Francja – Holandia. Nos Kyliana Mbappe przedmiotem debaty

Mbappe jest liderem zespołu Didiera Deschampsa. „Le Monde” nazywa go jego busolą. Jak nie gra, robi się źle. W sześciu ostatnich meczach, w których napastnik Realu nie wyszedł na boisko w pierwszym składzie, Francuzi nie wygrali. – Kylian to jest Kylian. Z nim jesteśmy silniejsi – mówi selekcjoner. Deschmaps przyznał szczerze, że strategię meczową buduje wokół tego zawodnika.

Znaczenie 25-letniego piłkarza szczególnie wzrosło po zakończeniu reprezentacyjnej kariery przez Hugo Llorisa. Mbappe przejął opaskę kapitana od byłego bramkarza Tottenhamu.

Kto zagra za Kyliana Mbappe?

Francuzi mają szeroką kadrę. Panuje opinia, że mogliby wystawić dwie, trzy równorzędne jedenastki i nic by się nie stało. Ale w ataku tak dobrze to nie wygląda. W meczu z Austrią to Mbappe wypracował zwycięskiego gola, „strzelonego” przez austriackiego obrońcę Maximiliana Koebela. Inni piłkarze ofensywni byli tłem.

Wspierający Mbappe Marcus Thuram, mistrz Włoch z Interem Mediolan, był najgorszym francuskim piłkarzem w tym spotkaniu. Jego reprezentacyjne statystyki jak na napastnika są porażająco słabe – 21 meczów i dwa gole.

Z Holandią zagra on i Antoine Griezmann. 37-letni weteran Olivier Giroud od początku turnieju został przeznaczony do rezerwy. Deschamps ma jeszcze do dyspozycji Randala Kolo Muaniego z PSG, Kingsleya Comana z Bayernu i Bradleya Barcolę z PSG.