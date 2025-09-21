Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce. Polska potęgą tylko w Europie, honor uratowała Maria Żodzik

Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy potęgą tylko kontynentalną. Nasz dorobek skarlał, bo wysechł najcenniejszy rezerwuar, a trzecia z rzędu globalna impreza bez choćby jednego krążka to dowód na upadek polskiego imperium młota.

40-letnia Anita Włodarczyk oraz 36-letni Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki zaczęli przegrywać wyścig z czasem, tego ostatniego w Tokio z powodu kontuzji w ogóle nie było. Następców mistrzów nie widać, bo choć Ewa Różańska, Katarzyna Furmanek oraz Marcin Wrotyński zakwalifikowali się na mistrzostwa świata, to podczas najważniejszej imprezy sezonu byli statystami.

– Dziewczyny muszą wyciągnąć wnioski i coś zmienić, żeby nasz młot nie umarł. Trzeba go odbudować. Jesteśmy w kontakcie. Będę je wspierać – deklarowała Włodarczyk.

Fajdek perspektyw na razie nie widzi. – Młodych nie ma, bo to już nie są te czasy i ludzie, którzy mogą zaciągnąć ich do tej konkurencji, poświęcić czas za darmo – uważa pięciokrotny mistrz świata. – Mieliśmy kilka talentów, ale poszły w sztangę. A tego nie możesz robić, jeśli nie masz techniki rzutu. To sport dla dżentelmenów. Nie można być chamem, który tylko przychodzi i wali.

Rzut młotem, który od 2012 do 2023 roku dawał nam medale każdej imprezy, tym razem przyniósł jedynie szóste miejsce Włodarczyk i siódme Fajdka. Niektórzy żartują, że stan lekkoatletycznej reprezentacji po prostu zaczyna oddawać aspiracje społeczeństwa, skoro tracimy wpływy tam, gdzie przez lata dominowali zawodnicy bloku wschodniego – nawet konsultantem trenera dzisiejszego dominatora Ethana Katzberga, jest wychowawca rekordzisty świata, koksiarza Jurija Siedycha, Anatolij Bondarczuk – a talenty odkrywamy w tych uznawanych globalnie, bardziej sexy.