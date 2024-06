Holendrzy mieli zdecydowaną przewagę pod względem czasu posiadania piłki, z czego jednak niewiele wynikało. Wszyscy polscy zawodnicy grali w obronie perfekcyjnie. Wojciech Szczęsny był oczywiście najlepszy, ale nie można powiedzieć, że dzięki niemu długo utrzymywał się wynik remisowy. Wszyscy na to zapracowali, chociaż on robił to w sposób najbardziej efektowny.

Reprezentacja Polski. Jest życie bez Roberta Lewandowskiego

Wszyscy zasłużyli na jednakowe brawa. Nie ma nikogo, kto nie zdałby egzaminu. Dotyczy to również zawodników, którzy weszli z ławki rezerwowych. Każdy wiedział, co do niego należy, i robił to bardzo dobrze. Holandia była lepsza, bo raz szczęście, sprzyjające nam w wielu sytuacjach, nas opuściło.

Graliśmy bardzo dobrze mimo nieobecności Roberta Lewandowskiego. Oby wrócił jak najszybciej. Ale dla jego partnerów i trenera (przeciwników także) to może być sygnał, że jest życie bez Lewandowskiego i można dobrze grać również bez niego.