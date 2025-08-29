Noah Lyles, mistrz olimpijski w biegu na 100 m: „Żona zostaje na tylnym siedzeniu"

Aktualizacja: 29.08.2025 15:30 Publikacja: 29.08.2025 05:01
Noah Lyles
Foto: REUTERS/Denis Balibouse
Na tylnym siedzeniu. Junelle sama przyznaje, że jestem mężem dla trojga.
Skala jest podobna. Właściwie podoba mi się planowanie, muszę wręcz Junelle do niego popychać. Są rzeczy, na których jej zależy, ale większością zajmuję się sam.
To najważniejsze biegi roku. Mowa o największych mityngach, rywalizacji na najwyższym poziomie. Przygotowuję się w ten sposób do tego, co wydarzy się podczas mistrzostw świata w Tokio (13-21 września – przyp. red.). Muszę stawiać się w takich sytuacjach. Najbliższe biegi nadadzą odpowiednie ramy mojemu umysłowi.
Noah Lyles
Treningi pokazują, że jestem dziś w tym samym miejscu co przed rokiem. Gdybyście chcieli dziś usłyszeć ode mnie jakieś szalone liczby, to ich nie dostaniecie. Musicie poczekać na Tokio.
Bieg na 200 metrów traktuję dość osobiście i choroba przed występem na tym dystansie podczas igrzysk złamała mi serce (Lyles zdobył w Paryżu brązowy medal – przyp. red.). Treningi wskazywały, że mogę tam poprawić rekord życiowy. 100 metrów to chwała oraz rywalizacja, która przyciąga największą uwagę. Gdybym rok temu w Paryżu wygrał bieg na 200 metrów, a brąz zdobył na 100 metrów, to nie miałoby takiego oddźwięku w Stanach Zjednoczonych. A pewnie i na całym świecie.
Minęło trochę czasu od momentu, gdy je farbowałem. Zawsze to lubiłem. Poza tym jestem fanem anime – wiecie, Goku i te sprawy (postać z kreskówki „Dragon Ball” – przyp. red.). Ponadto Junelle powiedziała, że zakochała się w krótkowłosym Noahu. Chcę pokazać się jej z najlepszej strony, gdy będzie szła do ołtarza. Skoro więc i tak je zetnę, to dlaczego nie pofarbować ich teraz?
Pamiętam to dokładnie, zwłaszcza że po tamtym zwycięstwie podpisałem pierwszy profesjonalny kontrakt z Adidasem. Mój brat miał też urodziny. To był wielki dzień, dużo się wtedy wydarzyło. Okazuje się, że jestem jedynym, który zdobył złoto na 100 metrów zarówno jako junior, jak i senior. Długo nie miałem o tym pojęcia, fajnie odkryć taką statystykę. Bydgoszcz to był początek mojej podróży, gdzie po raz pierwszy udowodniłem, że mogę zwyciężać także na tym najkrótszym sprinterskim dystansie, oraz zwiastun tego, co może się wydarzyć w przyszłości.
W czytaniu. Dysleksja nie pomaga. Zaczęliśmy z Junelle studiować Biblię i czytamy na głosy. Są noce, gdy idzie mi naprawdę dobrze, ale również takie, kiedy dostaję po tyłku. Zdarzają się takie imiona, że czytam i… „Nie”. Idzie to mniej więcej tak: „I wtedy Bóg powiedział… Nie”. Po czym idziemy dalej.
Noah Lyles
Mam w głowie mnóstwo opowieści dotyczących tamtego dnia, bo to jest trochę historia o tym, że nie zawsze wszystko układa się tak, jak sobie zaplanowałeś. A po mistrzostwach świata wszyscy przecież na mnie patrzyli! Zamówiłem sobie nawet specjalne rzeczy z Yu-Gi-Oh, żeby je założyć na igrzyska, bo wiedziałem, że to zostanie zauważone. Aż przyszedł półfinał, który przegrałem. Byłem sfrustrowany. Wyrzuciłem to wszystko i poszedłem do psychologa, żeby pomógł mi to ułożyć sobie w głowie. Cały czas powtarzałem: „Muszę, muszę, muszę”, aż w końcu zrozumiałem, że muszę jedynie być sobą. A w czym jestem najlepszy? Właśnie w byciu sobą. I wszystko nagle zaczęło działać. Wyszedłem na stadion, usłyszałem nazwisko… Swoją drogą to szalone, jak działają igrzyska. Chcą cię ukarać za bycie showmanem. Kishane Thompson dostał karę, bo krzyknął, wychodząc na bieżnię. Chcieli zrobić ze mną to samo. A przecież właśnie takie rzeczy ekscytują kibiców!
Nie, bo przecież nie ukarzą gościa, który im przynosi pieniądze.
Ujmę to tak: są wyścigi, które mają Noaha Lylesa oraz takie, gdzie go nie ma. I widzę, jaką oglądalność mają te drugie. Nie radzą sobie najlepiej. Nie mówię, że jestem twarzą sportu, ale na pewno biegi, w których występuję, wzbudzają znacznie większe zainteresowanie.
To dobre określenie. Tak właśnie chcę się widzieć, gdy wychodzę na bieżnię i wchodzę w interakcje z tłumem – jako showman, gwiazda rocka.
Goku jest zbyt prostą postacią, jestem znacznie bardziej złożony. Wybrałbym Leloucha z „Code Geass”. Ma zdolność wpływania na innych tak, aby raz w życiu zrobili pewną rzecz, ale nie dlatego go lubię. Jest szalenie inteligentny, mądry, potężny. Wszystko precyzyjnie planuje. A to, co ja robię, nie jest przebłyskiem, lecz zbiorem momentów. Każde działanie z czegoś wynika. Naprawdę rzadko moje akcje są przypadkowe. Niemal zawsze mam jakiś powód.
