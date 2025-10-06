17. edycja Biegnij Warszawo rozpoczęła cykl Running Europe Tour 2025

– Był to mój debiut na tej imprezie. Chodziło tutaj przede wszystkim o ściganie się, o rywalizację. Od początku formowała nam się fajna, czteroosobowa grupa. Nie naciskaliśmy za mocno tempa – raczej był to bieg taktyczny. I tak naprawdę ściganie zaczęło się na ósmym kilometrze. Tam zawodnik z Włoch przyspieszył. Ja się go złapałem i na ostatnim kilometrze mu uciekłem – powiedział zwycięzca Aleksander Wiącek.

– Jeżeli chodzi o samą trasę, to bardzo fajna, urozmaicona. Kawał Warszawy zwiedziliśmy po drodze :) Trasa w miarę płaska, szybka – były dwa, trzy podbiegi. Ale w Warszawie inaczej się nie da, jeżeli chce się pobiec po obu stronach Wisły – dodał 25-letni zawodnik z Kołbieli.

– Jestem pod wrażeniem, nie spodziewałam się takiego wyniku, ale wspaniale się biegło. Z wieloma znajomymi udało mi się razem pobiec chociaż kawałek trasy. Wszyscy mnie dopingowali, a kiedy jakaś pani na trasie krzyknęła, że jestem pierwszą kobietą, to jej nie uwierzyłam. Jestem niesamowicie zadowolona z wyniku, mój narzeczony mnie prowadził. Biegliśmy na 37,30, wyszło 37,20, więc jestem mega szczęśliwa – powiedziała tuż za linią mety najlepsza wśród kobiet Aneta Jarosz z Warszawy.

Foto: RunPixie.com

Jedno miasto. Jeden bieg. Tysiące historii

Biegnij Warszawo to więcej niż sport – to tysiące osobistych historii, które splatają się w jedną wielką opowieść o mieście i jego mieszkańcach. Na trasie spotkali się wyczynowi sportowcy, początkujący biegacze i całe rodziny, które chciały poczuć wyjątkową atmosferę wspólnego biegu. Kibice i muzycy rozstawieni wzdłuż ulic sprawili, że każdy kilometr niósł nie tylko wysiłek, ale też radość i energię, zamieniając ten dzień w prawdziwe święto Warszawy.