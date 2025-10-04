Mistrzostwa świata w paralekkoatletyce. Drugi złoty medal Faustyny Kotłowskiej

Aktualizacja: 04.10.2025 07:36 Publikacja: 04.10.2025 06:36
Faustyna Kotłowska
Foto: Bartłomiej Zborowski
24-latka, rywalizująca w klasie F64, jeszcze przed chwilą nie miała na koncie żadnego tytułu z globalnej imprezy, a teraz ma już w życiorysie takie dwa. Konkurs kulomiotek był jej popisem, każda z sześciu prób Kotłowskiej dawała złoto!
Polka już w drugiej kolejce poprawiła rekord życiowy (10,88 m) i jednocześnie rekord mistrzostw świata. Druga Francuzka Alexandra Nouchet zakończyła zawody z wynikiem 10,10 m, a trzecia Amerykanka Alicia Guerrero – z 10,02 m.
– Jestem bardzo zadowolona z wyniku, a i rekord Europy naprawdę cieszy, zwłaszcza że wcześniej w rzucie dyskiem nie poprawiłam rekordu życiowego. Wiem, że mogłam jeszcze dołożyć, bo był zapas. Jestem jednak zadowolona – mówi Faustyna Kotłowska tuż po zakończeniu konkursu. – Teraz czekają mnie wakacje, będę mogła korzystać z życia. Za chwilę ponownie usłyszę Mazurka Dąbrowskiego, znowu zawieszą mi na szyi złoty medal. A z drugiej strony, tak sobie myślę: tyle roboty dla dwóch małych kawałków metalu? – mówi przekornie. – Trzeba jednak pracować dalej. I mam też nadzieję, że do Indii już nie wrócę, bo jest tu za dużo niespodzianek.
Czytaj więcej
Bartosz Sienkiewicz został mistrzem, a Barbara Bieganowska-Zając – wicemistrzynią świata, dzięki...
Kotłowska jako 14-latka miała wypadek, po którym lekarze amputowali jej lewą nogę. Kilka miesięcy później – podobno zafascynowana igrzyskami paralimpijskimi w Rio de Janeiro i namówiona przez nauczyciela Leszka Zblewskiego – zaangażowała się w sport. Zdobyła na mistrzostwach świata srebro (2023) i brąz (2019) w rzucie dyskiem oraz srebro (2019) w pchnięciu kulą. Jedyne złoto w tej pierwszej konkurencji miała z mistrzostw Europy w Bydgoszczy (2021).
Nasza zawodniczka wciąż się rozwija, czego dowodem rekord życiowy, a pomogła jej też World Para Athletics, bo do tej pory Kotłowska rywalizowała o medale z zawodniczkami klasyfikowanymi w klasie F44.
– Musiałam walczyć z dziewczynami, które mają dwie nogi, z których jedna ma jakąś niepełnosprawność – tłumaczy – Rywalizuje w takiej klasie chociażby Maciej Lepiato. Nie miałam szans, żeby stawać na najwyższym stopniu podium. Teraz to się zmieniło i mam nadzieję, że także podczas kolejnych igrzysk w Los Angeles te grupy pozostaną rozłączone.
Blisko podium na 200 m w klasie T35 była Ingrid Renecka. 21-latka, dwukrotnie piąta na igrzyskach paralimpijskich w Paryżu, tym razem minęła metę czwarta z czasem 31,77. Miejsca na podium wywalczyły Chinka Qianqian Guo (29,50), Irakijka Fatimah Suwaed (30,00) i reprezentantka gospodarzy Preeti Pal (30,03).
Czytaj więcej
Cztery medale zdobyli Polacy czwartego dnia mistrzostw świata w paralekkoatletyce. Sukces, na prz...
– Czwarte miejsce to duże osiągnięcie. Było mnie stać nawet na lepszy wynik, ale przed startem zdrętwiały mi ręce. Nogi mogą dużo, na 100 m zrobię „życiówkę” – zapewnia Polka.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24-latka, rywalizująca w klasie F64, jeszcze przed chwilą nie miała na koncie żadnego tytułu z globalnej imprezy, a teraz ma już w życiorysie takie dwa. Konkurs kulomiotek był jej popisem, każda z sześciu prób Kotłowskiej dawała złoto!
Polka już w drugiej kolejce poprawiła rekord życiowy (10,88 m) i jednocześnie rekord mistrzostw świata. Druga Francuzka Alexandra Nouchet zakończyła zawody z wynikiem 10,10 m, a trzecia Amerykanka Alicia Guerrero – z 10,02 m.
Bartosz Sienkiewicz został mistrzem, a Barbara Bieganowska-Zając – wicemistrzynią świata, dzięki czemu Polska um...
Trzynaście medali mają Polacy na półmetku paralekkoatletycznych mistrzostw świata. To wynik powyżej oczekiwań, c...
Cztery medale zdobyli Polacy czwartego dnia mistrzostw świata w paralekkoatletyce. Sukces, na przekór problemom,...
Kulomiot Bartosz Górczak oraz dyskobolka Faustyna Kotłowska zostali mistrzami świata w paralekkoatletyce. To dla...
Cztery medale zdobyli Polacy drugiego dnia mistrzostw świata w paralekkoatletyce. Bohaterką została Magdalena An...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas