Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce. Polska potęgą tylko w Europie, honor uratowała Maria Żodzik

Maria Żodzik
Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Korespondencja z Tokio
Stary Kontynent to od lat jedynie wycinek lekkoatletycznego świata. Jeszcze w Osace (2007) sportowcy z Europy zdobyli 60 ze 141 medali, w tym piętnaście złotych, ale ten udział przez dwie dekady spadł.
Medale na palcach od lat liczą Francuzi czy Niemcy, choć ci drudzy lekkoatletyczną reprezentację – wzorem piłkarskiej – zaczęli opierać na urodzonych w kraju potomkach migrantów. Sprzątanie dopingowej stajni Augiasza, które przyniosło m.in. upadek potęgi rosyjskiej, wykorzystały reprezentacje z innych kontynentów. Demokratyzacja dostępu do wiedzy oraz import lekkoatletów z Afryki przez kraje Bliskiego Wschodu sprawiły, że medale w Tokio zdobyli przedstawiciele ponad 50 narodów, czyli więcej niż dwa lata temu w Budapeszcie, gdy licznik zatrzymał się na 46. To rekord.
Polakom groził powrót bez medalu, ale ostatniego dnia imprezy o niespodziankę postarała się Maria Żodzik. Została wicemistrzynią świata w skoku wzwyż. Skoczyła dwa metry, pokonała Jarosławę Mahuczich i poprawiła nam humory.
Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy potęgą tylko kontynentalną. Nasz dorobek skarlał, bo wysechł najcenniejszy rezerwuar, a trzecia z rzędu globalna impreza bez choćby jednego krążka to dowód na upadek polskiego imperium młota.
40-letnia Anita Włodarczyk oraz 36-letni Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki zaczęli przegrywać wyścig z czasem, tego ostatniego w Tokio z powodu kontuzji w ogóle nie było. Następców mistrzów nie widać, bo choć Ewa Różańska, Katarzyna Furmanek oraz Marcin Wrotyński zakwalifikowali się na mistrzostwa świata, to podczas najważniejszej imprezy sezonu byli statystami.
– Dziewczyny muszą wyciągnąć wnioski i coś zmienić, żeby nasz młot nie umarł. Trzeba go odbudować. Jesteśmy w kontakcie. Będę je wspierać – deklarowała Włodarczyk.
Fajdek perspektyw na razie nie widzi. – Młodych nie ma, bo to już nie są te czasy i ludzie, którzy mogą zaciągnąć ich do tej konkurencji, poświęcić czas za darmo – uważa pięciokrotny mistrz świata. – Mieliśmy kilka talentów, ale poszły w sztangę. A tego nie możesz robić, jeśli nie masz techniki rzutu. To sport dla dżentelmenów. Nie można być chamem, który tylko przychodzi i wali.
Rzut młotem, który od 2012 do 2023 roku dawał nam medale każdej imprezy, tym razem przyniósł jedynie szóste miejsce Włodarczyk i siódme Fajdka. Niektórzy żartują, że stan lekkoatletycznej reprezentacji po prostu zaczyna oddawać aspiracje społeczeństwa, skoro tracimy wpływy tam, gdzie przez lata dominowali zawodnicy bloku wschodniego – nawet konsultantem trenera dzisiejszego dominatora Ethana Katzberga, jest wychowawca rekordzisty świata, koksiarza Jurija Siedycha, Anatolij Bondarczuk – a talenty odkrywamy w tych uznawanych globalnie, bardziej sexy.
Jeden z najbardziej wartościowych wyników spośród polskich lekkoatletów osiągnęła w Tokio Pia Skrzyszowska, która zajęła piąte miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki. To konkurencja kwitnąca, bo jej czas z finału (12,49) jeszcze dekadę temu dawałby na mistrzostwach świata złoto. Podobnie jak wynik siódmej w biegu na 1500 metrów Klaudii Kazimierskiej (3.57,95).
Skrzyszowska od kilku lat rozwija talent pod okiem ojca Jarosława, ale oboje nie kryją, że czerpią z zagranicznego know-how. Nasza płotkarka kilka razy w roku jeździ na obozy z Holenderkami, gdzie jedną z jej partnerek treningowych jest halowa wicemistrzyni świata z 2018 roku Nadine Visser, a jej tata podpatruje szwajcarskiego trenera Laurenta Meuwly’ego, który położył fundamenty pod dzisiejszą potęgę holenderskiego sprintu i wspólnie z Bramem Petersem zbudował aktualną mistrzynię świata w biegu na 400 m przez płotki Femke Bol.
Granica kraju przestała być granicą wyobraźni. Kazimierska poszła ścieżką, którą przetarły inne absolwentki amerykańskich uczelni Aneta i Alicja Konieczek, bo niedawno ukończyła analizę matematyczną na Uniwersytecie Oregonu. – Jeżeli intuicja podpowiada komuś, żeby czegoś nowego spróbował czy wyjechał, to powinien tak zrobić. A jeśli chce o coś dopytać, to pomogę – mówi.
Jeszcze do imprezy w Tokio Kazimierska szykowała się pod okiem uczelnianej trenerki Shalane Flanagan. Teraz czeka ją skok w dorosłość, bo podpisała pięcioletni kontrakt z Nike i dołączy do sponsorowanej przez firmę grupy treningowej, którą prowadzi Jerry Schumacher. – On i Shalane przekonują mnie, że stanę na podium globalnej imprezy – nie kryje 24-latka. – To dodaje wiatru w żagle. Jestem coraz bliżej. Do podium zostały tylko cztery miejsca.
Pracę w zagranicznych grupach treningowych zaczęły niedawno Angelika Sarna (Louis Heyer) oraz Sofia Ennaoui (Trevor Paintner), a ze szkoleniowcem tej drugiej konsultuje się Marcin Wielgosz, który wziął niedawno na swoje barki szkolenie żony Anny, co przyniosło jak dotąd halowe mistrzostwo Europy, piąte miejsce halowych mistrzostw świata oraz – teraz – półfinał na stadionie.
Alicja Konieczek powiedziałaby pewnie, że wszystkie uciekają od „radzieckiej szkoły”, jak charakteryzuje kwalifikacje krajowych szkoleniowców. – Metody, które stosują najlepsze grupy w Polsce, pochodzą ze Wschodu. Zachód poszedł w technikę i metodykę Ingebrigtsenów. Trenerów należy więc dokształcić albo wejdzie nowe pokolenie szkoleniowców i dopiero wtedy się wybijemy – uważa absolwentka Uniwersytetu Zachodniego Kolorado.
Czwarte miejsce na 400 metrów zajęła Natalia Bukowiecka. To był szczyt jej możliwości, bo Sydney McLauglin-Levrone (47,78), Marileidy Paulino (47,98) oraz Salwa Eid Naser (48,19) wyszykowały taką formę, że podczas rywalizacji w Tokio ich podłoga była dla innych sufitem.
– Poziom był kosmiczny. Jestem zadowolona, bo spełniłam założenia. Przyjechałam tu z dziesiątym wynikiem, a kończę z czwartym – nie kryje Bukowiecka, która w półfinale (49,67) i finale (49,27) osiągnęła swoje dwa najlepsze czasy sezonu.
Niewykluczone, że gdyby sztafeta mieszana była w kalendarzu pod koniec mistrzostw, Polacy stanęliby na podium, bo Bukowiecka z każdym występem się rozpędzała. Skończyło się na czwartym miejscu, a Justyna Święty-Ersetic walkę o brązowy medal przegrała z Belgijką Heleną Ponette o kilka centymetrów. Bukowiecka do finału awansowała też ze sztafetą 4x400 m kobiet.
Katarzyna Zdziebło, której dwa ostatnie sezony zepsuły problemy zdrowotne oraz nieudana współpraca trenerska z Robertem Korzeniowskim, przypomniała sobie, że jest nie tylko absolwentką kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim i robi specjalizację z radiologii, ale sprawdza się także jako chodziarka, skoro z mistrzostw świata w Eugene przywiozła dwa srebra. Teraz była piąta na 35 km oraz czternasta na 20 km, co dobrze wróży.
Rekordy życiowe poprawili oszczepnicy: Dawid Wegner (85,67 m) i Małgorzata Maślak-Glugla (61,79 m). To w kadrze wciąż świeża krew, choć ten pierwszy był już na mistrzostwach świata w Budapeszcie, gdzie też zajął dziewiąte miejsce. Znów nie dostanie więc stypendium.
Tegoroczna impreza pokazała, że choć mamy w kadrze gwiazdy światowego formatu, jak Bukowiecka czy Skrzyszowska, a silne pozostają sztafety – mieszana oraz kobieca – to w wielu konkurencjach widać pokoleniową dziurę. Przyszłoroczne mistrzostwa Europy w Birmingham powinny być dla nas czasem radości, ale kiedy za dwa lata najlepsi lekkoatleci globu spotkają się w Pekinie, kandydatów do walki o miejsca na podium wciąż będziemy liczyć na palcach jednej dłoni.
