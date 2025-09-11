Running Europe Tour: Biegnij Warszawo otwiera nowy projekt biegowy w Europie

Aktualizacja: 12.09.2025 05:35 Publikacja: 11.09.2025 14:15
Warszawa, Palermo, Malta – trzy miasta, jedna idea
Running Europe Tour to coś więcej niż sport. To międzynarodowy projekt promujący zdrowie, kulturę, historię i turystykę poprzez bieganie. Warszawa, Palermo i Malta tworzą razem sieć miast otwartych na biegaczy z całego świata, a każdy z biegów to okazja do poznania lokalnych tradycji i społeczności. W sumie w cyklu wystartuje około 25 tysięcy biegaczy z całej Europy. Uczestnicy, którzy ukończą wszystkie trzy biegi, zostaną sklasyfikowani w specjalnym rankingu, tworząc tym samym elitarną grupę ambasadorów biegania przez granice i kultury.
Biegnij Warszawo 2025 z międzynarodowym rozmachem
Running Europe Tour to efekt współpracy trzech pasjonatów i wizjonerów biegania – Bogusława Mamińskiego, legendy polskiej lekkoatletyki, wicemistrza świata na 3000 metrów z przeszkodami, Nando Sorbello, twórcy cyklu Running Sicily, który uczynił Palermo jedną ze stolic biegania we Włoszech oraz Joe Micallefa, doświadczonego organizatora Malta Marathon oraz Zurrieq Half Marathon & 10K, który wejdzie w skład cyklu Running Europe Tour.
– Warszawa to miasto o długiej tradycji sportu i heroicznej historii – powiedział Bogusław Mamiński. – Dla mnie to ogromna duma, że staje się punktem wyjścia projektu łączącego trzy stolice europejskiego biegania. Jestem przekonany, że Running Europe Tour zostanie zapamiętany jako przygoda, która zbliżyła różne kultury poprzez uniwersalny język biegania.
– Running Europe Tour to niezwykła okazja, aby umocnić więź między sportem a turystyką – dodał Nando Sorbello. – Palermo, z unikalną trasą między morzem a miastem, oferuje biegaczom nie tylko techniczne wyzwanie, ale także kulturowe i krajobrazowe doświadczenie. Bycie częścią tego projektu wraz z Warszawą i Maltą to dla nas powód do dumy.
– Malta od zawsze była mostem między Morzem Śródziemnym a Europą – podkreślił Joe Micallef. Dzięki Running Europe Tour poszerzamy nasze horyzonty. To nie tylko seria zawodów, ale także zaproszenie do odkrywania miast, tradycji i społeczności poprzez bieganie. Jestem pewien, że wielki finał na Malcie będzie niezapomnianym świętem sportu i przyjaźni.
Biegnij Warszawo – inauguracja cyklu
Tegoroczna, 17. edycja Biegnij Warszawo rozpocznie cykl Running Europe Tour. To jeden z największych i najpopularniejszych w Polsce biegów masowych na 10 km, który od lat gromadzi na starcie wiele tysięcy uczestników. Jak zwykle towarzyszyć mu będzie wydarzenie Maszeruję-Kibicuję, skierowane do tych, którzy chcą aktywnie wspierać biegaczy na trasie. Dzięki temu wydarzenie integruje całe rodziny i społeczności, promując zdrowy styl życia oraz ideę, że każdy może znaleźć tu swoje miejsce – czy w biegu, czy w roli aktywnego kibica.
Bieg to nie tylko promocja aktywności fizycznej, ale także wymierne korzyści dla miasta – od turystyki i hotelarstwa, przez gastronomię, po budowanie pozytywnego wizerunku Warszawy za granicą.
– Chcemy, aby Warszawa była postrzegana jako otwarte, aspirujące miasto biegowe, gotowe do współpracy z partnerami z Europy. Biegnij Warszawo to nie tylko sport, to także święto społeczności i miasta, a każdy uczestnik staje się częścią tej wyjątkowej energii – powiedział Marcin Kraszewski, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy.
Ambasadorem Biegnij Warszawo ponownie został multimedalista mistrzostw świata i Europy Marcin Lewandowski, który zapowiedział swój udział w biegu. – To wyjątkowe wydarzenie, które łączy sport i wspólnotę. Jako żołnierz i sportowiec czuję, że idea biegania przez historię i kulturę idealnie pasuje do mojego doświadczenia – powiedział Lewandowski.
Ważną inicjatywą tegorocznej edycji Biegnij Warszawo jest aukcja numeru startowego nr 1, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na wsparcie Rafała Wójcika – olimpijczyka i byłego zawodnika Klubu Biegacza Sporting Międzyzdroje, zmagającego się obecnie z ciężką chorobą. Informacje o aukcji dostępne będą na stronie www.biegnijwarszawo.pl
Partnerzy i ambasadorowie wydarzenia
Biegnij Warszawo od lat może liczyć na wsparcie instytucji publicznych, partnerów biznesowych i społeczności akademickiej. Najważniejszym partnerem wydarzenia jest Miasto Stołeczne Warszawa. Od wielu lat głównym sponsorem jest ING Bank Śląski, który co roku mobilizuje tysiące pracowników do wspólnego biegania i marszu pod hasłem wellbeing.
