, niż trenując. Nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać – wyjaśnia Polka.