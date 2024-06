Selekcjoner Michał Probierz ocenia mecz Polska-Austria. Deklaruje, co teraz zrobi

Zdaniem Michała Probierza, dużo zmieniła bramka na 2:1 dla Austrii z 66. minuty. - To najbardziej boli, że ona jest podobna (jak w meczu z Holandią - red.,) zagrana z bocznego sektora na wbiegającego zawodnika - przyznał selekcjoner. Dodał, że po stracie bramki Polacy zbyt brawurowo rzucili się do ataku. - Trzeba było zachować trochę więcej spokoju - podkreślił. Mówił, że zmiany, które przeprowadził w drugiej połowie meczu z Austrią były zagraniem va banque i próbą odwrócenia losów spotkania. - Mieliśmy zbyt wiele strat - ocenił. - Nie można odmówić zawodnikom zaangażowania i walki, że nawet na 3:2 starali się zdobyć bramkę - zaznaczył.

Michał Probierz oświadczył, iż nie żałuje, że w meczu z Austrią polscy piłkarze "grali agresywnie" i "szli do pressingu". - Tak będziemy dalej robić, bo jest to jakaś podwalina pod to, co jest dalej. To Euro pokazuje, że możemy to robić, trzeba tylko jeszcze udoskonalić to - mówił. - Jest to bolesne, kibicom mogę podziękować za wsparcie, widzą, że jest zalążek tego zespołu, który się rodzi. Na pewno z tej drogi się nie cofnę - powiedział po meczu Polska-Austria Probierz.