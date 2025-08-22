Natalia Bukowiecka dla „Rzeczpospolitej": Sesje mnie stresują

Które pytanie w ostatnich latach denerwowało panią bardziej: o pobicie rekordu Polski Ireny Szewińskiej czy przyjęcie nazwiska męża Konrada Bukowieckiego?

Pytania o nazwisko. Irytowało mnie, że ktoś ocenia moją decyzję. To nie był temat do dyskusji. Ludzie mogą oceniać to, co się dzieje na bieżni, bo jestem sportowcem, ale sprawy prywatne powinni zostawić w spokoju. Jestem osobą publiczną, ale nie gwiazdą. Nie rozumiem tych, którzy próbowali mi coś narzucać i przekonywać, że mogę coś stracić. To nie było w porządku.

Popularność jest przywilejem czy obciążeniem?

Są momenty, kiedy ciąży, ale wciąż nie jest na jakimś wysokim poziomie, skoro mogę spokojnie przejść ulicą. Denerwuje mnie jedynie na treningach, gdy ktoś podchodzi, prosi o zdjęcie. To się zdarza, chociażby w Spale. Nie lubię tego, bo chcę się wówczas skupić na treningu. To moja praca. Mogę się wtedy wydawać niemiła, bo odpowiadam: „Nie teraz, później” i ludzie bywają zaskoczeni. Takich sytuacji nie ma jednak dużo.

Hejt panią omija?

Zdarza się rzadko, mowa raczej o pojedynczych osobach, bo mam wyniki i jestem dość neutralna. Potrafię się wypowiedzieć, podczas moich wywiadów nie ma dziwnych sytuacji, rzadko mówię rzeczy kontrowersyjne. Może gdybym tak robiła, byłabym bardziej popularna, ale nie będę udawać kogoś, kim nie jestem. Nie szukam atencji. Niektóre myśli zachowuję dla siebie, a w przypadku innych nie czuję się odpowiednią osobą do zabierania głosu. Jestem osobą publiczną, ale jako sportowiec, więc mogę mówić o sporcie.

Co pani czuje, widząc swoją twarz na plakatach, billboardach, okładkach magazynów?

Nie jest tak, że od razu przeszłam nad tym do porządku dziennego. Jestem perfekcjonistką, staram się wszystko robić jak najlepiej i tak samo podchodzę do zobowiązań sponsorskich. Traktuję je jako część pracy. Miło, chociażby zobaczyć swoje zdjęcie na witrynie butiku OMEGI. Bardzo je lubię, więc pomyślałam: „Wow! Super to wygląda”. Naprawdę byłam z siebie dumna. Miło być docenionym, każdy z nas przecież na to pracuje.

Lubi pani takie sesje, kampanie? Umalować się, ładnie ubrać, pozować?

Lubię, choć czasami to męczące, bo takie sesje mogą trwać nawet cały dzień, i ja się nimi stresuję, bo chciałabym wyjść dobrze, a nie jestem przecież modelką. To odskocznia. Fajnie się pomalować, ładnie ubrać, zrobić sobie ładne zdjęcia, bo jeśli chodzi o te z biegu, to nie wszystkie lubię. Wiadomo, że wtedy nie zawsze dobrze wyglądamy.