Running Europe Tour: Biegnij Warszawo otwiera nowy projekt biegowy w Europie

Warszawa, Palermo, Malta – trzy miasta, jedna idea

Running Europe Tour to coś więcej niż sport. To międzynarodowy projekt promujący zdrowie, kulturę, historię i turystykę poprzez bieganie. Warszawa, Palermo i Malta tworzą razem sieć miast otwartych na biegaczy z całego świata, a każdy z biegów to okazja do poznania lokalnych tradycji i społeczności. W sumie w cyklu wystartuje około 25 tysięcy biegaczy z całej Europy. Uczestnicy, którzy ukończą wszystkie trzy biegi, zostaną sklasyfikowani w specjalnym rankingu, tworząc tym samym elitarną grupę ambasadorów biegania przez granice i kultury.

Biegnij Warszawo 2025 z międzynarodowym rozmachem

Running Europe Tour to efekt współpracy trzech pasjonatów i wizjonerów biegania – Bogusława Mamińskiego, legendy polskiej lekkoatletyki, wicemistrza świata na 3000 metrów z przeszkodami, Nando Sorbello, twórcy cyklu Running Sicily, który uczynił Palermo jedną ze stolic biegania we Włoszech oraz Joe Micallefa, doświadczonego organizatora Malta Marathon oraz Zurrieq Half Marathon & 10K, który wejdzie w skład cyklu Running Europe Tour.

– Warszawa to miasto o długiej tradycji sportu i heroicznej historii – powiedział Bogusław Mamiński. – Dla mnie to ogromna duma, że staje się punktem wyjścia projektu łączącego trzy stolice europejskiego biegania. Jestem przekonany, że Running Europe Tour zostanie zapamiętany jako przygoda, która zbliżyła różne kultury poprzez uniwersalny język biegania.