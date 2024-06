większa liczba punktów,

lepszy bilans bramek zdobytych i straconych,

większa liczba bramek zdobytych,

większa liczba zwycięstw,

niższa suma punktów w klasyfikacji fair play (czerwona kartka - 3 pkt, żółta kartka - 1 pkt),

pozycja w rankingu eliminacji

Klasyfikacja drużyn z trzeciego miejsca

Zespół Mecze Gole Pkt 1. Austria 2 3:2 3 2. Słowacja 2 2:2 3 3. Słowenia 2 2:2 2 4. Albania 2 3:4 1 5. Szkocja 2 2:6 1 6. Czechy 1 1:2 0

Euro 2024. Co musi się stać, żeby Polska awansowała do 1/8 finału?

Awans Polaków do 1/8 finału z trzeciego miejsca teoretycznie wciąż jest możliwy. Duże znaczenie będą miały oczywiście wyniki meczów w innych grupach. Jeszcze przed spotkaniem Polska - Francja może się okazać, że do awansu z trzeciego miejsca wystarczy zdobycie trzech punktów, które będą stawką starcia z Trójkolorowymi. To wymaga jednak korzystnego splotu kilku rezultatów.

Remis Szkotów z Węgrami (niedziela, 21.00) sprawi, że ci pierwsi zajmą trzecie miejsce w grupie A z dwoma punktami. Jeśli zaś Albania nie wygra z Hiszpanią (poniedziałek, 21.00), a Chorwacja nie pokona Włochów (poniedziałek, 21.00), to trzeci zespół w grupie B także będzie miał dwa oczka. To dałoby Polakom awans — oczywiście jeśli najpierw Holendrzy, a później my pokonamy Francuzów.